Какая боль, какая боль: Барбадос vs Гренада - матч, вошедший в историю как самый «абсурдный»

Футбольный матч между сборными командами Барбадоса и Гренады, состоявшийся 27 января 1994 года, вошёл в историю неожиданными действиями игроков обеих сборных и привёл к пересмотру правил проведения Карибского кубка. А дело было так:

Решающая игра состоялась в рамках Карибского кубка 1994 года в столице Барбадоса в городе Бриджтаун на Национальном стадионе. Из «Группы 1», где выступали сборные Барбадоса, Гренады и Пуэрто-Рико, по регламенту в следующий этап Кубка выходила только одна команда.

Перед последним групповым матчем положение команд в турнирной таблице было следующим: