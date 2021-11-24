Абрамовича девять раз оклеветали, заявил Лондонский суд

Абрамович не единственный, кого задело содержание книги. Свои иски к издательству подали еще несколько героев бестселлера. Это, как утверждает британская пресса, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен и бывший участник «золотой сотни» Forbes Шалва Чигиринский. Но уже летом этого года стало известно, что Авен и Фридман пошли на мировое соглашение с издателями скандальной книги. Те принесли извинения обиженным россиянам.



Одно из обвинений, что предъявлено в издании Абрамовичу, гласит: он и «Челси» купил по личному указанию Владимира Путина. Зачем президенту России английский футбольный клуб, да еще и «средней ноги» на момент покупки? Оказывается, уверяет автор Кэтрин Белтон, таким нестандартным образом Путин вознамерился распространить российское влияния на Великобританию. Шикарный образец тонкого английского юмора. Хотя, она же ведь это всерьез! Тем более, обхохочешься!