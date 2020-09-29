В Уфе поставили памятник клещу: из серебра 925 пробы

А стоит выполненное из драгоценного металла насекомое на полуметровом каменном постаменте, который энтузиасты притащили с вершины знаменитой местной горы Дунан Суйган. А дорожку к монументу выложили из камней, принесенных с вершины священной для башкир горы Иремеля.
Поставил памятник кусучему клещу уфимский клуб путешественников со звучным названием "Посольство Уральских гор":
"Мы решили, зачем мелочиться – у нас Уфа отличается тем, что здесь ставятся памятники из всякого непонятного материала коричневого цвета и пластика. Мы подумали, что Уфа достойна большего – памятника из драгоценного материала".
"Мы решили, зачем мелочиться – у нас Уфа отличается тем, что здесь ставятся памятники из всякого непонятного материала коричневого цвета и пластика. Мы подумали, что Уфа достойна большего – памятника из драгоценного материала".
Серебра, впрочем, ушло немного: сам клещ примерно пятисантиметровый, а постамент - высотой полметра.
Инициатор установки памятника Олег Чегодаев пояснил свою идею
Надеемся, что данная скульптура малой художественной формы будет долгие годы радовать жителей и гостей столицы, станет символом города, а также излюбленным местом встреч влюбленных в природу.
Ну, и заставит задуматься о важных и глобальных вещах. Например, о том, что нет на нашей планете плохих и хороших животных, все равны и просто хотят жить, также как и вы, друзья. Или о том, что осень это пора, когда пора, наконец, вспомнить и уже сделать прививку от клещевого энцефалита на будущий год.
Ну, и заставит задуматься о важных и глобальных вещах. Например, о том, что нет на нашей планете плохих и хороших животных, все равны и просто хотят жить, также как и вы, друзья. Или о том, что осень это пора, когда пора, наконец, вспомнить и уже сделать прививку от клещевого энцефалита на будущий год.
А вот в Самаре не стали мелочиться и поставили в одном из новых жилых микрорайонов скульптуры слонов, причем сразу трех и выкрашенных в красный.
А какие необычные памятники стоят там, где вы живете?
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По фото не ясно где установили, но похоже на Дёму.