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На службу - как на праздник: в МВД Таджикистана показали новую форму женщин-полицейских

На службу - как на праздник: в МВД Таджикистана показали новую форму женщин-полицейских (5 фото)

Автор:
13 апреля 2021 12:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: дизайн   женщины   интересно   мвд   полиция   таджикистан   форма   
2111
5
Если повседневная одежда для дам в погонах не вызвала особого интереса, в праздничном ее варианте есть на что посмотреть! Хотя в соцсетях заметили, что какую форму в Таджикистане не шей - все равно получается ковер.
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Метки: дизайн   женщины   интересно   мвд   полиция   таджикистан   форма   
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32  комментария
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1k
Максим 2 часа назад
Да, таких людей масса. Всё непонятное становится смешным. Помню как дурачки в классе смеялись на многочленами и прочим. Так бывает.
Узор узнал сразу. Конечно спорное решение для силовой структуры, но помнить свои традиции в целом всегда хорошо. В противном случае разные толерантные мысли в голову лезут у этих же смешливых дебилов.
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2k
mtonaka 5 минут назад
Ну, в такой форме можно и на евровиденье поехать!
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1k
Лёха 7 минут назад
Оплатили из бюджета России?
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702
Nick 13 минут назад
Как говорится
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1k
GUSAR 24 минуты назад
Мужская форма.

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453
Александр 50 минут назад
Пижама с погонами
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39k
Элек Мек 56 минут назад
Все в национальной теме.
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6k
corell Час назад
Стелс-ниндзя комнатные.
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39k
Элек Мек Час назад
Эта нормальная???
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9k
Голос Вселенной Час назад
Праздничные девушки чем-то смахивают на стюардесс. У меня самое первое впечатление было именно таким.
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9k
Голос Вселенной Час назад
А вообще, я лично не совсем понимаю попытку ассоциировать расцветку формы с цветами национальными. Мне кажется, к форме должны быть какие-то определенные наполненные смыслом требования. Если говорить о раскрасе - должна быть наверное строгость расцветки и качество маскировки на предполагаемой местности.... Как-то так короче...
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
и чо?
россиян должны волновать ссаные гастеры из точикистона сука, дети которых уже поют песни о русских женщинах на международных конкурсах! а не какая там форма...
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39k
Элек Мек Шурум-бурум 58 минут назад
Ты фашист нацик,или дол.бо.ёб с рождения???
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8k
Шурум-бурум Элек Мек 40 минут назад
а ты своих ищешь, наверно, убогий) поэтому спешу тебя расстроить! ты не по адресу
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31k
Alex 2 часа назад
Хорошие ковры. Надо брать
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
Прикольные пижамы
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7k
djinn 2 часа назад
ждем ответа от соседа- Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова))) Что-то с мехом алабая, копытами ахалтекинцев, в национальном ковровом покрытии... и без оружия, чтоб от позора не пострелялись
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36k
dima423 2 часа назад
с рисунком ковра надо было делать))
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359
Гиперборей dima423 2 часа назад
Это икат, довольно распространённый текстильный орнамент... как бэ и в коврах его используют...
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10k
Сибирячка 2 часа назад
Чуть бы менее крупное и менее яркое. но это на мой сибирский вкус. Им виднее.
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45k
Нанук Паналык 2 часа назад
Забористая травка растет под Душанбе!
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39k
Элек Мек Нанук Паналык Час назад
Травка растёт в Чуйской долине,таджики обходятся насваем.
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1k
GUSAR Элек Мек Полчаса назад
Да будет тебе известно, в РФ 90% наркоты всех видов, везут из Таджикистана!
Курят они анашу очень даже много.
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