На Урале клиент подарил любимому стрип-клубу дом под приют для бездомных животных

Вот уже полгода как к дверям элитного стриптиз-клуба «Черный лед» на улице Бажова в Екатеринбурге горожане подкидывают животных. Как пишет местный новостной портал E1.RU, все началось еще минувшим летом.

По словам арт-директора заведения Алены, в рамках благотворительной акции стрип-клуб перевел 50 тысяч рублей собачьему приюту в Челябинске. Хозяйка приюта, в свою очередь, в знак благодарности выложила в соцсетях фотографию закупленных кормов с подписью «Спасибо!» и указанием дарителя. Той же ночью в клуб подбросили коробку с котятами.

После этого случая «посылки» с подкидышами стали поступать регулярно. В октябре к стриптиз-клубу кто-то даже притащил коробку со старой полуслепой кошкой.