В Питере продают многоквартирный дом вместе  с жильцами

Приятным бонусом будет удобная парковка, уютный дворик и помощь в переводе здания из жилого в нежилой фонд. Цена всей этой красоты 500 млн рублей. Но ушлый риелтор не сообщает потенциальным покупателям, что в доме проживает 14 семей и они категорически против продажи своей собственности. Сами жители совершенно случайно узнали, что их дом выставлен на продажу.