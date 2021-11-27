Пользователи сети делятся худшими стоковыми фото своих профессий, и это смешно до слез

Стоковые снимки — настоящее преступление против фотографии, но за это мы их и любим! С помощью популярного хэштега #BadStockPhotosOfMyJob (плохие стоковые фото моей профессии) пользователи Твиттера делятся совершенно абсурдными фото, связанными с их профессиями, при виде которых хочется плакать — от смеха, конечно же.
1. "Будучи медсестрой в психиатрическом отделении, я часто надеваю на пациентов VR-шлем, пока общаюсь с их инвалидным креслом".
3. "А, ну конечно, в отделении неотложной помощи мы всегда катАЕМ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ НА СВЕРХСКОРОСТИ ВЖУХ-ВЖУХ по коридорам на украденных носилках скорой помощи. Очень скорость. Так срочность".
4. "Потому что я всегда надеваю церемониальную академическую одежду всякий раз, когда иду в библиотеку что-то найти. Иначе как еще люди поймут, что у меня есть докторская степень?!"
5. "Эй, космический астроном, где космос?" [Космический астроном надевает лабораторный халат и поправляет защитные очки] «Согласно моим последним научным данным, космос там».
7. "Не все это знают, но очень важная часть работы библиотекаря - тыкать пальцем в экраны компьютеров".
8. "Буквально не могу сосчитать, сколько маркетинговых встреч я провела, лежа на пляже в полном прикиде"
9. "Настоящие бариста никогда не следят за тем, что делают, когда подают горячие напитки. Вместо этого мы пялимся вам в глаза и улыбаемся так, чтобы вам было очень неловко"
10. "Когда я решаю сложные задачи, я сижу в темной комнате и проецирую код прямо на лицо. Это помогает мне погрузиться в задачу и «почувствовать» код".
11. "Скажу как биолог-эволюционист: вы понятия не имеете, насколько сложно найти достаточно маленький пинцет, чтобы зацепить кусочек ДНК"
13. "Как заведующий объектом, я считаю, что могу добиться максимальной производительности от своих зданий, если буду гладить их и приговаривать, что все будет хорошо".
15. "Будучи экологом, я могу подтвердить, что провожу дни, прослушивая деревья стетоскопом в лабораторном халате. Это единственно верный способ обнаружения диких животных".
16. "Как астроном, я не могу жить без своего лабораторного халата и очков. Вы не представляете, сколько раз они не давали темной материи испачкать мои рубашки и кометной пыли не попасть мне в глаза".
17. "Будучи историком, я считаю, что если я буду размахивать красным маркером, опираясь на старую книгу, библиотекари вовсе не захотят меня убить".
19. "Кажется, с этим фото что-то не так, хотя я уже давно не лечил сельскохозяйственных животных..."
20. "Я считаю, что прослушивание плечевого сустава — очень важная часть осмотра. Сердце и легкие — для неудачников".
21. "Ученый, специализирующийся на алмазах, славится тем, что может изучать абсурдно гигантские образцы на глаз, держа их в крайне сомнительных перчатках".
22. "Не понимаю, о чем говорят люди по хэштегу #BadStockPhotosOfMyJob. Именно так я и выгляжу, когда пишу".
23. "После душа я обязательно надеваю колоратку, прежде чем начать сушить волосы, направив фен себе в лицо".
25. "Все фармацевты знают, что лучший способ раздать лекарства — это просто подбросить все таблетки в воздух и посмотреть, что из этого получится".
26. "Как цифровой художник могу сказать, что именно так я и рисую на своем ноутбуке, чтобы получить реалистичную текстуру"
28. "Как повар, я могу подтвердить, что для того, чтобы выжать максимум вкуса из сельдерея для бульона, его нужно накормить помидорами и беречь так, как будто это твой первенец".
Источник:
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На стройке вместо того что бы заниматься работой, я пускаю кокаиновые облачка.
Какая производительность может быть у ЗДАНИЙ?
Автор, твои подписи ещё хуже, чем эти фото ....