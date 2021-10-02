30 очевидных фактов, которые люди узнали уже в зрелом возрасте

1801
31
Казалось бы, есть вещи, которые знают абсолютно все: например, что сыр не растет на кустах. Но вы удивитесь, как много людей не знают простейших истин – вот 30 историй из уст тех, кто, к своему стыду, узнал правду об этом мире уже в зрелом возрасте.
1. «Знаете эти шапки, которые девушки надевают после душа? Мне потребовалось гораздо больше времени, чем я готов признать, чтобы понять, что это полотенце».
×
2. «Птицы не живут в гнездах, а только растят там птенцов. Я узнал это в возрасте 72 лет. И у меня есть докторская степень по биофизике. Не зоологии. Учиться никогда не поздно».
3. «В детстве отец все время подшучивал надо мной и рассказывал всякие выдумки. Обычно он в итоге вспоминал, что нужно сказать правду, но иногда и забывал. Так что первые 17 лет своей жизни я думал, что артишок – это ночной грызун. Однажды я пришел в итальянский ресторан и ужаснулся, увидев в меню артишоковые сердечки. Прошло три года, а девушка до сих пор мне это припоминает».
4. «Коровы дают молоко только после рождения теленка. Отец сказал мне, что коровы вырабатывают молоко, просто поедая траву, и я верил в это лет до двадцати».
5. «Смотрели с друзьями «Титаник», и на моменте, когда корабль (спойлер) тонет, и нам показывают пожилую пару в кровати, моя подруга сказала: «Почему они просто не уснули?». Мы все уставились на нее в недоумении, и она объяснила, что во сне люди не дышат, поэтому не могут захлебнуться. Ей был 21 год, и она училась в универе».
6. «Что зеленый, желтый и красный болгарский перец – это один и тот же перец разной степени спелости».
7. «До 12-13 лет я был уверен, что сыр растет на кустах. Мой брат ужасно собой доволен».
8. «Я думал, что по закону кофе можно пить только с 16 лет. Когда мне исполнилось 16, я пошел в ближайшую кофейню и заказал кофе. Я ужасно боялся, что у меня спросят паспорт, потому что не взял его с собой».
9. «Я всего несколько месяцев назад узнал, что молния образуется не от того, что два облака врезаются друг в друга. Это был очень грустный день».
10. «Я думала, что когда ты слушаешь музыку в записи, певец в реальном времени начинает петь там, где в это время находится. Так что я никогда не слушала Аврил Лавин по ночам, чтобы не мешать ей спать».
11. «Жанр музыки называется «метал», потому что металл тяжелее камня (metal is heavier than rock)».
12. «Я до 15 лет думал, что кошки – это такая порода собак».
13. «Я до 18 лет думал, что северные олени – мифические создания, которые помогают Деду Морозу. Мама сводила меня на Новый Год посмотреть на настоящих северных оленей, и у меня взорвался мозг».
14. «Кто такие лесбиянки. Я думал, так называют девушек из Румынии. Мне было 17».
15. «Когда мне было 7, я переименовал свою золотую рыбку в Радугу, потому что каждые несколько месяцев она меняла окрас. Я годами рассказывал про нее друзьям. Только пару месяцев назад до меня дошло, что рыбка не меняла окрас… Мои родители просто покупали новую, когда старая умирала».
16. «Моя бывшая жена примерно до 23 лет не знала, что вертолеты могут парить в воздухе на одном месте».
17. «Что в разных местах на планете в одно и то же время разные времена года. Я всю жизнь думал, что ошибаюсь, но примерно год назад узнал, что это правда. Мне 23».
18. «Очки Ray Ban называются так потому, что «банят» солнечные лучи (“rays” на английском)».
19. «Я до последнего курса универа думал, что шоколадное молоко дают шоколадные коровы».
20. «Я думал, что у меня аллергия на кактусы, потому что мне было больно до них дотрагиваться. Я не знал, что у кактусов есть шипы, пока мне не исполнилось 12».
21. «Большую часть жизни я думал, что Нил Армстронг был чернокожим, потому что никогда не видел Нила без скафандра, но видел Луи Армстронга. Мне никогда не приходило в голову, что чернокожий астронавт в 60-х может быть чем-то из ряда вон выходящим».
22. «Однажды в 7-м классе мы обсуждали вулканы, и тут одноклассник с задней парты заорал: «Погодите, вулканы реально существуют?!».
23. «Когда я была маленькой, я думала, что у красивых людей и знаменитостей нет пальцев на ногах, как у Барби. И я хотела стать звездой, чтобы у меня были ноги как у Барби, потому что пальцы ног казались мне мерзкими».
24. «Одному моему знакомому было 17, когда до него дошло, что яйца вкрутую – это не отдельная разновидность яиц. Он думал, что курицы каким-то образом несут сразу два типа яиц».
25. «Я только в этом году узнал, что пони – это не детеныши лошадей».
26. «Я думал, что слово «примадонна» на самом деле звучит как «пре-Мадонна», и никак не мог понять, что такого случилось с ее приходом, что люди придумали новый термин».
27. «Что плед сам по себе не дает тепла. Да, мне потребовалось много времени, чтобы это понять».
28. «Я очень долго думал, что все собаки – мальчики, а кошки – девочки».
29. «Что соленые огурчики делают из свежих огурцов».
29. «Несколько недель назад я узнал, что куры могут нестись без петуха. Мне 21».
Источник:
Ссылки по теме:
- 20 человек, которые слишком поздно осознали свою ошибку
- 35 опасных дизайнерских решений
- Туристы, прекратите фотографировать какахи — не смешно уже
- Капитан очевидность в деле. Опять? Снова
- 25 очень глупых поступков, которые совершали очень умные люди
25
Понравилось25
Новости партнёров