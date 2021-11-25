17 странных профессий, которые на самом деле существуют

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В мире полно необычных и редких профессий, о которых мы попросту не задумываемся. В этой подборке вы найдете истории пользователей сети о самой необычной работе в их жизни: от разработчика игр для обезьян до профессиональной подружки невесты. Первая часть.
1. Моя работа заключалась в том, чтобы ставить временные метки на видео Netflix для кнопки «Пропустить». Это была самая лучшая работа, пока они не запретили удаленку. Я просыпался, заходил на специальную страницу, и передо мной был список видео/сериалов, на которых нужно было проставить отметки.
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2. «В Японии моя жена работала «иностранкой на свадьбах». Оказывается, им нравится приглашать иностранцев на свадьбы, потому что так фото выглядят интереснее. Раньше она зарабатывала до 20 000 йен в день (около 13 тысяч рублей)».
3. «Я продаю частные вечеринки с расследованием убийств. Я узнаю о мероприятии (день рождения, корпоратив, календарный праздник и т.д.) и отправляю туда обученных актеров, чтобы они разыграли загадочное убийство».
4. «Я айтишник в буддийском центре».
5. «Я работаю сокольником: с помощью хищных птиц отгоняю других птиц от железнодорожных путей, аэропортов, ферм и т.д. Это все равно что быть охотником за головами, только с птицами».
6. «Я работаю подружкой невесты. То есть, если настоящая подружка невесты в последний момент отказывается идти на свадьбу, можно нанять замену. Нанятые подружки невесты делают все то же самое, что и настоящие, только вы им платите, и обычно они справляются со своими обязанностями гораздо лучше, поскольку это их работа».
7. «Раньше я рисовал «детские» рисунки для сериала, действие которого проходило в детском саду. В каждой серии было новое тематическое оформление. Просто дети недостаточно хорошие художники. Простите, дети».
8. «Я разрабатываю простые видеоигры для обезьян, в комплекте с джойстиком и дозатором шариков».
9. «Я делаю виртуальную одежду и продаю ее за реальные деньги в игре-одевалке».
10. «Когда я был ребенком, моей работой было ходить по пастбищам, где пасутся ламы, и разбрасывать их дерьмо. У них есть привычка какать в общие кучи, которые, если их не разбрасывать, становятся очень большими и в конечном итоге азот сжигает траву. Трава вокруг них очень хорошо растет, но ламы не едят ее, потому что от нее сильно пахнет их фекалиями. Поэтому вместо этого приходится брать лопату для снега и разбрасывать фекалии, и в результате вся трава на пастбище растет очень хорошо, и не пахнет фекалиями слишком сильно, так что ламы могут ее есть. Короче говоря, я не очень люблю лам».
11. «Я транскрибирую телефонные звонки для глухих и слабослышащих в режиме реального времени. Моя профессия находится под угрозой исчезновения из-за автоматизации и т.д. »
12. «По сути, я весь день смотрю телевизор. На самом деле я занимаюсь оцифровкой старых видеокассет, но для крупных сетей с огромными библиотеками таких штук, как BETA, VHS, U-matic, 1-дюймовые и 2-дюймовые ленты и так далее. Срок годности всех старых магнитных лент истекает, поэтому нашей компании отправляют паллеты с кассетами, и мы переписываем их в реальном времени, а затем отправляем файлы обратно. Чтобы полностью оцифровать такую библиотеку, требуются годы. Некоторые из наших старых крупных клиентов регулярно присылают нам ленты каждый месяц в течение последних 5 лет, и осталось примерно еще 5 лет».
13. «Прошлой зимой я работал в продуктовом магазине, как раз перед Рождеством. Моей задачей было пачкать картофель землей, чтобы казалось, что его только-только собрали. А потом покупатели приходили домой и стирали все плоды моей тяжелой работы».
14. «Я библиотекарь звуковых эффектов для фильмов, телевидения, рекламы и игр. По сути, я поддерживаю высококачественную базу данных со всеми звуками, которые только можно себе представить, чтобы их можно было использовать в любой развлекательной среде. У нас есть все: от шума военного самолета до звуков боя супергероев, шагов практически на любой поверхности в практически любой обуви, практически все типы оружия... все, что нужно для работы, которую мы делаем. Самое интересное, что я бегаю и записываю нестандартные штуки для многих сериалов. Совсем недавно мне надо было записать звуки очень дорогих автомобилей и несколько звуковых эффектов из разных мест штата, в котором я живу. Это все равно что брать отпуск каждые несколько недель!».
15. «Похоронные бюро должны работать круглосуточно, без выходных, 365 дней в году, но в современном обществе это нереально. Похоронные бюро и бальзамировщики и так страдают от массового выгорания, а выходные, ночные звонки и обязательная работа в праздничные дни только усугубляют ситуацию. Так появился, по сути, Uber для мертвых. Их называют «пикап-компаниями» или «коммерческими предприятиями по бальзамированию», в зависимости от того, занимаются ли они только транспортировкой или также и бальзамированием. Я работал в такой компании, когда обучался бальзамированию, и это тяжелая работа. Похоронное бюро отправляет факс со списком, и вы выезжаете по вызовам вместо персонала похоронного бюро. Это на 100% законно и очень распространено. Вы ездите в фургоне весь день или всю ночь, в зависимости от смены, с двумя носилками и просто забираете и развозите тела. Иногда, если бальзамировщики в хорошем расположении духа и это спокойный день, они разрешают провести бальзамирование самостоятельно, но в основном до получения лицензии приходится просто водить машину».
16. «Я отвечаю за планирование спроса. Моя работа — делать так, чтобы товар, который вы хотите купить в нашем магазине или на сайте, всегда был в наличии. В большинстве мест, где я работал, на складе всегда должно было быть более 95% товара в наличии. Обычно, когда у нас нет чего-то в наличии, это происходит потому, что какой-то гений решил, что ему нужно сразу 64 молотка или 500 галлонов молока, и это ломает нашу модель спроса».
17. «У меня была работа, где моей задачей было скармливать сложенные и смятые долларовые купюры аппаратам для проверки банкнот. Я работал в запертой комнате, где меня окружали тысячи долларовых купюр и за мной постоянно наблюдал охранник. Это было скучно и странно, охранник никогда со мной не разговаривал, кроме тех случаев, когда приходило время идти на перерыв или обед».
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