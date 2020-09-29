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В Уфе поставили памятник клещу: из серебра 925 пробы

В Уфе поставили памятник клещу: из серебра 925 пробы (9 фото)

Автор:
29 сентября 2020 19:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Башкирия   клещ   памятник   природа   уфа   энцефалит   
763
9
А стоит выполненное из драгоценного металла насекомое на полуметровом каменном постаменте, который энтузиасты притащили с вершины знаменитой местной горы Дунан Суйган. А дорожку к монументу выложили из камней, принесенных с вершины священной для башкир горы Иремеля.

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Метки: Башкирия   клещ   памятник   природа   уфа   энцефалит   
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9  комментариев
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6k
Pillin Alex Час назад
Ставлю на то, что клещ сможет простоять 3 недели!
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3k
Алексей Куликов 15 минут назад
В Уфе поставили памятник клещу: из серебра 925 пробы
В Уфе поставили памятник клещу: из серебра 925 пробы
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50k
Серый 50 минут назад
Итить, что в родном городе происходит узнаю на Фишках ))
По фото не ясно где установили, но похоже на Дёму.
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19k
Надежда Час назад
А у нас скульптура в честь Марко Ротко. Стоит на обочине - первое время народ, проезжая мимо, думал, что телефонную будку гнутую и ржавую зачем-то выставили

А у нас скульптура в честь Марко Ротко. Стоит на обочине - первое время народ, проезжая мимо, думал, что телефонную будку гнутую и ржавую зачем-то выставили
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259
Serg Dex Час назад
Можно ещё глистам памятник поставить, там ещё меньше серебра пойдет
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2k
Денис Час назад
пару раз молотком пиз@анут и отвалится клещ от постамента . кто то хорошо в ювелирку сдаст серебра .
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2k
Lola Денис 16 минут назад
серебро практически ничего не стоит по сравнению с золотом
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4k
Андрей Крылов Lola 9 минут назад
Это то да. но собьют даже ради "спортивного интереса". Ни какие камеры и посты полиции не помогут.
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2k
Денис Lola 7 минут назад
на халяву и уксус сладкий . а по факту - например у меня на "золото" аллергия . хотя это нельзя назвать аллергией на золото , а на сплавы в нем. чистейшее золото конечно аллергии не вызовет - а вот то что у нас в ювелирках - появляются темные или красные пятна на коже . На серебро такого нет . Потому у меня даже обручальное -вращающееся кольцо . из серебра внутренняя сторона , внутри золотое . Браслет и цепочка строго серебро . 300 грамм серебра нахаляву я б не отказался . переплавил бы на ... Да на что угодно )))
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