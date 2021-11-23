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И ничего лишнего: прекрасные идеи для улучшения интерьера

И ничего лишнего: прекрасные идеи для улучшения интерьера (17 фото + 2 гиф)

Автор:
23 ноября 2021 09:07
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дом   интерьер   мебель   отличные идеи   подборка   улучшения   
2205
19
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Годные идеи для тех, кто хочет улучшить место своего пребывания. В подборке собраны самые разные примеры необычных интерьеров. И если для реализации одних идей придётся устраивать глобальный ремонт или нужно будет купить дорогую мебель, то для других задумок не придётся финансово вкладываться.
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Метки: дом   интерьер   мебель   отличные идеи   подборка   улучшения   
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3k
Дмитрий Час назад
Такой ДИВАН и такой чмошный телевизор...)
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11k
Valiko Полчаса назад
Вход в подвал норм. Остальное всё с практическими и эстетическими недостатками.
Взять, например, самую большую радость автора - диван.
1. Здоровенный не в меру - спуски снаружи мешают подходить и спрыгивать через борт.
2. Только лежачий - а сидеть, свесив ноги, тоже удобно, но тут уже не вариант.
3. Не мобильный - ближе/дальше не пододвинуть.
Классический диван с пуфиками баче.
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14k
Booka1a 44 минуты назад
у чувака с желтым углом на стене висит Dendy)
хотя кажись он из неё сделал выключатели
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8k
Ден 59 минут назад
Автор, сам спрятывайся.
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