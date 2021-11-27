15 убедительных доказательств, что на работе может произойти всё что угодно

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В обычные рабочие дни, когда мы выполняем наши трудовые обязанности, вокруг может произойти много интересного. Иногда это странный случай, который заставит улыбнуться, а иногда - коллеги, которые сделают что-то забавное. Давайте выясним, с чем же можно столкнуться на работе!
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Мы решили оставить сюрприз работникам, которые будут после нас перестилать ковровое покрытие
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