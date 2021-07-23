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Летающий мотоцикл успешно прошел испытания

Летающий мотоцикл успешно прошел испытания (5 фото + 1 видео)

Автор:
23 июля 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Speeder   ynews   изобретения   инновации   испытания   летающий мотоцикл   новости   техника   
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Компания Jetpack Aviation испытала в Южной Калифорнии прототип своего компактного летательного аппарата, получившего прозвище "летающий мотоцикл". Аппарат Speeder с вертикальным взлетом и посадкой. Он может достигать высоты до 4000 метров и использоваться как для прогулок в небесах, так и в качестве спецтехники для медицинских бригад и пожарно-спасательных служб.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Speeder   ynews   изобретения   инновации   испытания   летающий мотоцикл   новости   техника   
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8  комментариев
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−154
Улыбака Час назад
Забавная игрушка для любителей звёздных войн. Один вопрос. А человечек пристегивается?


Лежачая посадка в раскорячку может и понравится байкерам, но вот мед сестре точно нет
вариант с полузакрытой кабиной и автомобильной посадкой куда удобнее, надёжнее и комфортнее.
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512
vitalik Минуту назад
Интересно, какова автономность данного "летательного аппарата"? Судя по фото размеры не большие, стало быть и топливный бак не велик. Второй момент - в случае если что накроется, спланировать как самолет он не сможет, ведь без крыльев. Ну и ещё момент - грохочет он вероятно очень сильно.
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67k
Пётровыч Минуту назад
Время полёта 15-20 минут?
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5k
evenSeven 16 минут назад
от "самостЯбилизации" глаза вытекли
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237
Nаnе First NameLаst 49 минут назад
развивающего скорость до 450 км/ч
========
Его с горшка не сдует на такой скорости?
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22k
Сибиряк 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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15k
Топпер Харли 2 часа назад
У меня уже давно такой есть)))
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