Летающий мотоцикл успешно прошел испытания

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Компания Jetpack Aviation испытала в Южной Калифорнии прототип своего компактного летательного аппарата, получившего прозвище "летающий мотоцикл". Аппарат Speeder с вертикальным взлетом и посадкой. Он может достигать высоты до 4000 метров и использоваться как для прогулок в небесах, так и в качестве спецтехники для медицинских бригад и пожарно-спасательных служб.
Производители новаторского аппарата, развивающего скорость до 450 км/ч, который сами производители называют «летающим мотоциклом», завершили летные испытания первого прототипа и готовы принимать предварительные заказы.
Уомпания Jetpack Aviation рассматривает свой Speeder - реактивный летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой - как прогулочное воздушное судно и одновременно транспортное средство, хорошо подходящее для медицинских бригад, пожарных и спасательных операций. Прототип с алюминиевой рамой во время недавних летных испытаний в Южной Калифорнии прошел несколько тестов, которые продемонстрировали способность Speeder взлетать, набирать высоту, зависать, совершать воздушные маневры и выполнять медленный переход в прямой горизонтальный полет вперед. Speeder может достигать высоты до 4000 метров, его максимальная тяга достигает 400 килограммов. С грузом на борту беспилотный аппарат сможет развивать скорость до 450 км/ч, а вот пилотируемая версия планируется более медленной, чтобы пилот мог безопасно двигаться в воздухе и дышать.
Первоначальная стоимость аппарата составит $380 000, но, по словам генерального директора Jetpack Aviation Дэвида Мэймана, эта цена, скорее всего, вырастет.
Уомпания Jetpack Aviation рассматривает свой Speeder - реактивный летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой - как прогулочное воздушное судно и одновременно транспортное средство, хорошо подходящее для медицинских бригад, пожарных и спасательных операций. Прототип с алюминиевой рамой во время недавних летных испытаний в Южной Калифорнии прошел несколько тестов, которые продемонстрировали способность Speeder взлетать, набирать высоту, зависать, совершать воздушные маневры и выполнять медленный переход в прямой горизонтальный полет вперед. Speeder может достигать высоты до 4000 метров, его максимальная тяга достигает 400 килограммов. С грузом на борту беспилотный аппарат сможет развивать скорость до 450 км/ч, а вот пилотируемая версия планируется более медленной, чтобы пилот мог безопасно двигаться в воздухе и дышать.
Первоначальная стоимость аппарата составит $380 000, но, по словам генерального директора Jetpack Aviation Дэвида Мэймана, эта цена, скорее всего, вырастет.
Speeder достаточно мал, чтобы его можно было перевозить в трейлере, к тому же его не нужно заряжать перед взлетом и производить другую дополнительную работу, в отличие, например, от реактивного ранца, на которых специализируется Jetpack Aviation . «Вы просто садитесь и летите», - заявляет производитель. Компания уже работает над своей следующей версией, в которой будет использоваться рама меньшего размера с панелями кузова из углеродного волокна.
Следующая экспериментальная модель "летающего мотоцикла" будет иметь полностью оформленный корпус и небольшие съемные крылья. В то время как прототипы Speeder используют четыре двигателя, финальная серийная модель будет иметь до восьми.
Компания JetPack Aviation уже получила поддержку от венчурного инвестора Тима Дрейпера, одного из первых инвесторов Tesla и SpaceX Илона Маска.
Прямо сейчас Speeder может работать на авиакеросине, дизельном топливе или керосине, но Mayman намерен перейти на топливо с нулевым углеродным выбросом.
Компания уже привлекла внимание своими реактивными ранцами JB-10 и JB-11, одними из немногих, оснащенных турбореактивными двигателями. Speeder работает по схожему принципу, но будет двигаться быстрее, перевозить более тяжелые грузы и поднимать в воздух до двух пассажиров.
Компания JetPack Aviation уже получила поддержку от венчурного инвестора Тима Дрейпера, одного из первых инвесторов Tesla и SpaceX Илона Маска.
Прямо сейчас Speeder может работать на авиакеросине, дизельном топливе или керосине, но Mayman намерен перейти на топливо с нулевым углеродным выбросом.
Компания уже привлекла внимание своими реактивными ранцами JB-10 и JB-11, одними из немногих, оснащенных турбореактивными двигателями. Speeder работает по схожему принципу, но будет двигаться быстрее, перевозить более тяжелые грузы и поднимать в воздух до двух пассажиров.
Аппарат также будет оснащенэлектронной системой самостябилизации, сервоуправляемыми соплами, которые могут быстро направлять тягу от каждой струи в любую сторону с разворотом на 360 градусов, чтобы делать молниеносные корректировки баланса и выполнять маневры. Вовремя испытаний аппарат удерживался тросом, однако Дэвид Мэйман настаивает, что трос не удерживал аппарат, а контролировал его на случай техническох накладок. «Прямо сейчас мы увидели, что он может взлетать, набирать высоту, делать повороты. С помощью лидара он может удерживаться в стабильном зависании. Красиво и точно, - сказал он. - В данный момент он действительно немного дрейфует, может быть, на полметра за пять минут, но вы можете с силой толкнуть его шестом, и он покачнется, а затем вернется на то место, где был».
По словам Мэймана, его цель - сделать Speeder модульным, с различными типами рам и двигательных установок для удовлетворения различных потребностей клиентов. «У нас есть потенциальные покупатели в морской пехоте США, которые хотят иметь возможность пролететь, скажем, 450 киломатров миль. Для этого вам понадобится большой размах крыльев в 5-6 метров, - говорит он. - А другим клиентам, положим, просто хочется полетать, совершить прогулку. Поэтому аппарат должен быть модульным и адаптируемым к условиям эксплуатации. Для действительно дальних вылетом можно использовать крыло с баком, заполненным дополнительным топливом».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Лежачая посадка в раскорячку может и понравится байкерам, но вот мед сестре точно нет вариант с полузакрытой кабиной и автомобильной посадкой куда удобнее, надёжнее и комфортнее.
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Его с горшка не сдует на такой скорости?