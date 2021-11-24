Абрамовича девять раз оклеветали, заявил Лондонский суд

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В книге «Люди Путина» автор приводит недостоверные и просто лживые факты. Это признали британские судьи.
Высокий суд Лондона устами судьи Аманды Типлз провозгласил: книга «Люди Путина», что увидела свет весной 2020 года в издательстве HarperCollins, содержит девять лживых фактов об олигархе Романе Абрамовиче. Информацию обнародовала The Mirror.
По утверждению газетчиков, судебное разбирательство имеет шансы быть продолженным. Поскольку порочащих Абрамовича фактов там предостаточно, а он, естественно, не намерен с этим мириться.
По утверждению газетчиков, судебное разбирательство имеет шансы быть продолженным. Поскольку порочащих Абрамовича фактов там предостаточно, а он, естественно, не намерен с этим мириться.
Абрамович не единственный, кого задело содержание книги. Свои иски к издательству подали еще несколько героев бестселлера. Это, как утверждает британская пресса, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен и бывший участник «золотой сотни» Forbes Шалва Чигиринский. Но уже летом этого года стало известно, что Авен и Фридман пошли на мировое соглашение с издателями скандальной книги. Те принесли извинения обиженным россиянам.
Одно из обвинений, что предъявлено в издании Абрамовичу, гласит: он и «Челси» купил по личному указанию Владимира Путина. Зачем президенту России английский футбольный клуб, да еще и «средней ноги» на момент покупки? Оказывается, уверяет автор Кэтрин Белтон, таким нестандартным образом Путин вознамерился распространить российское влияния на Великобританию. Шикарный образец тонкого английского юмора. Хотя, она же ведь это всерьез! Тем более, обхохочешься!
Одно из обвинений, что предъявлено в издании Абрамовичу, гласит: он и «Челси» купил по личному указанию Владимира Путина. Зачем президенту России английский футбольный клуб, да еще и «средней ноги» на момент покупки? Оказывается, уверяет автор Кэтрин Белтон, таким нестандартным образом Путин вознамерился распространить российское влияния на Великобританию. Шикарный образец тонкого английского юмора. Хотя, она же ведь это всерьез! Тем более, обхохочешься!
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Как можно опорочить абрамовича? Нет таких слов.
Я удивляюсь, как ещё издательство HarperCollins не объявили антисемитским! Жертвы все как на подбор, из гуманоидов...
И не один раз, причём.
Везунчик!
И они не вызвали до сих пор никаких подозрений у компетентных британских ведомств, которым по долгу службы положено бороться с криминалом.
Или Вы-таки хотите упрекнуть Британию в соучастии в отмывании "грязных денег", т.е. денег, нажитых нечестным путем?
Really?
Отмывают - очень грубое слово в политике. Есть более "толерантное" - инвестируют, с последующим получением прибыли естественно.