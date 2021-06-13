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"Вы захлебнетесь в собственном дерьме": жена футболиста Семенова жестко отчитала критикующих мужа

"Вы захлебнетесь в собственном дерьме": жена футболиста Семенова жестко отчитала критикующих мужа (8 фото)

Автор:
13 июня 2021 23:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Евро-2020   Семенов   матч   проигрыш   реакция соцсетей   спорт   футбол   
1389
8
На "Евро-2020" подопечные Черчесова проиграли бельгийцам, которые забили первый гол благодаря грубейшей ошибке российского защитника Андрея Семенова. После матча на него обрушилась волна критики, которую попыталась пресечь супруга игрока.
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Метки: Евро-2020   Семенов   матч   проигрыш   реакция соцсетей   спорт   футбол   
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26  комментариев
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20k
Matrosskin 2 часа назад
и то правда... Накинулись на бедного кривоножку.
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4k
VL 11 минут назад
ну и молодец баба, за мужика своего вписалась. а что, ктонить по другому повёл себя?
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383
Миша 12 минут назад
Фигасе королева какая, аж целая супруга футболиста Семенова. ВЕЛИЧИНА!
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18k
иванов дмитрий 21 минуту назад
Сборная России по футболу- уже даже звучит как анекдот.
А поддержать команду- как можно поддержать то , чего нет ?
.
Уже забыл , когда в последний раз следил за играми нашей команды(
.
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280
Елена Букреева 21 минуту назад
Даже хохлы не с таким позорным счётом продули.
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26k
Aqueronte Полчаса назад
Так жидко обделаться ещё надо постараться. Лучше б Дзюба дальше на камеру писюн дёргал а мяч оставил тем кто реально умеет и хочет играть.
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430
Карл Такойто Aqueronte 24 минуты назад
А когда в России на мировом уровне умели играть в футбол? Проблема футбола,это как проблема автомобилей,и то и то в стране любят,но не умеют)) Никто же не сокрушается о качестве сборки и гниющем кузове например автомобиля УАЗ патриот,все с улыбкой с пониманием-мол наше кривое ведёрко. Ну вот и к футболистам надо так же,с улыбкой
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5k
Vadim 37 минут назад
Действительно. Чего прицепились к инвалидам, играют как могут.
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5k
Андрей Крылов 39 минут назад
А кому-то и правда интересно, как кучка очень высокооплачиваемых полудорков пинают мячик? Мировой спорт давно ни чего не имеет общего с физкультурой, да и спортом тоже. Слава Богу, что я не болельщик очень давно. Примерно со времён СССР. Да. Я довольно старый и когда-то чутка "болел" за своих... Но нынешний спорт - одно говно замешанное на деньгах и политике. Причём весь. Минусуйте. Мне пофиг. Зато сказал что хотел.
;)
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32k
Опаньки 41 минуту назад
идет год за годом, но ничего не меняется
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10k
Kucher 46 минут назад
Профессия - жена футболиста
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81k
Taras Kozalupko 46 минут назад
В МХАТ пускай идёт устраиваться, актрисой
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42k
doker 57 минут назад
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17k
Robin Hood 59 минут назад
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221
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Да давно пора разогнать этих бесполезных убогих игрунов.
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20k
sportage030 Час назад
Тот случай когда лучше молчать и не кудахтать.
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20k
Дмитрий К. Час назад
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Комментарий удален
−16
11k
Mike Час назад
а )(Ули Вы хотели??? Поле - ровное, мяч - круглый( С каждым может случится...а зарплату скоро дадут????
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23k
Мойша Час назад
Ныне, господа, не социализм, когда платили ЗА РАБОТУ. Ныне капитализм, когда платят ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ работы. А вот по результатам футболистам и платить не за что!
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8k
krivsan Час назад
Не осилил пост читать, одно знаю, в футбол играть надо, смотрю Украину с Голландией., там хоть футбол есть и воля к победе
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3k
AlekseiTFS Час назад
Я не болельщик, но что то мне подсказывает,что за такую зарплату нужно свою работу выполнять лучше.
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