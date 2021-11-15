"Маникюр, еда, прокладки": через год после расставания тренер подал в суд на свою бывшую девушку

В это же время женщина поясняет, что когда они начали встречаться, Лисицын Сергей жил в съёмной квартире, а она только что взяла ипотеку, поэтому и предложила, чтобы он переехал к ней. Они вели совместный быт и договорились вместе оплачивать ипотеку.