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15 убедительных доказательств, что на работе может произойти всё что угодно

15 убедительных доказательств, что на работе может произойти всё что угодно (16 фото)

Автор:
27 ноября 2021 01:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: доказательства   забавное   интересное   коллеги   работа   случай   странный   
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В обычные рабочие дни, когда мы выполняем наши трудовые обязанности, вокруг может произойти много интересного. Иногда это странный случай, который заставит улыбнуться, а иногда - коллеги, которые сделают что-то забавное. Давайте выясним, с чем же можно столкнуться на работе!
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Метки: доказательства   забавное   интересное   коллеги   работа   случай   странный   
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