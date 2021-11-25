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На Урале клиент подарил любимому стрип-клубу дом под приют для бездомных животных

На Урале клиент подарил любимому стрип-клубу дом под приют для бездомных животных (3 фото)

Автор:
25 ноября 2021 17:33
Сообщество : Жить в России
Метки: благотворотельность   дом   екатеринбург   приют   стриптиз   
652
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Постоянный клиент екатеринбуржского стрипиз-клуба подарил заведению ненужный дом с участком, чтобы там можно было разместить приют для животных. Мера вынужденная, так как по стечению обстоятельств, последние полгода в увеселительное заведение горожане постоянно подбрасывают коробки с бездомными котиками.

Вот уже полгода как к дверям элитного стриптиз-клуба «Черный лед» на улице Бажова в Екатеринбурге горожане подкидывают животных. Как пишет местный новостной портал E1.RU, все началось еще минувшим летом.

По словам арт-директора заведения Алены, в рамках благотворительной акции стрип-клуб перевел 50 тысяч рублей собачьему приюту в Челябинске. Хозяйка приюта, в свою очередь, в знак благодарности выложила в соцсетях фотографию закупленных кормов с подписью «Спасибо!» и указанием дарителя. Той же ночью в клуб подбросили коробку с котятами.

После этого случая «посылки» с подкидышами стали поступать регулярно. В октябре к стриптиз-клубу кто-то даже притащил коробку со старой полуслепой кошкой.

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«Люди почему-то решили подкидывать животных не приюту, а нам!», пожаловалась директор стрип-клуба. «Но мы не зоозащитники! Какая-то нелепая ситуация сложилась, мы растаскиваем котят по гримеркам. Девушки в трусах и костюмах, бармены и администраторы вместо работы в зале вынуждены возиться с животными».

И вот сегодня стало известно, что один из постоянных клиентов решил подарить клубу целый дом, в котором можно было бы обустроить полноценный приют.

Свою личность щедрый даритель раскрывать не захотел. По сообщению екатеринбурского новостного портала, даритель - постоянный клиент клуба, так и сказал: «Как ни приду, вам опять кого-то подкинули. К вам, наверное, он не вмещаются уже, так пусть хоть где-то живут».

Примерная стоимость дома с участком - 2 709 000 рублей. Площадь дома - 74,5 квадратных метра, участка - 4,6 тысячи квадратных метров.

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Метки: благотворотельность   дом   екатеринбург   приют   стриптиз   
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12k
Alex 2 часа назад
молодец мужик.
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Енот Полиграфович 38 минут назад
Кисок во всех смыслах показывают и выбор теперь большой....
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9k
Alex Djeff 54 минуты назад
«Люди почему-то решили подкидывать животных не приюту, а нам!»
Не люди, а так, двуногие ублюдочные создания.
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260
Cаня Час назад
Первая хорошая новость за сегодня.
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73
Evgeniy Час назад
Мир дому, где собак и лошадей любят (и котиков))
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4k
tamin Час назад
Мяу, мяу! Я тоже котёнок!
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40k
dima423 2 часа назад
и че там стриптизерши будут за котами ухаживать? тогда я готов там приютиться...
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