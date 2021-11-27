18 крутых фото, сделанные в самый нужный момент

Прелесть фотографии в том, что она может поймать и увековечить момент, который в жизни длится долю секунды. Иногда крутой и необычный снимок получается тогда, когда вы этого вообще не ожидаете, ведь постановщиком кадра становится его величество случай. А он в этом мастер, уж поверьте! Мы собрали для вас подборку фотографий, когда камера сработала в самый нужный миг.

Пощёчина от рыбы