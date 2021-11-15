Непривитым россиянам запретят продавать алкоголь?

507
3
По инициативе екатеринбургского ресторатора Евгения Урюпина непривитых жителей Свердловской области могут лишить доступа в магазины, торгующие спиртным. Если предложение пройдет, к закупке вина и водки в регионе будут допускать лишь по QR-кодам.
Рабочая группа, созданная для предотвращения распространения коронавируса в Свердловской области, рассматривает вопрос о запрете продажи алкоголя людям, у которых нет QR-кода, свидетельствующего о том, что они прошли вакцинацию. Если предложение будет принято, желающим приобрести алкоголь придется доказать, что они сделали прививку, прежде чем им дадут доступ и к беленькой, и к красненькому. О новой идее сообщил в Telegram региональный министр агропромышленного комплекса Артем Бахтерев. «Мы знаем об инициативе участников рынка ввести QR-коды для покупки алкоголя, - заявил он. - Мы готовы обсудить эту меру с коллегами и экспертами на следующем заседании оперативного штаба».
Первоначально идея продавать спиртное только привитым по QR-кодам была предложена ресторатором Евгением Урюпиным из Екатеринбурга на его странице в инстаграме. Он написал, что эта инициатива может побудить людей пройти вакцинацию и потреблять меньше алкоголя.
Первоначально идея продавать спиртное только привитым по QR-кодам была предложена ресторатором Евгением Урюпиным из Екатеринбурга на его странице в инстаграме. Он написал, что эта инициатива может побудить людей пройти вакцинацию и потреблять меньше алкоголя.
Система QR-кодов в последнее время все активнее используется во многих регионах страны. В некоторых из них рассматривается возможность допуска в общественный транспорт только вакцинированных граждан с QR-кодами. Но инициатива екатеринбуржцев, если она вдруг будет принята, станет, безусловно, самой оригинальной и спорной из имеющихся.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Заслуженный врач России сравнил антипрививочников с экстремистами
- В Екатеринбурге умер пациент ковид-клиники, который прошел полный курс вакцинации от коронавируса
- Хорошая страна и конкурсы интересные: в Швейцарии за прививку покатают на БТР
- Власти Петербурга обязали вакцинироваться от коронавируса жителей старше 60 лет
- Россияне обвалили сайт "Госуслуги" из-за обнуления сертификатов о вакцинации
Метки: QR-коды Вакцинация все равно мы пить не бросим екатеринбург новости пандемия продажа спиртного факты
16
Понравилось16
Новости партнёров
Так и здесь. Просто возле магазинов появятся вакцинированные Васяны, которые за небольшую мзду будут приобретать алкоголь для страждущих непривитых. Да и мне, собственно, как вакцинированному никто не мешает пойти и заняться тем же.
То есть стоять в очереди можно, в транспорте без маски можно, а вот алкоголь нельзя?)
Сказал бы, что думаю о таком предложении, но остановить поток мата и эпитетов будет сложно.