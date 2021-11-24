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Абрамовича девять раз оклеветали, заявил Лондонский суд

Абрамовича девять раз оклеветали, заявил Лондонский суд (2 фото)

Автор:
24 ноября 2021 21:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: абрамович   влияние   задание   клевета   лондон   путин   суд   челси   
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В книге «Люди Путина» автор приводит недостоверные и просто лживые факты. Это признали британские судьи.
Высокий суд Лондона устами судьи Аманды Типлз провозгласил: книга «Люди Путина», что увидела свет весной 2020 года в издательстве HarperCollins, содержит девять лживых фактов об олигархе Романе Абрамовиче. Информацию обнародовала The Mirror.

По утверждению газетчиков, судебное разбирательство имеет шансы быть продолженным. Поскольку порочащих Абрамовича фактов там предостаточно, а он, естественно, не намерен с этим мириться.
Абрамович не единственный, кого задело содержание книги. Свои иски к издательству подали еще несколько героев бестселлера. Это, как утверждает британская пресса, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен и бывший участник «золотой сотни» Forbes Шалва Чигиринский. Но уже летом этого года стало известно, что Авен и Фридман пошли на мировое соглашение с издателями скандальной книги. Те принесли извинения обиженным россиянам.

Одно из обвинений, что предъявлено в издании Абрамовичу, гласит: он и «Челси» купил по личному указанию Владимира Путина. Зачем президенту России английский футбольный клуб, да еще и «средней ноги» на момент покупки? Оказывается, уверяет автор Кэтрин Белтон, таким нестандартным образом Путин вознамерился распространить российское влияния на Великобританию. Шикарный образец тонкого английского юмора. Хотя, она же ведь это всерьез! Тем более, обхохочешься!

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Метки: абрамович   влияние   задание   клевета   лондон   путин   суд   челси   
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16k
homerchik 3 часа назад
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21k
ПаганецЪ Минуту назад
Бедолага Абрамович. Как же тяжело ему живётся!
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9k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
Vital Idol Полчаса назад
пока абрашка делится денюшкой с королевой всё будет ок! хава нагиила, хааавааа...
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6k
Александр 36 минут назад
Конечно же это клевета. Мне кажется, правда об Абрамовиче будет в разы страшнее.
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4k
Кореш 37 минут назад
Святой человек, сам своим горбом свои миллиарды заработал, да, конечно :)
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4k
Pterodactyl 41 минуту назад
[мат] как я рад,теперь спать спокойно буду
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5k
Андрей Крылов Час назад
Да колейма ставить некуда на эту суку! Обрамовича оклеветели? Да что про него не напиши гадского и самого дикого, - всё правда будет.
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892
Гремлин Час назад
"Поскольку порочащих Абрамовича фактов там предостаточно"
Как можно опорочить абрамовича? Нет таких слов.
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410
Chaim Kushnir 2 часа назад
Лондонский суд... Британские ученые... Эти люди реально считают, что кто-то в мире серьезно воспринимает то, что они изрекают? ))))
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410
Chaim Kushnir Андрей 2 часа назад
в смысле посраться? Британия на данный момент превратилась в жуткую карикатуру на саму себя - ничего не представляющее из себя маленькое островное государство пытается казаться чем то значиым. И это после жуткого обесерева по всем фронтам - от провального брексита, до участия в международных военных провокациях и скандалах со Скрипалями и прочими навальными. И воспринимать сколько-нибудь серьезно этот чертятник... это надо очень своеобразным человеком быть.
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410
Chaim Kushnir Владимир Час назад
Володь, оставь свои жопные фантазии для дружков-педерастов. Есть что по существу ответить аргументированно - пожалуйста. И при чем тут мемы? Я понимаю, обидно слышать правду о предмете своего поклонения, но это ФАКТ. Это медицинский факт. И не замечать их обсерева - это значит быть не только слепым , но глупым и слепым человеком.
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410
Chaim Kushnir Владимир 56 минут назад
ааа... ты обиженка? Извини, не опознал сразу. А теперь пшел вон в свою песочницу... Откуда вы такие, малолетки, тупые взялись? Это ж уму непостижимо...
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23k
Юрьевич 2 часа назад
"Свои иски к издательству подали еще несколько героев бестселлера. Это, как утверждает британская пресса, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен и бывший участник «золотой сотни» Forbes Шалва Чигиринский."

Я удивляюсь, как ещё издательство HarperCollins не объявили антисемитским!
Жертвы все как на подбор, из гуманоидов...
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67
Mike 2 часа назад
Абрамович ниучем не виновен. Абрамович просто нашёл мильярд
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