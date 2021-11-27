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Какая боль, какая боль: Барбадос vs Гренада - матч, вошедший в историю как самый «абсурдный»

Какая боль, какая боль: Барбадос vs Гренада - матч, вошедший в историю как самый «абсурдный» (5 фото + 3 видео)

Автор:
27 ноября 2021 11:30
Сообщество : RealFishki
Метки: 1994   барбадос   гренада   история   матч   футбол   
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Футбол – это не только противостояние игроков на поле, заполненные трибуны и ставки на матчи. Футбол – это искусство. И как любое искусство, футбол может вызывать самые разные эмоции у людей, которые пришли на него посмотреть – от взрывной радости до бешеного гнева и от восторга до недоумения, вызванного дурацкими правилами, которые приводят порой к самым неожиданным развязкам.

Футбольный матч между сборными командами Барбадоса и Гренады, состоявшийся 27 января 1994 года, вошёл в историю неожиданными действиями игроков обеих сборных и привёл к пересмотру правил проведения Карибского кубка.  А дело было так:

Решающая игра состоялась в рамках Карибского кубка 1994 года в столице Барбадоса в городе Бриджтаун на Национальном стадионе. Из «Группы 1», где выступали сборные Барбадоса, Гренады и Пуэрто-Рико, по регламенту в следующий этап Кубка выходила только одна команда.

Перед последним групповым матчем положение команд в турнирной таблице было следующим:

Команда Гренады была на первом месте, и ей необходимо было или не проиграть Барбадосу, или, в крайнем случае, проиграть с разницей в один мяч. Барбадосцам же, чтобы занять первое место в группе, нужно было победить сборную Гренады, причём с разницей минимум в 2 мяча. Интригу в матч внесло существовавшее тогда правило турнира, по которому в случае игры в ничью в основное время назначался овертайм, а гол в дополнительное время («золотой гол») приравнивался к двум голам и немедленно завершал игру.

Всё шло по сценарию Барбадоса: команда быстро повела в счёте 2 : 0 и этот счёт ее полностью устраивал, поэтому через какое-то время они расслабились. Так продолжалось до 83-й минуты матча. Однако Гренада совершила почти невозможное и смогла отыграться, сделав счёт 2 : 1. За оставшиеся несколько минут Барбадосу необходимо было забить гол. Ну а дальше на поле начался легкий хаос.

Команда Гренады всем составом перешла к своим воротам, отбиваясь от атак соперника и понимая, что третий гол в их ворота приведет к катастрофе.

Видя, что матч близится к завершению, защитник сборной Барбадоса Терри Сили и вратарь Орас Стаут начали короткую перепасовку возле собственных ворот, даже не пытаясь идти в атаку. Понимая, что за столь короткое время их команде не удастся забить гол, Сили на 87-й минуте умышленно забил гол … в свои ворота. Таким образом,  он получил для своей команды не только дополнительные 30 минут, но и шанс поднапрячься и забить заветный «золотой гол», который будучи по правилам равен двум обычным, мог бы вывести команду на первое место.

Игроки Гренады сначала впали в ступор, но быстро разобрались что к чему:  теперь уже им нужно было забить гол, причем без разницы в чьи ворота, так как даже поражение со счетом 3 : 2 позволило бы им выйти в финальную часть турнира по разнице мячей. Естественно, они пошли по пути наименьшего сопротивления и побежали забивать  в свои.  

На глазах у изумленных болельщиков разыгралась комедия, которая позже и сделала этот матч историческим.

Барбадосцы, тоже не дураки, бросились к воротам соперника, и … начали защищать ворота Гренады от Гренады же. Почти позади вратаря гренадцев стоял как последний рубеж защитник Барбадоса Сили.

К великому удовольствию зрителей, в последние две минуты основного, плюс четыре минуты добавленного ранее судьей времени, гренадцы атаковали и свои и чужие ворота,  а барбадосцы ворота защищали – и с той и с другой стороны поля.  На трибунах царил ад и умора.

В итоге, Барбадос выстоял под натиском гренадцев и основное время матча закончилось со счетом 2 : 2. Игра перешла к дополнительным 30 минутам игры и тут-то игроку сборной Барбадоса все-таки удалось забить «золотой гол».

Матч завершился со счетом 4 : 2 в пользу Барбадоса, тем самым обеспечив сборную выходом в финальную стадию турнира.


После игры, предсказуемо, разгорелся скандал. Барбадосцев обвиняли в мошенничестве и требовали от ФИФА их наказать. Но в ФИФА все и так были в шоке от правил, которые навыдумывали организаторы Карибского кубка, и поэтому победителей наказывать не стали, справедливо решив, что игроки просто воспользовались лазейкой в регламенте.


Как горько сказал уже позже исторического матча тренер сборной Гренады Джеймс Кларксон: «Я чувствую себя одураченным. Человеку, придумавшему эти правила, самое место в психушке. Наши игроки даже не понимали, в какие ворота лучше забивать мяч: свои или чужие. Я никогда не видел такого ранее. В футболе, как правило, игроки должны атаковать ворота соперников, а не свои».

Правило «золотого гола», считающегося за два, в рамках отборочного этапа было использовано в общей сложности 5 раз. После матча Барбадос — Гренада оно было отменено в финале турнира и больше при проведении Карибского кубка никогда не использовалось.

И да! Сказки не случилось: в финальной стадии Барбадос дважды сыграл вничью (на этот раз ничьи уже фиксировались) и проиграл будущему победителю Тринидаду и Тобаго, не выйдя с двумя очками из группы. Вот так:

Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: 1994   барбадос   гренада   история   матч   футбол   
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8  комментариев
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58k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
ржал в голос . просто представив эту картину захотелось побывать на том матче вживую.
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1k
DHC Полчаса назад
Вот это реально было зрелищно)
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Комментарий удален. Причина: флуд
−44
1k
Sandmännchen (DDR) 49 минут назад
Какой футбол? Не в обиду нынешним болельщикам и Фан-братствам – Большой футбол умер ещё в прошлом веке. Сейчас на его месте паразитирует нехило имеющий рекламный шоу-бизнес типа купи-продай от спорта...
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48k
doker 50 минут назад
Да, и жизнь - игра. И правила в этой жизни устанавливают не те, кого мы выбрали и доверяем... Поэтому весь наш мир - абсурд.
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2k
Дункан Маклауд Час назад
прикольно попозорились
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