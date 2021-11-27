Русская песня, которая попала в культовую игру «Тетрис» и была перепета Scooter

Эту песню называют то «Коробейниками», то «Коробушкой». А некоторые зовут её просто «Ой, полным-полна коробушка…» Стоит только вспомнить первую строчку, и мелодия заиграет в голове!
Текст песни — вариации на тему строк из поэмы Николая Некрасова. Самую знаменитую обработку мелодии предложил композитор Яков Пригожий. А сама песня ходит в народе аж с 1860-х.
«Коробейников» роскошно исполнила Лидия Русланова:
Версия Государственного академического русского народного хора имени Митрофана Пятницкого:
Во всём мире «Коробейников» знают по заставке к игре «Тетрис». Кстати, это самая продаваемая компьютерная игра в истории. Легендарная игрушка, в которой нужно собирать блоки из падающих сверху деталек-перевёртышей, была придумана советским программистом Алексеем Пажитновым. Отсюда и «русский» антураж игры, и «Коробейники» в заставке:
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«Коробейники» прочно прописались и в поп-музыке. Например, эта мелодия насвистывается в треке немецкой техно-команды Scooter «Whistling Dave»:
Норвежские металлисты Ljå превратили «Коробейников» в дикий, бескомпромиссный забой:
Американская рок-группа Ozma выпустила собственную версию русской народной классики. Ребята даже поместили балалайку на обложку!
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