В Уфе поставили памятник клещу: из серебра 925 пробы

Надеемся, что данная скульптура малой художественной формы будет долгие годы радовать жителей и гостей столицы, станет символом города, а также излюбленным местом встреч влюбленных в природу.



Ну, и заставит задуматься о важных и глобальных вещах. Например, о том, что нет на нашей планете плохих и хороших животных, все равны и просто хотят жить, также как и вы, друзья. Или о том, что осень это пора, когда пора, наконец, вспомнить и уже сделать прививку от клещевого энцефалита на будущий год.