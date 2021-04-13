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Если повседневная одежда для дам в погонах не вызвала особого интереса, в праздничном ее варианте есть на что посмотреть! Хотя в соцсетях заметили, что какую форму в Таджикистане не шей - все равно получается ковер.
В пресс-службе Министерства внутренних дел республики собщили, что дизайн формы разработан мастерами Согдийской области.
Повседневная форма женщин-полицейских выполнена в европейском стиле. Камуфляжные брючный и юбочный костюмы скромны и привычны глазу.
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А вот над праздничным вариантом одежды дам-полицейских дизайнеры, судя по всему, постарались особо. Форма из атласа с традиционным таджикским узором нарядна и ничем не напоминает форменную одежду.
Эти варианты еще лишь дожидаются одобрения президента Эмомали Рахмону, но присутствовавшие на их презентации во время открытия Учебного центра МВД в Гулистоне заметили, что главе государства они понравились. Если же президент даст добро, то швейные цеха приступят к серийному выпуску форменной одежды.
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Узор узнал сразу. Конечно спорное решение для силовой структуры, но помнить свои традиции в целом всегда хорошо. В противном случае разные толерантные мысли в голову лезут у этих же смешливых дебилов.
россиян должны волновать ссаные гастеры из точикистона сука, дети которых уже поют песни о русских женщинах на международных конкурсах! а не какая там форма...
Курят они анашу очень даже много.