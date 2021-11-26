Финские мемы — о российской границе, погоде и живописи

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Каждая страна уникальна по своему: свои традиции, своя культура и свои причуды. Из всего этого самым веселым является сравнение причуд своей страны с привычной жизнью людей в других странах и Джоэл Уилланс в этом несказанно хорош.
Англичанин Джоэл Уилланс поехал за своей любовью в Финляндию, планируя прожить там не более двух месяцев, но вот прошло уже 16 лет, и он всё ещё там. За это время он создал знаменитый мемный проект «Very Finnish Problems» («Очень финские проблемы»).
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Метки: Сугубо финские проблемы Финские мем
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Пару есть прикольных))
Уши жжет, дышать тяжело, но соски! Да вы батенька... уникум
Главное в баню с цепочками не заходить, это я давно усвоил!)))
А в финской сауне - там да, пота больше. Но уже не градом... И часть его испаряется сразу прямо с тела.