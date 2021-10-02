30 очевидных фактов, которые люди узнали уже в зрелом возрасте

3. «В детстве отец все время подшучивал надо мной и рассказывал всякие выдумки. Обычно он в итоге вспоминал, что нужно сказать правду, но иногда и забывал. Так что первые 17 лет своей жизни я думал, что артишок – это ночной грызун. Однажды я пришел в итальянский ресторан и ужаснулся, увидев в меню артишоковые сердечки. Прошло три года, а девушка до сих пор мне это припоминает».