Летающий мотоцикл успешно прошел испытания

Аппарат также будет оснащенэлектронной системой самостябилизации, сервоуправляемыми соплами, которые могут быстро направлять тягу от каждой струи в любую сторону с разворотом на 360 градусов, чтобы делать молниеносные корректировки баланса и выполнять маневры. Вовремя испытаний аппарат удерживался тросом, однако Дэвид Мэйман настаивает, что трос не удерживал аппарат, а контролировал его на случай техническох накладок. «Прямо сейчас мы увидели, что он может взлетать, набирать высоту, делать повороты. С помощью лидара он может удерживаться в стабильном зависании. Красиво и точно, - сказал он. - В данный момент он действительно немного дрейфует, может быть, на полметра за пять минут, но вы можете с силой толкнуть его шестом, и он покачнется, а затем вернется на то место, где был».