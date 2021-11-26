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Финские мемы — о российской границе, погоде и живописи

Финские мемы — о российской границе, погоде и живописи (12 фото)

Автор:
26 ноября 2021 14:08
Метки: Сугубо финские проблемы   Финские   мем   
2576
12

Каждая страна уникальна по своему: свои традиции, своя культура и свои причуды. Из всего этого самым веселым является сравнение причуд своей страны с привычной жизнью людей в других странах и Джоэл Уилланс в этом несказанно хорош.

Англичанин Джоэл Уилланс поехал за своей любовью в Финляндию, планируя прожить там не более двух месяцев, но вот прошло уже 16 лет, и он всё ещё там. За это время он создал знаменитый мемный проект «Very Finnish Problems» («Очень финские проблемы»).

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Метки: Сугубо финские проблемы   Финские   мем   
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23k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Русские шутят про эстонцев, эстонцы про финнов, а финны про пингвинов...
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22k
Сибиряк Час назад
Язык надо учить...пригодится)
Ссылка youtu.be
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Kalsarikännit- переводится как "выпивать в одиночестве в нижнем белье без намерения куда-нибудь пойти". В более глубоком смысле - весь мир подождёт пока я один, дома, в трусах, выпиваю, такой какой я есть. Калсарикяннит! Пользуйтесь на здоровье!
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27k
pokevon 2 часа назад
Конечно, 80 градусов вообще ни о чем

Хотя бы 110...
Пару есть прикольных))
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11k
Александр 2 часа назад
Не обязательно лыбиться во всю морду, чтобы показать счастье.
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14k
Nikita 2 часа назад
Вот это действительно так! В самую точку!
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2k
kappaneed 2 часа назад
Про социальную дистанцию хорошо))
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