22 профессии, о существовании которых вы не подозревали

17. «Моя задача — связываться с людьми, которые размещают заказы на очень, ОЧЕНЬ популярном сайте, а потом пытаются заблокировать карту до того, как с нее спишут средства. Дело в том, что мы не взымаем плату до отправки заказа, и иногда это занимает день или два. Некоторые покупатели это поняли, и ИЗРЕДКА мы отправляем товар до того, как спишем сумму с карты. Буквально тысячи людей заходят на наш сайт, совершают покупку и затем пытаются отменить или заблокировать платеж в надежде, что товар отправят. Я обзваниваю 25-40 человек в день, пытаясь убедить их обновить способ оплаты. В некоторых случаях сразу понятно, что это произошло случайно, например, истек срок карты или ее потеряли. Но большинство прикидываются дураками и вешают трубку».