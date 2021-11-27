18 крутых фото, сделанные в самый нужный момент

933
19
Поймать удачный кадр - настоящее везение. Авторы этих спонтанных снимков оказались в нужном месте и в нужный момент.
Прелесть фотографии в том, что она может поймать и увековечить момент, который в жизни длится долю секунды. Иногда крутой и необычный снимок получается тогда, когда вы этого вообще не ожидаете, ведь постановщиком кадра становится его величество случай. А он в этом мастер, уж поверьте! Мы собрали для вас подборку фотографий, когда камера сработала в самый нужный миг.
Пощёчина от рыбы
×
×
Капля мороженого во время падения
Ах, эта свадьба
Карманник на боях с быками
Когда фотография идеально совпадает с ударом молнии
Падение гвардейца
Уи-и-и!
Нападение теннисного мяча
Момент, когда пёс понял, что корзина, которую он грыз, летит вниз
За секунду до кусь
Поймал момент, когда моя собака облизнула мой нос
Момент, когда вода начинает вылетать из пожарного рукава
Успел сфотографировать птичку за секунду до того, как она приземлилась
Фотограф Джош Анон поймал идеальный момент, когда восходящее солнце сделало дыхание белого медведя похожим на огонь
Эмоциональный момент
Фото поймало движение прожектора на баскетбольном матче
Фото прыгающей лягушки
Сова пролетела над камерой в нужное время
Источник:
Ссылки по теме:
- 10 кадров из отечественных фильмов, которые стали мемами
- 19 кадров, которые Disney использовал в своих мультфильмах по нескольку раз
- Коварный ракурс и перспектива: 17 обманчивых кадров
- 17 случаев, когда любимцы демонстрируют эмоции от чего-то нового
- Реальный сюр: 17 фото, на которые придется посмотреть дважды, прежде чем их понять
38
Понравилось38
Новости партнёров