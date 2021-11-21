"Я буду долго гнать велосипед": печальная предыстория хита Александра Барыкина

Молодой новобранец попал на эсминец «Острый». Со службы он писал своей возлюбленной нежные письма, посвящал стихи. Первые месяцы между ним и Таисией шла активная переписка. А потом девушка отвечать перестала. Николай не знал, что и думать. Получив отпуск, он первым делом отправился к своей возлюбленной. Как оказалось, Таисия не выполнила обещания и вышла замуж. Отец нашел для нее более выгодного жениха. И дочь не посмела ослушаться своего родителя. Чувства самой девушки в расчет не принимались.

Очередной удар судьбы молодой матрос Рубцов принял стойко. А вернувшись на службу, написал то самое трогательное стихотворение и посвятил его своей возлюбленной. В этой лирике поэт отразил всю чистоту и искренность своих чувств. Впервые оно было обнародовано летом 1958 года в газете «Комсомолец Заполярья» и называлось «Желание». А спустя почти 30 лет на него обратил внимание музыкант Александр Барыкин.

Хит был готов за 15 минут

В середине 80-х годов Барыкин увлекался русской поэзией. Много читал Мандельштама, Есенина, Цветаеву. В каком-то киоске ему попался на глаза сборник стихов Николая Рубцова под названием «Подорожник». Как позже признавался музыкант, он понятия не имел, кто это такой. Но книжку купил, стал читать. Чем больше вникал в поэзию вологодского автора, тем больше нравилось. А когда ему попалось на глаза стихотворение «Букет», Барыкина будто осенило. «Да это же готовая песня», – подумал он.