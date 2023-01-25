10 забытых песен из телепередач 90-х, которые все знали наизусть

Вспомним популярные песни и мелодии из телевизора, которые в 90-е знал каждый.
В 90-е годы, когда сеть Интернет еще только зарождалась, телевидение стало главным источником информации и развлечения для постсоветских граждан. Кроме того, с отменой цензуры в СМИ редакции телеканалов были практически не ограничены в выборе тем для творчества и контента для сетки вещания, благодаря чего появилось множество ярких и запоминающихся передач, которые сейчас вызывают сильную ностальгию.
Многие из популярных программ и сериалов тех лет имели запоминающуюся музыкальную заставку или сопровождение, которые намертво западали в память телезрителей. Не отставала в музыкальности и тогдашняя реклама. Эти мелодии напевали и насвистывали за домашними заботами и на прогулке, и могли угадать с первых нот.
Сегодня мы предлагаем вам погрузиться в ностальгию по золотому десятилетию российского ТВ, вспомнив известные музыкальные темы того периода.
1. Городок
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Рассвет юмористической программы с Юрием Стояновым и Ильей Олейниковым, которая выходила в эфир с 1993 года, пришелся на 90-е годы. С 12 выпуска во время финальных титров в конце программы стала звучать запомнившаяся всем песня Городок Анжелики Варум, которая стала стойко ассоциироваться именно с этой передачей.
Интересно, что разрешения на использование композиции никто у певицы не спрашивал.
2. Деревня дураков из Каламбура
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Украинскую развлекательную телепередачу крутили по ОРТ с 1986 года. В ней была рубрика Деребня дураков, сцены которой сопровождались занимательной инструментальной композицией, которая многим запомнилась. Впоследствии ее часто стали на рингтоны мобильных.
3. Черный плащ
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Один из самых популярных у нас диснеевских мультфильмов про супергероя и борца с преступностью Черного плаща впервые показали в 1993-1994 годах. Русский вариант песни про селезня, который летит на крыльях ночи, исполнил в то время еще не очень известный Мурат Насыров. По мотивам мультика выпустили и видеоигру для Dendy.
4. Дикий ангел
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Показ 270-серийной аргентинской "мыльной оперы" стартовал в России в 1999 году и сыскал небывалую славу в России, а Наталья Орейро стала чуть ли не народной актрисой. Она же исполняет и вступительную песню Cambio Dolor, которая после успеха сериала также была у всех на устах.
5. Реклама конфет Mentos
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Герои серии реламных роликов всегда попадали в затруднительные ситуации. Но съев освещающую конфету, обязательно находили оригинальное "свежее решение" под навязчивую песенку "Неважно, что день несет, свежесть ты ощутил...", русский вариант которой исполнил рок-музыкант Валерий Кипелов из "Арии".
6. Реклама вафель Кукуруку
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"Кукуруку - это чудо, лучшее из всех свете". Такой навязчивой песней и анимированным роликом, появившимся в 1992 году, реклама призывала родителей покупать детям дешевые и вкусные чудо-вафли из Греции.
Эту рекламу постоянно крутили в блоке диснеевских мультиков и" Спокойной ночи, малыши", поэтому популярность среди детворы была ей обеспечена. Самое главное, что было внутри - это вкладыш, которые тогда собирали многие дети.
7. Форт Бойярд
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Приключенческую телеигру показывали в России с 1993 года по НТВ. Сначала это были французские выпуски с закадровым переводом, а в 1998 году вышел первый сезон с российскими игроками. Игроки в стенах старого форта посреди моря должны были проходить физические испытания и отгадывать подсказки, чтобы собрать ключи и отпереть сокровищницу, которую охраняют тигры.
К игре была написана качественная музыка композитора Поля Кулак. Особую известность получила вступительная тема.
8. Криминальная Россия
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Популярный документальный сериал о громких преступлениях в России в лихие 90-е и их расследовании, который стали показывать по НТВ в 1995 году, сопровождала музыка композитора Игоря Назарука, которая создавала неподражаемую тревожную атмосферу и запомнилась многим. Особую известность получила заставка сериала с черно-белым видеорядом. Всего было снято более 250 выпусков.
9. Санта-Барбара
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Музыкальную заставку к самой долгоиграющей теленовелле на российском ТВ, состоящей из более чем 2000 серий, написал Джо Харнелл. В России сериал был показан не совсем полностью, хотя его транслировали с 1992 по 2002 годы.
10. Зов джунглей
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"Вечером в среду посое обеда..." или "Утром в субботу спать неохота...". С началом этой веселой песни "Джунгли зовут", придуманной Сергеем Супоневым, вся ребятня бежала к телеэкранам, чтобы посмотреть телеигру. Там Хищники и Травоядные участвовали в соревнованиях, получая кости и бананы в качестве очков. Программа выходила в эфир с 1993 по 2000 год, а ее ведущими были сначала Сергей Супонев, а затем Петр Федоров и Николай Гадомский. Была удостоена премии ТЭФИ.
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Но без этих парней пост не может считаться законченным: ))