22 профессии, о существовании которых вы не подозревали

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В мире полно необычных и редких профессий, о которых мы попросту не задумываемся, хотя регулярно сталкиваемся с плодами труда этих специалистов. В этой подборке вы найдете истории пользователей сети о самой необычной работе в их жизни: от живого манекена до «специалиста по идентификации и предотвращению побега крупного рогатого скота».
1. «Мне платят за то, чтобы я была живым манекеном. Нет, не моделью, которая позирует на фото с профессиональным макияжем для страниц журналов — я работаю «за кулисами», на складе. Дизайнеры крупных сетевых магазинов показывают на моей фигуре наряды генеральному директору компании, который затем одобряет их или отклоняет. Одежда на манекене выглядит совсем не так, как на реальном человеке».
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2. «Вы когда-нибудь пели караоке? Мало кто задумывается, что кто-то подгоняет текст под песни и делает так, чтобы он появлялся точно вовремя. Это была моя работа в последний год школы».
3. «Однажды я работала в фотоагентстве, специализирующемся на фотографиях новорожденных, в качестве «координатора по вопросам тяжелой утраты». Моя работа заключалась в сортировке фотографий из больницы, на которых были запечатлены мертворожденные младенцы. Я отбирала фотографии, редактировала их, распечатывала и собирала мемориальный пакет, который затем передавали родителям через больничную программу по оказанию помощи при тяжелой утрате».
4. «Я сочиняю музыку и создаю звуковые эффекты для игровых автоматов. Я живу в Лас-Вегасе, но все равно мало кто из тех, кто не работает в этой индустрии, знает, что моя профессия существует».
5. «Я закупаю реквизит для популярного сериала. По сути, я прихожу на работу, дизайнер говорит мне, какой конкретно реквизит нужен для съемок, и моя задача — пойти купить или арендовать его. Это весело, потому что иногда меня просят найти нелепые штуки, и это непростая задача».
6. «Моя мама заплетает гривы и хвосты лошадей для выставок. Это довольно прибыльная работа, поскольку все, что связано с лошадьми, стоит больших денег».
7. «Широкоформатная печать. Вы когда-нибудь видели очень большие виниловые баннеры, висящие на мероприятиях? Флаги для выставок и сворачивающиеся баннеры? Вывески из пластика или пенопласта? Я работаю с принтером шириной три метра и глубиной два с половиной метра».
8. «Департамент мер и весов. Они проверяют правильность работы заправочных станций, т.е., что те действительно перекачивают столько бензина, сколько показывает колонка».
9. «Я рисую дизайн купонов на обратной стороне чеков».
10. «Я убираю рекламу в спорт-барах и заменяю ее бесконечным количеством медиа, которое настраивает потребитель. Моя задача как контролера качества — нажимать кнопку на iPad, когда спортивный канал переключается с передачи на рекламу. Замена происходит во всех ресторанах/барах, которые используют сервис».
11. «Мама шила одежду для Барби, когда работала инженером по текстилю в Mattel. Когда она уволилась, ей подарили миниатюрную Барби, которая была точной ее копией. Кукла одета как моя мама, и у нее даже есть рабочее место с крохотными фотографиями нашей семьи на столе».
12. «Я коммерческий водолаз, и меня вызывают практически на любую работу, когда что-то нужно сделать под водой. Это очень весело, и платят отлично!».
13. «Я пытаюсь разобрать написанные от руки адреса на конвертах, которые не может обработать компьютер».
14. «Я прокладываю туристические пешеходные тропы. Многие думают, что они образуются сами по себе или типа того, но в этом и состоит наша задача».
15. «Знаете эти планы эвакуации при пожаре, которые совершенно бесполезны, потому что никто не будет останавливаться и смотреть на карту, когда бежит из горящего здания? Так вот, их разрабатываю я».
16. «Знаете эти большие компании с миллионами подписчиков в соцсетях? Знаете, как они публикуют пост, и он собирает массу комментариев с кучей спама, нецензурщины и запрещенного контента? У меня была работа, где я должна была читать ВСЕ комментарии и чистить их в соответствии с инструкциями, установленными клиентом».
17. «Моя задача — связываться с людьми, которые размещают заказы на очень, ОЧЕНЬ популярном сайте, а потом пытаются заблокировать карту до того, как с нее спишут средства. Дело в том, что мы не взымаем плату до отправки заказа, и иногда это занимает день или два. Некоторые покупатели это поняли, и ИЗРЕДКА мы отправляем товар до того, как спишем сумму с карты. Буквально тысячи людей заходят на наш сайт, совершают покупку и затем пытаются отменить или заблокировать платеж в надежде, что товар отправят. Я обзваниваю 25-40 человек в день, пытаясь убедить их обновить способ оплаты. В некоторых случаях сразу понятно, что это произошло случайно, например, истек срок карты или ее потеряли. Но большинство прикидываются дураками и вешают трубку».
18. «Однажды мне заплатили за месяц 40-часовой рабочей недели за то, что я просто сидел у ворот и следил за тем, чтобы коровы не сбежали. Я был «специалистом по идентификации крупного рогатого скота и предотвращению побега». Ни разу не увидел ни одной коровы. Но зато прочитал несколько хороших книг».
19. «В автотранспортных компаниях работают люди, которые собирают брошенные грузовики и грузы. Оказывается, иногда дальнобойщики говорят: «Да пошло оно все» и просто бросают свои грузовики и прицепы на обочине дороги. За это довольно хорошо платят и приходиться быть на связи 24/7, но зато тебе оплачивают перелеты по всей стране, чтобы ты пригнал нужный груз».
20. «Я недолго проработал в качестве «младшего оценщика сыра». Помимо дегустации сыра есть еще бизнес-аналитика, о чем знает гораздо меньше людей. Мы должны понимать, что такое хороший сыр, каковы вкусы потребителей и как мы можем влиять на эти вкусы, чтобы освободить место для продуктов, которые максимизируют прибыль для производителя и продавца. Я даже готовился к национальному аттестационному экзамену, но потом решил кардинально сменить профессию».
21. «Раньше я был тестировщиком звонков в службу спасения. Я буквально катался от одной вышки сотовой связи к другой и звонил по номеру экстренной службы, чтобы убедиться, что вызов поступит в нужное место. Вы бы удивились, если бы узнали, как часто это не срабатывало».
22. «Я работал энуклеатором. Когда умирали люди, которые хотели пожертвовать органы, я извлекал их глаза и отвозил в лабораторию, где их обрабатывали для последующей трансплантации».
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