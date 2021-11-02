Девственное размножение: два птенца кондора появились на свет без участия самцов

В калифорнийском зоопарке птенцов приветствовали с распростертыми объятиями, но ученые тогда даже не подозревали, что птицы родились в результате девственного размножения, поскольку у обеих самок уже были птенцы, рожденные от других самцов. У одной из них было 11 птенцов, а у второй, прожившей в паре с одним самцом 20 лет, было 23 птенца.

Ученые рассказали, что открытие было неожиданным – они не искали доказательства партеногенеза, а просто проводили рутинные генетические исследования, чтобы установить отцовство. Результаты показали, что в обоих яйцах были мужские хромосомы ZZ, но все маркеры они унаследовали от матерей.