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Непривитым россиянам запретят продавать алкоголь?

Непривитым россиянам запретят продавать алкоголь? (3 фото)

Автор:
15 ноября 2021 12:49
Сообщество : Факты
Метки: QR-коды   Вакцинация   все равно мы пить не бросим   екатеринбург   новости   пандемия   продажа спиртного   факты   
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По инициативе екатеринбургского ресторатора Евгения Урюпина непривитых жителей Свердловской области могут лишить доступа в магазины, торгующие спиртным. Если предложение пройдет, к закупке вина и водки в регионе будут допускать лишь по QR-кодам.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: QR-коды   Вакцинация   все равно мы пить не бросим   екатеринбург   новости   пандемия   продажа спиртного   факты   
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23  комментария
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17k
DeniZZka 2 часа назад
Совершенно бестолковая инициатива. Это вроде запрета продавать алкоголь в дни Последнего звонка и Первого сентября, в День молодёжи, в День студента, и прочее (конкретно такое практикуется в Севастополе). Школьники заранее запасаются алкоголем, прибегнув к помощи старших друзей.
Так и здесь. Просто возле магазинов появятся вакцинированные Васяны, которые за небольшую мзду будут приобретать алкоголь для страждущих непривитых. Да и мне, собственно, как вакцинированному никто не мешает пойти и заняться тем же.
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9k
Максим 7 минут назад
Кабзда урюпинским тошниловкам)
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11k
кира 8 минут назад
Антиалкогольная кампания Горбачева плохо закончилась. Не стоит повторять чужие ошибки.
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993
Антон Штопаный 13 минут назад
Вот *уки....с козырей зашли!
Я пошел записываться.
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11k
Ледовый 13 минут назад
или пить палёнку
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1k
Walther 13 минут назад
Сто лет назад видел репортаж о каком-то заседании ООН в котором принимал участие Лавров С.В. и к нему в перерыве, в курилке ООН подошли наши журналисты, и помимо всего прочего спросили как он относится к новому закону о запрете курения, принятому в то время нашей героической Думой. Сергей Викторович ответил, что часто наши доблестные законодатели слишком далеко заходят при принятии тех или иных законов. Так что данная ситуация, к сожалению, исключением не является.
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489
Eric Cartman 15 минут назад
К чему эти полумеры? Нужно убрать слово "непривитым" из инициативы.
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21k
Inter 43 минуты назад
ну это чистейше воды дискриминация
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−36
порно-граф 51 минуту назад
а в путлерстане есть статья сегрегация ?
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23k
Schreibikus Час назад
Когда-нибудь этот поток идиотских инициатив остановится? Уже даже не смешно. Люди на полном серьезе предлагают такой абсурд, что диву даешься.
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14k
Александр 2 часа назад
Очередной бред... У меня, если вдруг "приспичит", есть 3 соседа QR-нутых, ( не откажут), магазин в шаговой доступности, да и там с кассирами и охранниками хорошие отношения, вынесут... Ну, накрайняк, какие-нибудь "предприниматели" у магазинов будут стоять...
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10k
Шурум-бурум 2 часа назад
даунито хромосомо
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48k
doker 2 часа назад
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551
svarog19692007 2 часа назад
Прально ! И желтую "Лату" чтоб носили ! Можно сразу с рисунком мишении !
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4k
Максим 2 часа назад
И такие люди представляют собой власть и избранников народа. Им не нужно подтверждать свою вменяемость вообще?
То есть стоять в очереди можно, в транспорте без маски можно, а вот алкоголь нельзя?)
Сказал бы, что думаю о таком предложении, но остановить поток мата и эпитетов будет сложно.
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13k
aalexey3 2 часа назад
Был помнится один плешивый, с пятном на башке. Тоже людям бухать не давал. Помните чем это закончилось...
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
Начнут пить сурогат и палёнку,повысится смертность - и понятное дело она будет от covid
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12k
Bill 2 часа назад
С козырей пошли.
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21k
Андрей Иванов 2 часа назад
Знаю магазин, где спиртное можно купит 24 часа в сутки. Теперь там ещё и без кодов продавать будут
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833
Веселый Пук 2 часа назад
Непривитые будут самыми здоровыми. Ресторатора на бутылку беленькой посадить
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10k
myymoo 2 часа назад
Интересно этот ресторатор...Урюпин....он жив ещё?
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131
Виктор Глущенко myymoo Час назад
В инста его аккаунта не обнаруживается , видать заблокировал , если был такой , а не говновброс эта статья .
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