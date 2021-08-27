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17 случаев, когда любимцы демонстрируют эмоции от чего-то нового

17 случаев, когда любимцы демонстрируют эмоции от чего-то нового (18 фото)

Автор:
27 августа 2021 09:09
Сообщество : Животные
Метки: Момент   животные   кадр   коты   собака   фото   эмоция   
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Хорошо, что хозяева успевают сделать фото, чтобы и мы смогли увидеть эти забавные и памятные моменты.

Мы все любим узнавать и пробовать что-то новенькое, а домашние питомцы делают это постоянно! Кажется, для котов и собак каждый день состоит из удивительных открытий. Первая прогулка, встреча с другим котом, неожиданный снег, рождественская ёлка — всё это становится бесконечным источником ярких впечатлений для животных.


В первый раз приехали на океан

×


Как прошла наша первая прогулка



Мой пёс узнал, что такое утяжелённое одеяло



Кот впервые увидел собаку!



Вот так наш Зевс научился копать

 



Кошка вышла на прогулку, а кругом снег

 


Мягко скажем, она была недовольна.


Когда вдруг оказался на зелёном лугу



Первая встреча. Любопытство и подозрительность



Наш мопс заметил паучка



Первая новогодняя игрушка. Что же будет при виде ёлки?



Показали нашей собаке младенца



Кот и странные оранжевые предметы


С первого взгляда понял, что их можно есть!

А

вот и первая рождественская ёлка



Прокатили его в машине с открытым окошком

 



Мои коты пытаются понять, что такое арбуз


Испугаться собственного отражения — это нормально



Мы взяли кота из приюта, и сегодня он впервые вышел из дома погреться на солнышке

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Метки: Момент   животные   кадр   коты   собака   фото   эмоция   
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Горожанин Час назад
Рыжий дурачок на меня чем-то похож.
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