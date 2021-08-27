17 случаев, когда любимцы демонстрируют эмоции от чего-то нового

617
18
Хорошо, что хозяева успевают сделать фото, чтобы и мы смогли увидеть эти забавные и памятные моменты.
Мы все любим узнавать и пробовать что-то новенькое, а домашние питомцы делают это постоянно! Кажется, для котов и собак каждый день состоит из удивительных открытий. Первая прогулка, встреча с другим котом, неожиданный снег, рождественская ёлка — всё это становится бесконечным источником ярких впечатлений для животных.
В первый раз приехали на океан
×
Как прошла наша первая прогулка
Мой пёс узнал, что такое утяжелённое одеяло
Кот впервые увидел собаку!
Первая встреча. Любопытство и подозрительность
Наш мопс заметил паучка
Первая новогодняя игрушка. Что же будет при виде ёлки?
Показали нашей собаке младенца
Кот и странные оранжевые предметы
С первого взгляда понял, что их можно есть!
А
вот и первая рождественская ёлка
Испугаться собственного отражения — это нормально
Мы взяли кота из приюта, и сегодня он впервые вышел из дома погреться на солнышке
Источник:
Ссылки по теме:
- Спасибо, люди: 20+ трогательных фото кошек до после спасения
- Просто чудики: 20+ фото котеек, которые вас рассмешат
- Осиротевший кабанчик, который стал любимым питомцем и другом четырех собак
- 16 крутых изобретений и дизайнерских находок, выдуманных человеком специально для животных
- Мужчина спас брошенного щенка, которого нашёл в ботинке
31
Понравилось31
Новости партнёров