Предложение для романтиков и семейных пар: в Арктике появились вакансии с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц

Работа мечты - наверняка многие из россиян сейчас подумают именно так, прочитав о вакансии на полярной метеостанции. Для работы в Арктике в настоящий момент, как сообщает "Роосийская газета" со ссылкой на Северное управление гидрометеослужбы, требуются метеоролог для наблюдения за погодой, техник-метеоролог, аэрологи и механики. Также открыта вакансия начальника на одну из станций.



