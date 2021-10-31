FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6183 поста • 725 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Реальный сюр: 17 фото, на которые придется посмотреть дважды, прежде чем их понять

Реальный сюр: 17 фото, на которые придется посмотреть дважды, прежде чем их понять (17 фото)

Автор:
31 октября 2021 08:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   кадр   подборка   придется посмотреть дважды   природа   сюр   фото   
863
17

Сюрреализм реален, главное уметь его видеть. Иногда для этого стоит оглянуться вокруг и осознать, что воображение играет с нами злые шутки, превращая знакомые нам вещи в нечто странное и даже фантасмагоричное.

Волшебство теней

×

Удивительно, как тени голубей не пересекаются

Пляж на японском острове Хоккайдо

Разбитое зеркало на тротуаре и отражение в нем

Снег, слоем соскользнувший с горки

Раскопки в Турции: очищение мозаики, которая была разрушена землетрясением

Гора, похожая на океан

Лужа бензина на асфальте

Когда тень превращается в город

Просто зимний пейзаж

Тысячи литров пролитых чернил

Лужа, которая заставляет посмотреть на мир под другим углом

Когда деревья, кустарники и газон слились в одну картину

Строительные леса в закатном солнце

Кирпичная стена, разрушенная морскими волнами

Бассейн, который чудом устоял во время наводнения: ну не фантастика ли?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: интересно   кадр   подборка   придется посмотреть дважды   природа   сюр   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60k
Опиум для народа Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью Интересные факты о землетрясениях Интересные факты о землетрясениях 20+ захватывающих кадров с дронов со всего мира 20+ захватывающих кадров с дронов со всего мира Что такое град Что такое град 19 кадров, которые Disney использовал в своих мультфильмах по нескольку раз 19 кадров, которые Disney использовал в своих мультфильмах по нескольку раз Смерчи: причины возникновения и способы прогнозирования Смерчи: причины возникновения и способы прогнозирования
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

736384



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Защити свой дом от зомби
1
0
Защити свой дом от зомби
Обычная многодетная семья в США
8
184
Обычная многодетная семья в США
Набирающие популярность в сообществах
Прикольная подборка
0
15
Прикольная подборка
Что такое «равнодушие»
0
2
Что такое «равнодушие»
«Плевать на дедушку». Как выглядит внучка Сталина, живущая в Америке (15 фото)
«Плевать на дедушку». Как выглядит внучка Сталина, живущая в Америке (15 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Рецепт#кухня#закрутка#смешные#Россия#животные#Разное#страна
#Юмор#вкусно#кулинария#СССР#кино#подборка#в мире#картинки#прикол#gif
#факты#как приготовить#история#грибная икра#люди#фотографии#блины#панкейк#скандал#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться