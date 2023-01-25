10 забытых песен из телепередач 90-х, которые все знали наизусть

В 90-е годы, когда сеть Интернет еще только зарождалась, телевидение стало главным источником информации и развлечения для постсоветских граждан. Кроме того, с отменой цензуры в СМИ редакции телеканалов были практически не ограничены в выборе тем для творчества и контента для сетки вещания, благодаря чего появилось множество ярких и запоминающихся передач, которые сейчас вызывают сильную ностальгию.

Многие из популярных программ и сериалов тех лет имели запоминающуюся музыкальную заставку или сопровождение, которые намертво западали в память телезрителей. Не отставала в музыкальности и тогдашняя реклама. Эти мелодии напевали и насвистывали за домашними заботами и на прогулке, и могли угадать с первых нот.

Сегодня мы предлагаем вам погрузиться в ностальгию по золотому десятилетию российского ТВ, вспомнив известные музыкальные темы того периода.

1. Городок