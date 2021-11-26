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Трудоустройство за 3 часа: как выпускник университета нашел работу на улице

Трудоустройство за 3 часа: как выпускник университета нашел работу на улице (2 фото)

Автор:
26 ноября 2021 18:59
Сообщество : Истории
Метки: выпускник   лондон   поиск   работа   реклама   смелость   университет   
1893
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Табличка с желаемой должностью помогла лондонцу начать трудовую карьеру
24-летний выпускник Мидлсекского университета Хайдер Малик отчаялся искать работу через Сеть. Попыток было много, но потенциальные работодатели не разглядели в нем будущего хорошего специалиста. А потом Хайдер решился на смелый эксперимент.

Соорудил мини-рекламный щит со своими данными и вышел с ним на оживленную лондонскую улицу. Знаете, сколько времени он потратил, чтобы получить перспективное предложение? Менее трех часов! Во всяком случае, такую версию событий излагает MyLondon.

Малик стал обладателем диплома факультета банковского дела и финансов. На купленной для такого случая доске он написал, какое получил образование и на какую должность рассчитывает. Добавил QR-коды, через которые легко отыскать более подробную инфу по его портфолио. С этим щитом он появился в 6:45 утра в деловом квартале Лондона Кэнэри-Уорф.
Поначалу страшно нервничал, признавался потом молодой человек. Потом чуть освоился и стал желать прохожим доброго утра. Дальше случился некий сдвиг: спешащие по делам клерки стали сами подходить к потенциальному коллеге и вручать ему свои визитки.

Один из них, представившись Эммануэлем, разместил фото Малика в Сети. И признался, что сам в недавнем прошлом хотел пойти на такой же шаг, но не решился.

Прошло чуть менее трех часов, и в 9:30 Малику поступило самое первое сообщение от потенциального работодателя. Оно и стало его счастливым билетом. Хотя потом звонки и СМС сыпались как из рога изобилия, именно «первая ласточка» стала судьбоносной.

Уже через час после приглашения юноша пришел на первое собеседование, затем состоялось второе интервью, а пятое ноября стало днем обретения заветной должности. Эммануэлю, с легкой руки которого произошло это знаменательное событие, Хайдер устроил праздничный обед.

Источник:

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Метки: выпускник   лондон   поиск   работа   реклама   смелость   университет   
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3k
dampfer Час назад
"Я владею тремя профессиями. Я говорю на трёх языках. Воевал в течение 3-х лет. Имею трёх детей. У меня нет работы уже три месяца. И мне нужна всего одна работа."
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466
Сигизмунд Лазаревич 4 минуты назад
типичный англичанин...
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9k
Alex Djeff Полчаса назад
Ну, никто же не знает, что за работу ему предложили. Может связанную с каждодневными командировками и способностью удерживать в желудке неперевариваемые предметы.)))
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2k
Sergius SPb Час назад
Алиллуйя! Чудо!
И газета удачно узнала о чуде...
И образование Малик видимо получил даром? Или оплатил? Оплатил?
Не бедный парень и родственники его.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
У меня на старте своей самостоятельности старшая дочь попыталась найти работу через всякие агентства. И всё безуспешно. А потом заприметила серьёзную организацию ,изучила их рынок сбыта и написала бизнес план по новому направлению. По сути открыла рабочее место под себя. Остальное дело настойчивости . Достучалась до руководства ,те одобрили её идею . Контора открыла новое направление и через определённое время это принесло свои плоды.
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42k
Прораб 2 часа назад
24-х летний обладатель диплома факультета банковского дела и финансов

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337
Володя Терно 2 часа назад
Потенциальному работодателю такой поступок показал, что парень смел, социально активен и грамотный (разместил же информацию о себе в виде презентации на одном слайде!). Считаю, что он молодец!
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Моя соседка,Клавка-проститутка за 3 часа на улице столько зарабатывает,что этому выпускнику и не снилось
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4k
Владимир 2 часа назад
главное, нестандартный подход!
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10k
Vlad Nikolskiy 2 часа назад
Забавно, эффективно. В духе времени.
Однако, ему просто повезло, не думаю, что такой метод поиска работы реально поможет многим.
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183
mertturk Vlad Nikolskiy 2 часа назад
Сто процентов это не метод. Практически все серьёзные работодатели пользуются услугами агентств-посредников, чтобы было с кого спросить. Плюс, если кто в теме, процедура трудоустройства прописана в SMS Компании.
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141
eltonf.dans mertturk 2 часа назад
Всё правильно, а нарушение процедуры ведёт к non-confirmity при внешнем аудите.
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772
Алексей Маз 2 часа назад
Утирая слезу умиления: Вроде еще рановато для Рождественских историй?)
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404
bobobo 2 часа назад
Кто-нибудь попробует встать в центре Москвы с аналогичным плакатом?
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