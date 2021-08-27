17 случаев, когда любимцы демонстрируют эмоции от чего-то нового

Мы все любим узнавать и пробовать что-то новенькое, а домашние питомцы делают это постоянно! Кажется, для котов и собак каждый день состоит из удивительных открытий. Первая прогулка, встреча с другим котом, неожиданный снег, рождественская ёлка — всё это становится бесконечным источником ярких впечатлений для животных.

В первый раз приехали на океан