Приняли за вора и угрожали посадить на 5 лет

Полицейские ошиблись и арестовали режиссера. Оказалось, что во всем виновата автоматическая система распознавания лиц.
На «Фишках» недавно обсуждали «Умные домофоны» и их причуды. Распознают они, прямо скажем, никак… Но это касается не только домофонов — в чем на собственном опыте убедился режиссер Федор Ермошин.
Его задержали в подмосковном Одинцово: когда Федор выходил из подъезда, к нему подбежали люди в штатском. Скрутили парня, заковали в наручники и запихнули в машину.
«Если будет чистосердечное признание — то тебе до пяти лет светит. Сейчас, в любом случае, поедешь в изолятор до 30 суток, а там посмотрим».
Порадовал парня один из этой троицы.
Как потом выяснилось, это были сотрудники МВД. Но в момент задержания они не представились и ничего не объяснили. Только требовали признания «как и у кого он воровал игровые приставки». Федор пытался сказать, что он понятия не имеет ни о каких кражах, но без особого успеха.
Его привезли в ОВД по району Строгино и там уже все выяснилось.
Федора привели в кабинет и показали фото человека в белой толстовке и очках — того самого вора. Оказывается, система распознавания лиц проанализировала и вынесла вердикт: сходство их фото на 70%. Поэтому его и задержали.
«Сейчас вижу, что вы не похожи, а так — нет, — сказал полицейский. — Извини. Сейчас заберешь свой паспорт в окошке».
После этого режиссер зафиксировал побои в травмпункте и написал заявление в прокуратуру. Также к делу подключилась служба собственной безопасности МВД.
Источник:
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Ну-ну.
Ежели они сработают как надо,в Одинцово станет на несколько полицейских меньше,начиная с руководителя подразделения.
Мелочь, а приятно - в том смысле что другие будут щепетильнее относится к работе и ласты крутить почём зря остерегутся.