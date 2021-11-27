Русская песня, которая попала в культовую игру «Тетрис» и была перепета Scooter

Во всём мире «Коробейников» знают по заставке к игре «Тетрис». Кстати, это самая продаваемая компьютерная игра в истории. Легендарная игрушка, в которой нужно собирать блоки из падающих сверху деталек-перевёртышей, была придумана советским программистом Алексеем Пажитновым. Отсюда и «русский» антураж игры, и «Коробейники» в заставке: