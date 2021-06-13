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На "Евро-2020" подопечные Черчесова проиграли бельгийцам, которые забили первый гол благодаря грубейшей ошибке российского защитника Андрея Семенова. После матча на него обрушилась волна критики, которую попыталась пресечь супруга игрока.
Сборная России проиграла Бельгии на старте Евро-2020 со счетом 0:3. Разгромное поражение было тем более обидным из-за грубейшего промаха защитника команды Андрея Семенова - это отметили многие эксперты после матча. Тогда мяч от очень неловко сыгравшего Андрея отскочил к Лукаку, и тот забил первый год уже на 10-й минуте. Лучше бы Семенов просто не трогал мяч - в один голос говорили критики.
Досталось защитнику и от болельщиков, которые наградили игрока злобными эпитетами и посоветовали идти работать грузчиком. Супруга футболиста, Ольга, эмоционально отреагировала на эти выпады, опубликовав на странице своего Инстаграм несколько едких постов.
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Она напомнила, что нужно уметь поддерживать команду в самые сложные минуты, а также предостерегла хейтеров от последствий злобных выплесков.
«Сколько же в вас злости и невоспитанности. Да, все вы, кто извергает свою желчь мне в личку. Вы захлебнетесь в собственном дерьме. Надо уметь поддерживать команду в трудную минуту, а не махать рукой, плеваться и уходить. Надо протягивать руку и помогать подняться тому, кто оступился, а не втаптывать в грязь и бросать. Мой муж всю жизнь стирает ноги в кровь, чтоб становиться лучше с каждым днем. Я ставлю его в пример дочери, как спортсмена, который благодаря своей целеустремленности, упорству, стараниям и стойкости, несмотря ни на что, самосовершенствуется и находится на своем месте. Он в основе нашей сборной, он отрабатывает каждый матч на 200%. Каждый из наших парней бьется как тигр и готов выплюнуть легкие, но доработать до конца, на результат.
Я горжусь мужем и благодарна каждому парню на поле. Я уважаю их труд. Когда бывшие спортсмены, комментаторы, тренеры и прочие лезут в эксперты и поливают грязью нынешних игроков и слышны со своим бредовым мнением из каждого утюга, становится страшно… В нашей стране большинство за то, чтобы обсасывать чужие ошибки (сразу закрывая глаза на все свои неудачи), но при этом молчать, считая нормой победы и достижения. Они скорее добьют того, кто оступился, чем помогут ему подняться! Что с вами не так? Проще быть диванным критиком и не поднимая зада с дивана извергать грязь своим ртом, чем встать и начать путь к успеху (или хотя бы попытаться).
Не будьте стадом, будьте личностью, со своим мнением и видением. Все хотят орать о своем великом мнении, ничем не подкрепленным, хотят хайпа, ничего при этом не делая. Мне искренне жаль этих людей, они обиженные страдальцы", – написала Ольга Семенова.
«Сколько же в вас злости и невоспитанности. Да, все вы, кто извергает свою желчь мне в личку. Вы захлебнетесь в собственном дерьме. Надо уметь поддерживать команду в трудную минуту, а не махать рукой, плеваться и уходить. Надо протягивать руку и помогать подняться тому, кто оступился, а не втаптывать в грязь и бросать. Мой муж всю жизнь стирает ноги в кровь, чтоб становиться лучше с каждым днем. Я ставлю его в пример дочери, как спортсмена, который благодаря своей целеустремленности, упорству, стараниям и стойкости, несмотря ни на что, самосовершенствуется и находится на своем месте. Он в основе нашей сборной, он отрабатывает каждый матч на 200%. Каждый из наших парней бьется как тигр и готов выплюнуть легкие, но доработать до конца, на результат.
Я горжусь мужем и благодарна каждому парню на поле. Я уважаю их труд. Когда бывшие спортсмены, комментаторы, тренеры и прочие лезут в эксперты и поливают грязью нынешних игроков и слышны со своим бредовым мнением из каждого утюга, становится страшно… В нашей стране большинство за то, чтобы обсасывать чужие ошибки (сразу закрывая глаза на все свои неудачи), но при этом молчать, считая нормой победы и достижения. Они скорее добьют того, кто оступился, чем помогут ему подняться! Что с вами не так? Проще быть диванным критиком и не поднимая зада с дивана извергать грязь своим ртом, чем встать и начать путь к успеху (или хотя бы попытаться).
Не будьте стадом, будьте личностью, со своим мнением и видением. Все хотят орать о своем великом мнении, ничем не подкрепленным, хотят хайпа, ничего при этом не делая. Мне искренне жаль этих людей, они обиженные страдальцы", – написала Ольга Семенова.
Эмоциональный порыв Ольги Семеновой заметили, однако гневная отповедь понравилась далеко не всем. Критики после ее постов в адрес футболистов не убавилось, даже наоборот.
Если раньше некоторые фанаты сдерживались, чтобы не грубить, отзыв жены защитника фактически стал последней каплей и море негодования обрушилось теперь и на супругу футболиста.
- "Он настолько стёр ноги, что аж играть не может?"
- "Ольга, я всю жизнь, из 32 лет,25 посвящаю футболу, и твой муж просто не подходит сборной…как он туда попал-непонятно….Человек, допускающий такие ошибки, не достоин футболки сборной…ЕСТЬ МНОГО МОЛОДЫХ РЕБЯТ, которые достойны этого места…с такими ошибками играть ему в ПФЛ".
- "Футболист это работа. Причём работа тяжёлая. И многие выполняют ее плохо и не качественно. Я представляю как ко мне придёт электрик, сделает г…, за которое получит большие деньги, а потом скажет. Что бы меня судить поработай электриком."
- "Вместо Того чтобы извиниться за ошибку мужа приведшую к первому голу Вы начинаете всех критиковать. Правильно говорят деньги портят людей. Так и Вас они испортили"
- "Как вываливать фотки с отдыха, шмотками и ювелиркой вы всегда первые, а тут муженек обделался, так давайте все его пожалеем".
- "Чтобы не стирать ноги в кровь купи мужу обувь по размеру и пусть тренируется 24 часа 365 дней в году. Тогда будет результат".
Эти и другие комментарии - а их было очень много - переполнили чашу терпения Семеновой, и она удалила аккаунт (после снова восстановила).
- "Он настолько стёр ноги, что аж играть не может?"
- "Ольга, я всю жизнь, из 32 лет,25 посвящаю футболу, и твой муж просто не подходит сборной…как он туда попал-непонятно….Человек, допускающий такие ошибки, не достоин футболки сборной…ЕСТЬ МНОГО МОЛОДЫХ РЕБЯТ, которые достойны этого места…с такими ошибками играть ему в ПФЛ".
- "Футболист это работа. Причём работа тяжёлая. И многие выполняют ее плохо и не качественно. Я представляю как ко мне придёт электрик, сделает г…, за которое получит большие деньги, а потом скажет. Что бы меня судить поработай электриком."
- "Вместо Того чтобы извиниться за ошибку мужа приведшую к первому голу Вы начинаете всех критиковать. Правильно говорят деньги портят людей. Так и Вас они испортили"
- "Как вываливать фотки с отдыха, шмотками и ювелиркой вы всегда первые, а тут муженек обделался, так давайте все его пожалеем".
- "Чтобы не стирать ноги в кровь купи мужу обувь по размеру и пусть тренируется 24 часа 365 дней в году. Тогда будет результат".
Эти и другие комментарии - а их было очень много - переполнили чашу терпения Семеновой, и она удалила аккаунт (после снова восстановила).
Реакция соцсетей
Однако обсуждения игры и поведения теперь уже жены футболиста не прекратились. Хотя тренеры и поддерживают Семенова, виня в проигрыше всю команду целиком и сложившиеся обстоятельства, факт остается фактом: захотела женщина защитить своего мужа - узнала об истинном отношении к футболистам сборной и ее благоверном.
С другой стороны, чего она ожидала? Что болельщики устыдятся и попросят прощения у игрока?
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А поддержать команду- как можно поддержать то , чего нет ?
.
Уже забыл , когда в последний раз следил за играми нашей команды(
.
;)