19 кадров, которые Disney использовал в своих мультфильмах по нескольку раз

В студии Disney работают без сомнения талантливые люди, которые за почти уже век работы создали кучу шедевров для детишек самых разных поколений. Одна из придумок работников — это повторение кадров из старых работ в новых мультиках.
Так, например, движения Кристофера Робина из «Приключений Винни» точь-в-точь копируют походку и действия Маугли из «Книги джунглей». И это не единственный пример повторения сцен в мультфильмах от Disney. Здесь вы можете сравнить 20 сцен из самых разных и похожих друг на друга историй.
«Книга джунглей» (1967) и «Приключения Винни» (1977)
«Пиноккио» (1940) и «Алиса в Стране чудес» (1951)
Здесь стоит обратить внимание на рыбок, которые вплывают в кадр. Им поменяли цвета, но форма и движения остались теми же.
«Меч в камне» (1963) и «Книга джунглей» (1967)
«Винни-Пух и медовое дерево» (1966) и «Винни-Пух и день забот» (1968)
«101 далматинец» (1961) и «Книга джунглей» (1967)
«Книга джунглей» (1967) и «Приключения Винни» (1977)
«Книга джунглей» (1967) и «Робин Гуд» (1973)
«Питер Пэн» (1953) и «101 далматинец» (1961)
«Коты-аристократы» (1970) и «Робин Гуд» (1973)
«Белоснежка и семь гномов» (1937) и «Робин Гуд» (1973)
«Бэмби» (1942) и «Алиса в Стране чудес» (1951)
«Леди и Бродяга» (1955) и «101 далматинец» (1961)
«101 далматинец» (1961) и «Меч в камне» (1961)
«Приключения Икабода и мистера Тоада» (1949) и «Книга джунглей» (1967)
«Пиноккио» (1940) и «Коты-аристократы» (1970)
«Меч в камне» (1961) и «Лис и пёс» (1981)
«Несговорчивый дракон» (1941) и «Великий мышиный сыщик» (1986)
«Меч в камне» (1963) и «Принцесса и лягушка» (2009)
«Спасатели» (1977) и «Спасатели в Австралии» (1990)
Источник:
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