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Русская песня, которая попала в культовую игру «Тетрис» и была перепета Scooter

Русская песня, которая попала в культовую игру «Тетрис» и была перепета Scooter (1 фото + 2 видео)

Автор:
27 ноября 2021 09:55
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Scooter   видео   интересно   музыка   тетрис   факты   фото   
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Эту песню называют то «Коробейниками», то «Коробушкой». А некоторые зовут её просто «Ой, полным-полна коробушка…» Стоит только вспомнить первую строчку, и мелодия заиграет в голове!

Текст песни — вариации на тему строк из поэмы Николая Некрасова. Самую знаменитую обработку мелодии предложил композитор Яков Пригожий. А сама песня ходит в народе аж с 1860-х.


«Коробейников» роскошно исполнила Лидия Русланова:


Версия Государственного академического русского народного хора имени Митрофана Пятницкого:


Во всём мире «Коробейников» знают по заставке к игре «Тетрис». Кстати, это самая продаваемая компьютерная игра в истории. Легендарная игрушка, в которой нужно собирать блоки из падающих сверху деталек-перевёртышей, была придумана советским программистом Алексеем Пажитновым. Отсюда и «русский» антураж игры, и «Коробейники» в заставке:


«Коробейники» прочно прописались и в поп-музыке. Например, эта мелодия насвистывается в треке немецкой техно-команды Scooter «Whistling Dave»:


Норвежские металлисты Ljå превратили «Коробейников» в дикий, бескомпромиссный забой:


Американская рок-группа Ozma выпустила собственную версию русской народной классики. Ребята даже поместили балалайку на обложку!


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Метки: Scooter   видео   интересно   музыка   тетрис   факты   фото   
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Andrei Час назад
Ну, хоть так.
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Anarasius

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