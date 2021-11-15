Непривитым россиянам запретят продавать алкоголь?

Рабочая группа, созданная для предотвращения распространения коронавируса в Свердловской области, рассматривает вопрос о запрете продажи алкоголя людям, у которых нет QR-кода, свидетельствующего о том, что они прошли вакцинацию. Если предложение будет принято, желающим приобрести алкоголь придется доказать, что они сделали прививку, прежде чем им дадут доступ и к беленькой, и к красненькому. О новой идее сообщил в Telegram региональный министр агропромышленного комплекса Артем Бахтерев. «Мы знаем об инициативе участников рынка ввести QR-коды для покупки алкоголя, - заявил он. - Мы готовы обсудить эту меру с коллегами и экспертами на следующем заседании оперативного штаба».

Первоначально идея продавать спиртное только привитым по QR-кодам была предложена ресторатором Евгением Урюпиным из Екатеринбурга на его странице в инстаграме. Он написал, что эта инициатива может побудить людей пройти вакцинацию и потреблять меньше алкоголя.