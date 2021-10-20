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Приняли за вора и угрожали посадить на 5 лет

Приняли за вора и угрожали посадить на 5 лет (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 15:58
Сообщество : Жить в России
Метки: задержание   мвд   ошибка   полиция   режиссер   
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Полицейские ошиблись и арестовали режиссера. Оказалось, что во всем виновата автоматическая система распознавания лиц.

На «Фишках» недавно обсуждали «Умные домофоны» и их причуды. Распознают они, прямо скажем, никак… Но это касается не только домофонов — в чем на собственном опыте убедился режиссер Федор Ермошин.

Его задержали в подмосковном Одинцово: когда Федор выходил из подъезда, к нему подбежали люди в штатском. Скрутили парня, заковали в наручники и запихнули в машину.

«Если будет чистосердечное признание — то тебе до пяти лет светит. Сейчас, в любом случае, поедешь в изолятор до 30 суток, а там посмотрим».

Порадовал парня один из этой троицы.

Как потом выяснилось, это были сотрудники МВД. Но в момент задержания они не представились и ничего не объяснили. Только требовали признания «как и у кого он воровал игровые приставки». Федор пытался сказать, что он понятия не имеет ни о каких кражах, но без особого успеха.

Его привезли в ОВД по району Строгино и там уже все выяснилось.

Федора привели в кабинет и показали фото человека в белой толстовке и очках — того самого вора. Оказывается, система распознавания лиц проанализировала и вынесла вердикт: сходство их фото на 70%. Поэтому его и задержали.

«Сейчас вижу, что вы не похожи, а так — нет, — сказал полицейский. — Извини. Сейчас заберешь свой паспорт в окошке».

После этого режиссер зафиксировал побои в травмпункте и написал заявление в прокуратуру. Также к делу подключилась служба собственной безопасности МВД.

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Метки: задержание   мвд   ошибка   полиция   режиссер   
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Ser 59 минут назад
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Мойша 6 минут назад
Вопрос не в том, что забрали, а вопрос в том, что настучали. По ребрам.
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20k
Добрый Алабай 17 минут назад
Не первый раз такое говно происходит с этой системой распознавания. Полицаи даже не пытаются думать и разбираться. Сразу вяжут с нарушением всех законов.
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4k
RRK Полчаса назад
Если бы у людей были на руках короткостволы, как на загнивающем Западе, то в начале полиция вежливо представлялась бы, а не занималась похищением людей
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1k
Алксандр Шевченко 44 минуты назад
Это залёт.
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42k
Элек Мек 48 минут назад
Не застрелили уже хорошо!
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47k
doker 51 минуту назад
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429
vijilante 54 минуты назад
ССБ подключилась ?
Ну-ну.
Ежели они сработают как надо,в Одинцово станет на несколько полицейских меньше,начиная с руководителя подразделения.
Мелочь, а приятно - в том смысле что другие будут щепетильнее относится к работе и ласты крутить почём зря остерегутся.
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