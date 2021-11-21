"Я буду долго гнать велосипед": печальная предыстория хита Александра Барыкина

Эту песню Барыкин написал на стихи вологодского поэта-шестидесятника Николая Рубцова. Само же стихотворение было написано по конкретному поводу и посвящено вполне конкретному человеку.
Девушке, которую любил
Николай Рубцов – человек с очень сложной, изломанной судьбой. Рано потерявший родителей, прошедший детдом, познавший послевоенную разруху и нищету. Не буду подробно останавливаться на его биографии – все же это не тема данной статьи. Расскажу лишь об одном фрагменте его жизни, благодаря которому впоследствии и появилось знаменитое стихотворение.
В середине 50-х Рубцов гостил у своего брата в Ленинградской области. И там познакомился с девушкой по имени Таисия, с которой у него начались романтические отношения. Таисия стала его музой. Однако финал у этой истории оказался печальным. Вскоре Рубцова призвали в армию – на Северный флот. Девушка обещала его дождаться, подарила свое фото с трогательной надписью на обороте.
Молодой новобранец попал на эсминец «Острый». Со службы он писал своей возлюбленной нежные письма, посвящал стихи. Первые месяцы между ним и Таисией шла активная переписка. А потом девушка отвечать перестала. Николай не знал, что и думать. Получив отпуск, он первым делом отправился к своей возлюбленной. Как оказалось, Таисия не выполнила обещания и вышла замуж. Отец нашел для нее более выгодного жениха. И дочь не посмела ослушаться своего родителя. Чувства самой девушки в расчет не принимались.
Очередной удар судьбы молодой матрос Рубцов принял стойко. А вернувшись на службу, написал то самое трогательное стихотворение и посвятил его своей возлюбленной. В этой лирике поэт отразил всю чистоту и искренность своих чувств. Впервые оно было обнародовано летом 1958 года в газете «Комсомолец Заполярья» и называлось «Желание». А спустя почти 30 лет на него обратил внимание музыкант Александр Барыкин.
Хит был готов за 15 минут
В середине 80-х годов Барыкин увлекался русской поэзией. Много читал Мандельштама, Есенина, Цветаеву. В каком-то киоске ему попался на глаза сборник стихов Николая Рубцова под названием «Подорожник». Как позже признавался музыкант, он понятия не имел, кто это такой. Но книжку купил, стал читать. Чем больше вникал в поэзию вологодского автора, тем больше нравилось. А когда ему попалось на глаза стихотворение «Букет», Барыкина будто осенило. «Да это же готовая песня», – подумал он.
Он схватился за гитару, сел на домашней кухне и буквально за 15 минут написал мелодию. Знаменитый фолковый мотив был придуман под влиянием легендарной песни Пола Саймона и Артура Гарфанкела – El Condor Pasa. В свое время музыканта очень впечатлила перуанская блок-флейта в этой действительно потрясающей композиции.
Барыкин очень бережно отнесся к стихам Николая Рубцова и менять ничего не стал. Строчки отлично легли на мелодию. Получилась очень красивая и оптимистичная композиция. Готовую песню он постарался записать в студии как можно быстрее. Музыкант был убежден, что на это стихотворение обязательно написал бы музыку кто-то еще. А когда «Букет» прозвучал в финале телевизионного конкурса «Песня-87», эту песню стала распевать вся страна. Спустя год вышел одноименный альбом. «Букет» стал одной из «визитных карточек» Александра Барыкина, по которой его помнят до сих пор. Согласитесь, далеко не каждому композитору удается написать по-настоящему народную песню, способную надолго пережить его самого.
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