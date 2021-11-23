И ничего лишнего: прекрасные идеи для улучшения интерьера

Годные идеи для тех, кто хочет улучшить место своего пребывания. В подборке собраны самые разные примеры необычных интерьеров. И если для реализации одних идей придётся устраивать глобальный ремонт или нужно будет купить дорогую мебель, то для других задумок не придётся финансово вкладываться.

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2. Книжный шкаф 0 Источник:

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3. Ещё немного мебели 0 Источник:

4. А как спускаться со второго этажа или заносить туда мебель? 0 Источник:

5. Книжные полки из книг 0 Источник:

6. Пример удачного декорирования вездесущих проводов 0 Источник:

7. Шкура животного всегда будет выглядеть здорово 0 Источник:

8. Как светлую зону выделить среди всего прочего 0 Источник:

9. Сушить вещи удобно 0 Источник:

11. А как выглядят углы в ваших домах? 0 Источник:

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14. Отличная идея для камина 0 Источник:

15. Как спрятать туалет 0 Источник:

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17. Ящик для зарядных устройств 0 Источник:

18. Система "спрятывания" кровати Посмотреть