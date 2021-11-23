И ничего лишнего: прекрасные идеи для улучшения интерьера

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Годные идеи для тех, кто хочет улучшить место своего пребывания. В подборке собраны самые разные примеры необычных интерьеров. И если для реализации одних идей придётся устраивать глобальный ремонт или нужно будет купить дорогую мебель, то для других задумок не придётся финансово вкладываться.
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Система "спрятывания" кровати
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Взять, например, самую большую радость автора - диван.
1. Здоровенный не в меру - спуски снаружи мешают подходить и спрыгивать через борт.
2. Только лежачий - а сидеть, свесив ноги, тоже удобно, но тут уже не вариант.
3. Не мобильный - ближе/дальше не пододвинуть.
Классический диван с пуфиками баче.
хотя кажись он из неё сделал выключатели