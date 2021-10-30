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19 кадров, которые Disney использовал в своих мультфильмах по нескольку раз

19 кадров, которые Disney использовал в своих мультфильмах по нескольку раз (20 фото)

Автор:
30 октября 2021 09:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: Disney   кадр   мульфильм   повтор   подборка   фото   
912
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В студии Disney работают без сомнения талантливые люди, которые за почти уже век работы создали кучу шедевров для детишек самых разных поколений. Одна из придумок работников — это повторение кадров из старых работ в новых мультиках.

Так, например, движения Кристофера Робина из «Приключений Винни» точь-в-точь копируют походку и действия Маугли из «Книги джунглей». И это не единственный пример повторения сцен в мультфильмах от Disney. Здесь вы можете сравнить 20 сцен из самых разных и похожих друг на друга историй.


«Книга джунглей» (1967) и «Приключения Винни» (1977)

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«Пиноккио» (1940) и «Алиса в Стране чудес» (1951)


Здесь стоит обратить внимание на рыбок, которые вплывают в кадр. Им поменяли цвета, но форма и движения остались теми же.


«Меч в камне» (1963) и «Книга джунглей» (1967)

«Винни-Пух и медовое дерево» (1966) и «Винни-Пух и день забот» (1968)

«101 далматинец» (1961) и «Книга джунглей» (1967)

«Книга джунглей» (1967) и «Приключения Винни» (1977)

«Книга джунглей» (1967) и «Робин Гуд» (1973)

«Питер Пэн» (1953) и «101 далматинец» (1961)

«Коты-аристократы» (1970) и «Робин Гуд» (1973)

«Белоснежка и семь гномов» (1937) и «Робин Гуд» (1973)

«Бэмби» (1942) и «Алиса в Стране чудес» (1951)

«Леди и Бродяга» (1955) и «101 далматинец» (1961)

«101 далматинец» (1961) и «Меч в камне» (1961)

«Приключения Икабода и мистера Тоада» (1949) и «Книга джунглей» (1967)

«Пиноккио» (1940) и «Коты-аристократы» (1970)


«Меч в камне» (1961) и «Лис и пёс» (1981)

«Несговорчивый дракон» (1941) и «Великий мышиный сыщик» (1986)

«Меч в камне» (1963) и «Принцесса и лягушка» (2009)

«Спасатели» (1977) и «Спасатели в Австралии» (1990)

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Метки: Disney   кадр   мульфильм   повтор   подборка   фото   
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Элек Мек 2 часа назад
А ещё они ходят ногами и разговаривают ртом.
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Алексей Маз 11 минут назад
За то это были Мультфильмы с большой буквы, а не шлак, штампуемый киностудией его имени в наши дни.
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Виктор 13 минут назад
Рассказывали про причины. Это сейчас они мировой гигант. А когда-то их анимационное подразделение кое-как сводило концы с концами.
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9k
Михаил 54 минуты назад
а просто это видео выложить нельзя или покадровка это что-то новое?
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