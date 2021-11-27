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Пользователи сети делятся худшими стоковыми фото своих профессий, и это смешно до слез

Пользователи сети делятся худшими стоковыми фото своих профессий, и это смешно до слез (31 фото)

Автор:
27 ноября 2021 08:02
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Комментарии из Соцсетей   Юмор   профессия   работа   стоковые фото   
534
31

Стоковые снимки — настоящее преступление против фотографии, но за это мы их и любим! С помощью популярного хэштега #BadStockPhotosOfMyJob (плохие стоковые фото моей профессии) пользователи Твиттера делятся совершенно абсурдными фото, связанными с их профессиями, при виде которых хочется плакать — от смеха, конечно же.

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Метки: twitter   Комментарии из Соцсетей   Юмор   профессия   работа   стоковые фото   
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5  комментариев
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9k
Павел 51 минуту назад
Ну ладно.Тогда и я.

На стройке вместо того что бы заниматься работой, я пускаю кокаиновые облачка.
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284
Киса Кацман 23 минуты назад
"добиться максимальной производительности от своих зданий" (с)
Какая производительность может быть у ЗДАНИЙ?
Автор, твои подписи ещё хуже, чем эти фото ....
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3k
V2.Smirnov 47 минут назад
Здесь код не просто отображается с дикой яркостью- он ещё и зеркален :-)

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1k
Сергей Час назад
Стоковые фотографии, это на русский язык как перевести?
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