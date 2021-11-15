"Маникюр, еда, прокладки": через год после расставания тренер подал в суд на свою бывшую девушку

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В сети спортивная красотка пожаловалась, что парень, с которым она давно разошлась, прислал ей исковое заявление с требованием вернуть почти 600 тыс рублей, которые он перечислял девушке на карту.
Наталья Данилова, мастер спорта по легкой атлетике из Екатеринбурга, пожаловалась своим подписчикам в "Инстаграме". Она рассказала, что её бывший парень требует вернуть все те деньги, которые перечислял в период с 15.05.2019 по 28.10.2020 гг. А это 559910 рублей + проценты за пользование деньгами 25940 рублей + 30000 рублей расходы на адвоката + 9055 рублей за государственную пошлину + 1000 рублей почтовые расходы.
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В это же время женщина поясняет, что когда они начали встречаться, Лисицын Сергей жил в съёмной квартире, а она только что взяла ипотеку, поэтому и предложила, чтобы он переехал к ней. Они вели совместный быт и договорились вместе оплачивать ипотеку.
"После расставания прошёл год, он решил взыскать с меня ВСЕ! (включая маникюр, еду, прокладки)", – жалуется Наталья.
В соцсетях Натальи, конечно же, друзья написали добрые слова в защиту девушки:
В сети же мнения разделились:
А вы считаете, это справедливо?
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Жил с девушкой в гражданском браке в её квартире, помогал ей деньгами- для меня это абсолютно естественно и нормально.
Но потом требовать их назад? Я бы до такого точно не додумался. Это, на мой взгляд, мелочно, не по-мужски.
А когда он ей выплатил ипотеку решила его "послать" .
А что - удобно, и пожила и ипотеку оплатила! Квартира то ее!
Даже если ипотека взята на 10 лет, и из этого времени все взносы на квартиру в течении 1 года выплачивал мужик, то 1/10 часть квартиры должна быть его собственностью.
Собственно об этом и весь сыр бор.
Любой денежный перевод считается добровольным. Это основа всех мошеннических схем по переводам. Даже ошибочно переведенные деньги крайне сложно вернуть
Пожалуй, что да - выйдет в минусе.
Ну так пусть теперь платит, равноправие полов никто не отменял.
С другой стороны, надо ещё посмотреть на её доходы и вклад в совместный бюджет.
А его деньги-это Их деньги
Всегда такая фигня была.
- В пи-з-де!
Ну да, тот период он в ней жил.