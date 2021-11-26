Трудоустройство за 3 часа: как выпускник университета нашел работу на улице

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Табличка с желаемой должностью помогла лондонцу начать трудовую карьеру
24-летний выпускник Мидлсекского университета Хайдер Малик отчаялся искать работу через Сеть. Попыток было много, но потенциальные работодатели не разглядели в нем будущего хорошего специалиста. А потом Хайдер решился на смелый эксперимент.
Соорудил мини-рекламный щит со своими данными и вышел с ним на оживленную лондонскую улицу. Знаете, сколько времени он потратил, чтобы получить перспективное предложение? Менее трех часов! Во всяком случае, такую версию событий излагает MyLondon.
Малик стал обладателем диплома факультета банковского дела и финансов. На купленной для такого случая доске он написал, какое получил образование и на какую должность рассчитывает. Добавил QR-коды, через которые легко отыскать более подробную инфу по его портфолио. С этим щитом он появился в 6:45 утра в деловом квартале Лондона Кэнэри-Уорф.
Соорудил мини-рекламный щит со своими данными и вышел с ним на оживленную лондонскую улицу. Знаете, сколько времени он потратил, чтобы получить перспективное предложение? Менее трех часов! Во всяком случае, такую версию событий излагает MyLondon.
Малик стал обладателем диплома факультета банковского дела и финансов. На купленной для такого случая доске он написал, какое получил образование и на какую должность рассчитывает. Добавил QR-коды, через которые легко отыскать более подробную инфу по его портфолио. С этим щитом он появился в 6:45 утра в деловом квартале Лондона Кэнэри-Уорф.
Поначалу страшно нервничал, признавался потом молодой человек. Потом чуть освоился и стал желать прохожим доброго утра. Дальше случился некий сдвиг: спешащие по делам клерки стали сами подходить к потенциальному коллеге и вручать ему свои визитки.
Один из них, представившись Эммануэлем, разместил фото Малика в Сети. И признался, что сам в недавнем прошлом хотел пойти на такой же шаг, но не решился.
Прошло чуть менее трех часов, и в 9:30 Малику поступило самое первое сообщение от потенциального работодателя. Оно и стало его счастливым билетом. Хотя потом звонки и СМС сыпались как из рога изобилия, именно «первая ласточка» стала судьбоносной.
Уже через час после приглашения юноша пришел на первое собеседование, затем состоялось второе интервью, а пятое ноября стало днем обретения заветной должности. Эммануэлю, с легкой руки которого произошло это знаменательное событие, Хайдер устроил праздничный обед.
Один из них, представившись Эммануэлем, разместил фото Малика в Сети. И признался, что сам в недавнем прошлом хотел пойти на такой же шаг, но не решился.
Прошло чуть менее трех часов, и в 9:30 Малику поступило самое первое сообщение от потенциального работодателя. Оно и стало его счастливым билетом. Хотя потом звонки и СМС сыпались как из рога изобилия, именно «первая ласточка» стала судьбоносной.
Уже через час после приглашения юноша пришел на первое собеседование, затем состоялось второе интервью, а пятое ноября стало днем обретения заветной должности. Эммануэлю, с легкой руки которого произошло это знаменательное событие, Хайдер устроил праздничный обед.
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И газета удачно узнала о чуде...
И образование Малик видимо получил даром? Или оплатил? Оплатил?
Не бедный парень и родственники его.
Молодец что искал работу и нашёл её! Желаю ему удачи!
Однако, ему просто повезло, не думаю, что такой метод поиска работы реально поможет многим.
Так что компания вполне может нанять человека напрямую, многие так делают, просто дают временный контракт на полгода-год, после которого ревью и подписание полноценного контракта. А если нет, то человек уже к этому времени имеет опыт и ему проще найти работу