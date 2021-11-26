Трудоустройство за 3 часа: как выпускник университета нашел работу на улице

Поначалу страшно нервничал, признавался потом молодой человек. Потом чуть освоился и стал желать прохожим доброго утра. Дальше случился некий сдвиг: спешащие по делам клерки стали сами подходить к потенциальному коллеге и вручать ему свои визитки.



Один из них, представившись Эммануэлем, разместил фото Малика в Сети. И признался, что сам в недавнем прошлом хотел пойти на такой же шаг, но не решился.



Прошло чуть менее трех часов, и в 9:30 Малику поступило самое первое сообщение от потенциального работодателя. Оно и стало его счастливым билетом. Хотя потом звонки и СМС сыпались как из рога изобилия, именно «первая ласточка» стала судьбоносной.



Уже через час после приглашения юноша пришел на первое собеседование, затем состоялось второе интервью, а пятое ноября стало днем обретения заветной должности. Эммануэлю, с легкой руки которого произошло это знаменательное событие, Хайдер устроил праздничный обед.