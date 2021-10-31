Реальный сюр: 17 фото, на которые придется посмотреть дважды, прежде чем их понять

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Сюрреализм реален, главное уметь его видеть. Иногда для этого стоит оглянуться вокруг и осознать, что воображение играет с нами злые шутки, превращая знакомые нам вещи в нечто странное и даже фантасмагоричное.
Волшебство теней
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Удивительно, как тени голубей не пересекаются
Пляж на японском острове Хоккайдо
Разбитое зеркало на тротуаре и отражение в нем
Снег, слоем соскользнувший с горки
Раскопки в Турции: очищение мозаики, которая была разрушена землетрясением
Гора, похожая на океан
Лужа бензина на асфальте
Когда тень превращается в город
Просто зимний пейзаж
Тысячи литров пролитых чернил
Лужа, которая заставляет посмотреть на мир под другим углом
Когда деревья, кустарники и газон слились в одну картину
Строительные леса в закатном солнце
Кирпичная стена, разрушенная морскими волнами
Бассейн, который чудом устоял во время наводнения: ну не фантастика ли?
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