FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3494 поста • 1101 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
"Маникюр, еда, прокладки": через год после расставания тренер подал в суд на свою бывшую девушку

"Маникюр, еда, прокладки": через год после расставания тренер подал в суд на свою бывшую девушку (7 фото)

Автор:
15 ноября 2021 21:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: деньги   екатеринбург   красивые девушки   разборки   спортсмены   суд   тренер   
3395
7
В сети спортивная красотка пожаловалась, что парень, с которым она давно разошлась, прислал ей исковое заявление с требованием вернуть почти 600 тыс рублей, которые он перечислял девушке на карту.
Наталья Данилова, мастер спорта по легкой атлетике из Екатеринбурга, пожаловалась своим подписчикам в "Инстаграме". Она рассказала, что её бывший парень требует вернуть все те деньги, которые перечислял в период с 15.05.2019 по 28.10.2020 гг. А это 559910 рублей + проценты за пользование деньгами 25940 рублей + 30000 рублей расходы на адвоката + 9055 рублей за государственную пошлину + 1000 рублей почтовые расходы.
×
В это же время женщина поясняет, что когда они начали встречаться, Лисицын Сергей жил в съёмной квартире, а она только что взяла ипотеку, поэтому и предложила, чтобы он переехал к ней. Они вели совместный быт и договорились вместе оплачивать ипотеку.
"После расставания прошёл год, он решил взыскать с меня ВСЕ! (включая маникюр, еду, прокладки)", – жалуется Наталья.
В соцсетях Натальи, конечно же, друзья написали добрые слова в защиту девушки:
В сети же мнения разделились:
А вы считаете, это справедливо?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: деньги   екатеринбург   красивые девушки   разборки   спортсмены   суд   тренер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
50
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
50  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
gavrosh 2 часа назад
Не знаю. Попадал в такую ситуацию, оплачивал всё и её семье тоже отделял порцайку. Да лох. Но требовать обратно?... я же от души всё это делал, по своему желанию, любил, старался для неё. Но не сложилось. И что в суд бежать? По моему мелочно, не красиво. Заработаю ещё, будет мне уроком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
KonstantinK 41 минуту назад
Может стар я, мне за 40, но у меня такое в голове не укладывается.
Жил с девушкой в гражданском браке в её квартире, помогал ей деньгами- для меня это абсолютно естественно и нормально.
Но потом требовать их назад? Я бы до такого точно не додумался. Это, на мой взгляд, мелочно, не по-мужски.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия 50 минут назад
Да он просто не может смириться,что в пещерке,которую он ей отлизывал,завелся новый динозаврик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
164
Бармалей 50 минут назад
Да все просто, - дама взяла себе мужика "на пожить", чтоб он за это время выплатил для нее ее ипотеку, обеспечил ей нормальный уровень жизни, что называется "и кормежку и одежку".
А когда он ей выплатил ипотеку решила его "послать" .
А что - удобно, и пожила и ипотеку оплатила! Квартира то ее!

Даже если ипотека взята на 10 лет, и из этого времени все взносы на квартиру в течении 1 года выплачивал мужик, то 1/10 часть квартиры должна быть его собственностью.

Собственно об этом и весь сыр бор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
saturn 53 минуты назад
https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/29126/https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/29126/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
687
Сергей Своенравов Час назад
0 шансов вернуть что либо от денежных переводов
Любой денежный перевод считается добровольным. Это основа всех мошеннических схем по переводам. Даже ошибочно переведенные деньги крайне сложно вернуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
@photoaQyn Час назад
прочитал источник стало понятней. В общем есть такая Белорусская пословица хто в прiмах не бывае той горя не знае! мужик жил у женщины в её квартире своей у него нет И несмотря на то что он её содержал из него постоянно делали альфонса. нагибали ниже плинтуса Поэтому реакция такая нельзя жить в квартире женщины приходить можно хоть каждую ночь но жить надо у себя тогда да женщина за тебя будет держаться и не делать из тебя в половую тряпку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
319
Алексей Маз @photoaQyn 11 минут назад
"Казнить нельзя помиловать". Мне тут запятых завезли. Могу отсыпать ;-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
alexis Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
@photoaQyn Час назад
пресса не любит этого, но периодически такое встречается. что мужик не учёл, и что работает наиболее жёстко это налоговая. в любой стране если МЧ купил на свидании кофе, то это считается доходом и в конце налогового года каждый должен сообщить в налоговую и уплатить налог. в штатх требуют даже на купленное в другом штате. естественно никто не будет у шлюх (приличные дамы сами себе могут кофе оплатить, как минимум предложить оплату) но когда вот такие случаи происходят налоговая во всей красе. в германии модель любовница миллионера получила наследство и ничего семья в суде не добилась. тогда они нашли по кредиткам сколько он на неё тратил и сумм была такая что амнистия невозможна, села в тюрьму за особо крупные (они там вообще смешно считали типа ты летала на частном самолёте на мальдивы значит 50% стоимости твой доход. всё посчитали каждое кофе с плюшкой. в Испании мужик ухаживал за сельской учительницей (у самого мясная лавка) когда он ей при ртодственникаx сделал предложение она рассвирепела как мясник мог надеяться что такая интелиХентка выйдет замуж и устроила смех над ним. обиженный мужик принёс в суд все доходы и суд постановил, так как сам он ни в театр ни рестораны не ходил, то она ему вообще 100% доходов должна вернуть , а вот в моральной компенсации отказал, мол ухаживание предполагает риск отказа. мало того вмешалась налоговая , срока не было, но дикие штрафы. в Нью Й орке "русский мужик почти в такой же ситуации отослал копии с карточек в налоговую и подтвердил что он эти деньги ей давал как доход. тоже села. так что на хитрую писечку всегда обиженный мужик найдётся

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
@photoaQyn Ковыль Перистый 39 минут назад
это у вас фантазии. не облагается до определенной суммы Поэтому если кто-то принесёт счёт за целый год, налоговая возбудится тут же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 2 часа назад
Поц он позорный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
livaneth 2 часа назад
Он по 35 тысяч в месяц на девушку тратил, при этом у нее жил. Екатеринбург, конечно не Москва, аренда квартиры стоит меньше. Но если приплюсовать еду, которую Наталья покупала и готовила.....
Пожалуй, что да - выйдет в минусе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
520
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Что не так? Жила за его счёт. Не жена. На него не работала. Следовательно денежные средства переводились ей в долг. Так что должна вернуть по любому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 10 ответов
2k
Sergius SPb 2 часа назад
Вкладывал в нее как в эскорт. Она ушла,теперь истец требует возместить вложенное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бу 2 часа назад
ТП
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
37k
Александр 2 часа назад
Ну и еще 5 копеек про красотку. Не всем нравится еп@ть качков. Спортивная фигура хороша в меру, но лично у меня (не говорю про всех) , пресс на животе бабы меня не возбудит, а скорее наоборот...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
240
Снежный Барс Александр 2 часа назад
Ну а если честно: пивник или пресс?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
240
Снежный Барс Александр 2 часа назад
Ладно вопросов нет, красава
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
newegg 2 часа назад
Судя по тому, что он ей перечислял бабки на всё, от еды до тампонов, она жила полностью за его счет. По принципу - ты мне всё, а я тебе писечку.
Ну так пусть теперь платит, равноправие полов никто не отменял.
С другой стороны, надо ещё посмотреть на её доходы и вклад в совместный бюджет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр 2 часа назад
600 косарей за год, нормально так, 70% россиян столько в год не зарабатывают ) не понимаю мужиков, которые вкладывают в заведомо чужу п@зду деньги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека Обиженный ребёнок обвинил 83-летнего тренера в домогательствах Обиженный ребёнок обвинил 83-летнего тренера в домогательствах Шалость не удалась: студентов посадили в тюрьму за мошенничество с фастфудом Шалость не удалась: студентов посадили в тюрьму за мошенничество с фастфудом "Я не старуха": англичанка обиделась на начальника и засудила его "Я не старуха": англичанка обиделась на начальника и засудила его Дело застреленного спецназом из-за четырёх рулонов обоев россиянина накрыли грифом "секретно" Дело застреленного спецназом из-за четырёх рулонов обоев россиянина накрыли грифом "секретно" Мужчина дошёл до Верховного суда, чтобы отсудить половину зарплаты бывшей жены Мужчина дошёл до Верховного суда, чтобы отсудить половину зарплаты бывшей жены
Serenity

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5877



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как вычислили серийного убийцу, который прекратил убивать в 1986 году, и был уверен, что его никогда не поймают
4
103
Как вычислили серийного убийцу, который прекратил убивать в 1986 году, и был уверен,...
Специфический пятничный юмор
1
47
Специфический пятничный юмор
Набирающие популярность в сообществах
Опасность сериала «Игра в кальмара» с позиции психологии
0
21
Опасность сериала «Игра в кальмара» с позиции психологии
Схожесть современных комиков с великими советскими юмористами
0
19
Схожесть современных комиков с великими советскими юмористами
Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека
Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как тебе такое, Илон Маск
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#кино#картинки#дтп#фотографии#автомобили#познавательно#мемы#комментарии
#факты#история#люди#СССР#животные#прикол#автомир#аварии#авто аварии#криминал
#интересно#интересное#подборка#Россия#в мире#природа#Ynews#искусство#забавно#не уступил

На что жалуетесь?

Вернуться