Если повседневная одежда для дам в погонах не вызвала особого интереса, в праздничном ее варианте есть на что посмотреть! Хотя в соцсетях заметили, что какую форму в Таджикистане не шей - все равно получается ковер.

0 Источник: Повседневная форма женщин-полицейских выполнена в европейском стиле. Камуфляжные брючный и юбочный костюмы скромны и привычны глазу.

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0 Источник: А вот над праздничным вариантом одежды дам-полицейских дизайнеры, судя по всему, постарались особо. Форма из атласа с традиционным таджикским узором нарядна и ничем не напоминает форменную одежду.

0 Источник: Эти варианты еще лишь дожидаются одобрения президента Эмомали Рахмону, но присутствовавшие на их презентации во время открытия Учебного центра МВД в Гулистоне заметили, что главе государства они понравились. Если же президент даст добро, то швейные цеха приступят к серийному выпуску форменной одежды.