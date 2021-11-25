17 странных профессий, которые на самом деле существуют

15. «Похоронные бюро должны работать круглосуточно, без выходных, 365 дней в году, но в современном обществе это нереально. Похоронные бюро и бальзамировщики и так страдают от массового выгорания, а выходные, ночные звонки и обязательная работа в праздничные дни только усугубляют ситуацию. Так появился, по сути, Uber для мертвых. Их называют «пикап-компаниями» или «коммерческими предприятиями по бальзамированию», в зависимости от того, занимаются ли они только транспортировкой или также и бальзамированием. Я работал в такой компании, когда обучался бальзамированию, и это тяжелая работа. Похоронное бюро отправляет факс со списком, и вы выезжаете по вызовам вместо персонала похоронного бюро. Это на 100% законно и очень распространено. Вы ездите в фургоне весь день или всю ночь, в зависимости от смены, с двумя носилками и просто забираете и развозите тела. Иногда, если бальзамировщики в хорошем расположении духа и это спокойный день, они разрешают провести бальзамирование самостоятельно, но в основном до получения лицензии приходится просто водить машину».