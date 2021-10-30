19 кадров, которые Disney использовал в своих мультфильмах по нескольку раз

Так, например, движения Кристофера Робина из «Приключений Винни» точь-в-точь копируют походку и действия Маугли из «Книги джунглей». И это не единственный пример повторения сцен в мультфильмах от Disney. Здесь вы можете сравнить 20 сцен из самых разных и похожих друг на друга историй.

«Книга джунглей» (1967) и «Приключения Винни» (1977)