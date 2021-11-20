Домашний дизайн: так модно, что даже противно

765
30
Если ты решил сделать ремонт или просто обновить мебель, ты неизбежно решишь посмотреть модные дизайнерские проекты, посвященные дизайну жилья. И можешь увидеть там такое, что волосы встанут дыбом! Пользователей социальной сети reddit спросили, какие тенденции в жилищном дизайне бесят их больше всего, - и вот что они ответили.
"Открытое пространство, включающее ванну и даже туалет. Я не хочу просыпаться и смотреть на то, как мой парень чистит нос или еще что-нибудь".
×
×
"Отказ от лестничных перил ради красивой картинки. Однажды твой нетрезвый приятель свалится с этой лестницы и свернет шею. Строительные правила существуют не просто так".
"Может, это и непопулярное мнение, но я не хочу, чтобы дом был умным. Я сам решу, что должно делаться и в каком порядке, и вовсе не хочу отдавать это решение на откуп смартфону".
"Новые дома зачастую не оборудуют ветряками и солнечными панелями - а по моему мнению, сейчас они должны быть везде".
"Тонкие, а зачастую и пустотелые межкомнатные двери - они пропускают столько звуков, что уснуть за такой дверью в спальне просто невозможно".
"Совсем перестали строить кладовки для швабр - а где, скажите, держать всякие щетки и веники?"
"Современные интерьеры становятся все более стерильными. Белые, черные, глянцевые, полированные... Выглядит как операционная, к тому же каждый отпечаток пальца виден сразу и очень хорошо".
"Идея вешать телевизор над камином. Не сочетается, к тому же телевизор висит слишком высоко".
"Идея заменять книжные шкафы открытыми полками. Любители открытых пространств, кажется, забыли о существовании пыли".
"Вся концепция открытого пространства. Мне не нравится идея, закончив готовить, сразу же отмывать кухню, поскольку она совмещена с гостиной, а туда сейчас придут гости".
"Жуткая нехватка мест для хранения. В новомодных домах как будто все на виду, а системы хранения отсутствуют".
"Отсутствие двери между спальней и ванной. Я видел такое уже в трех новых домах, где жил. Я хочу иметь возможность закрывать за собой дверь, когда захожу в ванную или в уборную".
"Ненавижу, когда дизайнеры выносят на передний план гараж. Как будто хозяин такой: "Вот, полюбуйтесь, это мой гараж... ну и дом там за ним есть, если что".
"Стеклянные дверцы душа, особенно высотой во всю стену. Они красиво смотрятся, только когда на них нет ни единого пятнышка, а значит, в большинстве домов они основную часть времени будут смотреться ужасно".
"Потраченное впустую пространство - огромные спальни с гостиными уголками, дома с равным количеством кроватей и ванных комнат, экстравагантные фойе, которые занимают половину первого этажа дома, формальные гостиные и столовые, которые никогда не используются. И так далее".
"Очень часто фасад дома выполнен с фантазией, из красивого камня, с затейливой отделкой, - а задняя часть обшита дешевым пластиком".
"Любовь к большим свободным пространствам. Люди даже не задумываются, что будут с ними делать, и каково обогревать их зимой и охлаждать летом".
"Фальшивые ставни. Они придают дому очаровательный сельский вид, но очень непрактичны. Если уж хочется сделать ставни, делайте настоящие".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- В этом магазине все продукты пластиковые
- Шедевры дизайнерской мысли, которая ушла куда-то не туда
- Самые дурацкие идеи для сада
- Каким будет интерьер будущего?
- 23 примера виртуозной работы дизайнеров
Метки: дизайн дом идеи квартира модные тренды опрос раздражает стиль
14
Понравилось14
Новости партнёров
Но кроме опасных открытых лестниц, все остальные упреки не состоятельны.
Например, большие комнаты, все белые, много мрамора – это для богатых, которые не ползают целый день по дому, наводя чистоту и блеск. У них для этого есть прислуга. И для них не стоит вопрос о расходах не отопление большого дома.
Или, маленькая кухня – конечно неудобно, но это не от хорошей жизни. Не все могут себе позволить большой дом с большой кухней.
И даже стеклянная дверь между спальней и ванной. Наверное, и на это есть любители.
Короче, в каждой избушке свои погремушки.