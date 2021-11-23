Предложение для романтиков и семейных пар: в Арктике появились вакансии с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц

Бонусом идет полное соцобеспечение сотрудников. Кто готов поехать в Арктику?
Работа мечты - наверняка многие из россиян сейчас подумают именно так, прочитав о вакансии на полярной метеостанции. Для работы в Арктике в настоящий момент, как сообщает "Роосийская газета" со ссылкой на Северное управление гидрометеослужбы, требуются метеоролог для наблюдения за погодой, техник-метеоролог, аэрологи и механики. Также открыта вакансия начальника на одну из станций.
Зарплата неплохая, особенно, если совмещать несколько должностей. Приятным бонусом будет полное соцобеспечение сотрудников.
Тратить деньги в Арктике не на что - значит, зарплату можно целиком откладывать в копилку, а по возвращении домой с огромным удовольствием потратить на себя любимого. Кто готов?
Источник:
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Пока молодой - хочется с девчонками погульбанить. Потом уже семья, дети, заботы. Ну а потом уже не факт что здоровья хватит там на севере сидеть.
Это надо какой-то особый взгляд на жизнь иметь.
А на тропические острова нет разнарядки?