В Питере продают многоквартирный дом вместе  с жильцами

607
3
1
Ничем не примечательный 14-квартирный дом № 25 на улице Савушкина внезапно стал местом баталий между жильцами и агенством недвижимости.
В начале ноября на ЦИАНе появилось объявление о продаже трёхэтажного дома 1948 года постройки, расположенного между станциями метро «Чёрная речка» и «Старая Деревня», в районе так называемых «немецких коттеджей». Риелтор предлагает этот дом будущим покупателям как прекрасный вариант для открытия спа-зоны, кафе, гостиницы, торгового центра или автосалона.
Приятным бонусом будет удобная парковка, уютный дворик и помощь в переводе здания из жилого в нежилой фонд. Цена всей этой красоты 500 млн рублей. Но ушлый риелтор не сообщает потенциальным покупателям, что в доме проживает 14 семей и они категорически против продажи своей собственности. Сами жители совершенно случайно узнали, что их дом выставлен на продажу.
Когда же собственники квартир связались с риелтором, женщина невозмутимо ответила, что несколько семей готовы продать свои квартиры, так что и остальным стоит об этом задуматься. Но объявление она с сайта сняла, объяснив журналистам это тем, что, оказывается, этим домом и жильцами занимается уже совсем другое агентство.
Жильцы от такого развития событий были несколько шокированы и намерены обратиться в правоохранительные органы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Важнее душевный покой: в ужасе от семейной жизни, итальянец попросился пожить в тюрьме
- В Набережных Челнах в жилом доме прогремел взрыв
- Буксировка целого дома по реке
- Мужчина построил вращающийся дом, чтобы его жена могла изменить вид из окна, когда захочет
- Я, не я и лошадь не моя: в Турции открестились от БПЛА Bayraktar, применённого ВСУ по цели ВС ДНР
18
Понравилось18
Новости партнёров