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10 забытых песен из телепередач 90-х, которые все знали наизусть

10 забытых песен из телепередач 90-х, которые все знали наизусть

Автор:
25 января 2023 10:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Музыка   видео   детство   ностальгия   передача   песня   фото   
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Вспомним популярные песни и мелодии из телевизора, которые в 90-е знал каждый.

В 90-е годы, когда сеть Интернет еще только зарождалась, телевидение стало главным источником информации и развлечения для постсоветских граждан. Кроме того, с отменой цензуры в СМИ редакции телеканалов были практически не ограничены в выборе тем для творчества и контента для сетки вещания, благодаря чего появилось множество ярких и запоминающихся передач, которые сейчас вызывают сильную ностальгию.


Многие из популярных программ и сериалов тех лет имели запоминающуюся музыкальную заставку или сопровождение, которые намертво западали в память телезрителей. Не отставала в музыкальности и тогдашняя реклама. Эти мелодии напевали и насвистывали за домашними заботами и на прогулке, и могли угадать с первых нот.


Сегодня мы предлагаем вам погрузиться в ностальгию по золотому десятилетию российского ТВ, вспомнив известные музыкальные темы того периода.


1. Городок


Рассвет юмористической программы с Юрием Стояновым и Ильей Олейниковым, которая выходила в эфир с 1993 года, пришелся на 90-е годы. С 12 выпуска во время финальных титров в конце программы стала звучать запомнившаяся всем песня Городок Анжелики Варум, которая стала стойко ассоциироваться именно с этой передачей.

Интересно, что разрешения на использование композиции никто у певицы не спрашивал.


2. Деревня дураков из Каламбура


Украинскую развлекательную телепередачу крутили по ОРТ с 1986 года. В ней была рубрика Деребня дураков, сцены которой сопровождались занимательной инструментальной композицией, которая многим запомнилась. Впоследствии ее часто стали на рингтоны мобильных.


3. Черный плащ


Один из самых популярных у нас диснеевских мультфильмов про супергероя и борца с преступностью Черного плаща впервые показали в 1993-1994 годах. Русский вариант песни про селезня, который летит на крыльях ночи, исполнил в то время еще не очень известный Мурат Насыров. По мотивам мультика выпустили и видеоигру для Dendy.


4. Дикий ангел


Показ 270-серийной аргентинской "мыльной оперы" стартовал в России в 1999 году и сыскал небывалую славу в России, а Наталья Орейро стала чуть ли не народной актрисой. Она же исполняет и вступительную песню Cambio Dolor, которая после успеха сериала также была у всех на устах.


5. Реклама конфет Mentos


Герои серии реламных роликов всегда попадали в затруднительные ситуации. Но съев освещающую конфету, обязательно находили оригинальное "свежее решение" под навязчивую песенку "Неважно, что день несет, свежесть ты ощутил...", русский вариант которой исполнил рок-музыкант Валерий Кипелов из "Арии".


6. Реклама вафель Кукуруку


"Кукуруку - это чудо, лучшее из всех свете". Такой навязчивой песней и анимированным роликом, появившимся в 1992 году, реклама призывала родителей покупать детям дешевые и вкусные чудо-вафли из Греции.

Эту рекламу постоянно крутили в блоке диснеевских мультиков и" Спокойной ночи, малыши", поэтому популярность среди детворы была ей обеспечена. Самое главное, что было внутри - это вкладыш, которые тогда собирали многие дети.


7. Форт Бойярд


Приключенческую телеигру показывали в России с 1993 года по НТВ. Сначала это были французские выпуски с закадровым переводом, а в 1998 году вышел первый сезон с российскими игроками. Игроки в стенах старого форта посреди моря должны были проходить физические испытания и отгадывать подсказки, чтобы собрать ключи и отпереть сокровищницу, которую охраняют тигры.

К игре была написана качественная музыка композитора Поля Кулак. Особую известность получила вступительная тема.


8. Криминальная Россия


Популярный документальный сериал о громких преступлениях в России в лихие 90-е и их расследовании, который стали показывать по НТВ в 1995 году, сопровождала музыка композитора Игоря Назарука, которая создавала неподражаемую тревожную атмосферу и запомнилась многим. Особую известность получила заставка сериала с черно-белым видеорядом. Всего было снято более 250 выпусков.


9. Санта-Барбара



Музыкальную заставку к самой долгоиграющей теленовелле на российском ТВ, состоящей из более чем 2000 серий, написал Джо Харнелл. В России сериал был показан не совсем полностью, хотя его транслировали с 1992 по 2002 годы.


10. Зов джунглей


"Вечером в среду посое обеда..." или "Утром в субботу спать неохота...". С началом этой веселой песни "Джунгли зовут", придуманной Сергеем Супоневым, вся ребятня бежала к телеэкранам, чтобы посмотреть телеигру. Там Хищники и Травоядные участвовали в соревнованиях, получая кости и бананы в качестве очков. Программа выходила в эфир с 1993 по 2000 год, а ее ведущими были сначала Сергей Супонев, а затем Петр Федоров и Николай Гадомский. Была удостоена премии ТЭФИ.



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Метки: Музыка   видео   детство   ностальгия   передача   песня   фото   
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25k
Serg2001 Час назад
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тов.Suhov 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
sonic24a Полчаса назад
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2k
Андрей Сенькив Полчаса назад
и еще...
Ссылка youtu.be
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59k
pynh Полчаса назад
Отдельно заставку не нашел
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2k
Андрей Сенькив 37 минут назад
ну и свои 5 копеек
Ссылка youtu.be
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202
Николай Пауков 41 минуту назад
"Деревня дураков" у меня на рабочем мобилке еще недавно стояла, а то что Кипелова зовут Валерий даже и подумать не мог..
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21k
ЦСКА 56 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
ron Час назад
Спасибо, хороший пост!
Но без этих парней пост не может считаться законченным: ))
Ссылка youtu.be
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Takerey ron 22 минуты назад
Послушайте песню из заставки на немецком. Я до сих пор угораю)))
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1k
Злодей Час назад
В детстве смотрел зов джунглей, щас детям включал заценить - был отправлен куда-подальше. Хотя вполне возможно, что с текущим количеством контента и я бы не смотрел.
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Anarasius

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