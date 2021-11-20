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В Питере продают многоквартирный дом вместе  с жильцами

В Питере продают многоквартирный дом вместе  с жильцами (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2021 09:29
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дом   жильцы   продажа   риелтор   санкт-петербург   
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Ничем не примечательный 14-квартирный дом № 25 на улице Савушкина внезапно стал местом баталий между жильцами и агенством недвижимости.

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Метки: видео   дом   жильцы   продажа   риелтор   санкт-петербург   
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Sergius SPb 4 секунды назад
14 семей? Прописаны или живут по факту? Там и квартир-то штук 8 на весь дом.
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