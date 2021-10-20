Приняли за вора и угрожали посадить на 5 лет

На «Фишках» недавно обсуждали «Умные домофоны» и их причуды. Распознают они, прямо скажем, никак… Но это касается не только домофонов — в чем на собственном опыте убедился режиссер Федор Ермошин.

Его задержали в подмосковном Одинцово: когда Федор выходил из подъезда, к нему подбежали люди в штатском. Скрутили парня, заковали в наручники и запихнули в машину.

«Если будет чистосердечное признание — то тебе до пяти лет светит. Сейчас, в любом случае, поедешь в изолятор до 30 суток, а там посмотрим».

Порадовал парня один из этой троицы.

Как потом выяснилось, это были сотрудники МВД. Но в момент задержания они не представились и ничего не объяснили. Только требовали признания «как и у кого он воровал игровые приставки». Федор пытался сказать, что он понятия не имеет ни о каких кражах, но без особого успеха.