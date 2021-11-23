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Предложение для романтиков и семейных пар: в Арктике появились вакансии с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц

Предложение для романтиков и семейных пар: в Арктике появились вакансии с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц (3 фото)

Автор:
23 ноября 2021 09:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: арктика   вакансии   интересно   метеослужба   работа   работа мечты   
2144
3

Бонусом идет полное соцобеспечение сотрудников. Кто готов поехать в Арктику?

Работа мечты - наверняка многие из россиян сейчас подумают именно так, прочитав о вакансии на полярной метеостанции. Для работы в Арктике в настоящий момент, как сообщает "Роосийская газета" со ссылкой на Северное управление гидрометеослужбы, требуются метеоролог для наблюдения за погодой, техник-метеоролог, аэрологи и механики. Также открыта вакансия начальника на одну из станций.


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Зарплата неплохая, особенно, если совмещать несколько должностей. Приятным бонусом будет полное соцобеспечение сотрудников.


Тратить деньги в Арктике не на что - значит, зарплату можно целиком откладывать в копилку, а по возвращении домой с огромным удовольствием потратить на себя любимого. Кто готов?

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Метки: арктика   вакансии   интересно   метеослужба   работа   работа мечты   
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59
Сергей Час назад
Учитывая то, как часто мы вспоминаем метеорологов с их "точными" прогнозами "добрым словом", борюсь, все заработанные деньги придется потратить на средства от икоты, сглаза и прочих напастей)
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18k
sanchesS80 23 минуты назад
Да ну, я бы не поехал.
Пока молодой - хочется с девчонками погульбанить. Потом уже семья, дети, заботы. Ну а потом уже не факт что здоровья хватит там на севере сидеть.
Это надо какой-то особый взгляд на жизнь иметь.
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406
Василий Полчаса назад
я б поехал
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2k
Sergius SPb 44 минуты назад
Не по специальности ты там и на хрен не нужен.
А на тропические острова нет разнарядки?
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11k
Valiko 47 минут назад
330! Каждому!
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29k
Snork Snorkoff 59 минут назад
Ну да.. тут же все до единого метеорологи.
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153
Leonid Час назад
-25, ну его нафик
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12k
Великий Кормчий Час назад
А можно я туда, вместо себя, какого нибудь джамшута отправлю? Можно и не одного?
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3k
Kozlodoev Час назад
Дык не всех же возьмут, надо ж профильное образование, очевидно...А много ли среди фишкян метеорологов? Нецелевая мы аудитория, нецелевая...
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8k
krivsan Час назад
если маску носить не надо,я согласен
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57k
pynh Час назад
там вместо интернета радиостанция? ну нафиг
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