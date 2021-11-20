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Домашний дизайн: так модно, что даже противно

Домашний дизайн: так модно, что даже противно (30 фото)

Автор:
20 ноября 2021 17:01
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   дом   идеи   квартира   модные тренды   опрос   раздражает   стиль   
765
30
Если ты решил сделать ремонт или просто обновить мебель, ты неизбежно решишь посмотреть модные дизайнерские проекты, посвященные дизайну жилья. И можешь увидеть там такое, что волосы встанут дыбом! Пользователей социальной сети reddit спросили, какие тенденции в жилищном дизайне бесят их больше всего, - и вот что они ответили.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дом   идеи   квартира   модные тренды   опрос   раздражает   стиль   
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7  комментариев
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40k
Татьяна Юсова Час назад
Пост с замахом на претензию.
Но кроме опасных открытых лестниц, все остальные упреки не состоятельны.
Например, большие комнаты, все белые, много мрамора – это для богатых, которые не ползают целый день по дому, наводя чистоту и блеск. У них для этого есть прислуга. И для них не стоит вопрос о расходах не отопление большого дома.
Или, маленькая кухня – конечно неудобно, но это не от хорошей жизни. Не все могут себе позволить большой дом с большой кухней.
И даже стеклянная дверь между спальней и ванной. Наверное, и на это есть любители.
Короче, в каждой избушке свои погремушки.
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21k
Влад 42 минуты назад
У меня лично маленькая спальня, 5 с небольшим квадратов, я себя в ней чувствую очень комфортно. Знаете, дети всегда пытаются построить себе домик из подушек или поставить палатку прямо в доме, или забраться в шкаф. Такие маленькие детские палатки даже выпускают и продают в детских магазинах, маленькая спальня это что-то в том же духе, уют берлоги. Так что с автором в этом вопросе категорически не согласен. и на счет ветряков и солнечных батарей: ладно, плевать что дорого, шумно и ненадежно, вы законодательство РФ по этому вопросу читали? Знаете что максимальная мощность ограничена 3.5 КВт? Можно и больше, но нужно согласование и подключение к сети. Так что хрен вам, а не автономный дом.

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27
Golos 49 минут назад
Сейчас слишком много развелось псевдознатоков. Этот то же начал судить о том в чем ноль, это лишь его неправильное мнение. Думаю что фото старухи на аватарке-это точно его образ.
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1k
Herr Mannelig Час назад
в одном случае плохо, что всё микроскопическое и тесно плохо, а на следующей же фото не нравится, что слишком большое, дорого отапливать или охлаждать.
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64k
Доктор Джонс Час назад
"Открытое пространство, включающее ванну и даже туалет. Я не хочу просыпаться и смотреть на то, как мой парень чистит нос или еще что-нибудь".

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