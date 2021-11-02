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Девственное размножение: два птенца кондора появились на свет без участия самцов

Девственное размножение: два птенца кондора появились на свет без участия самцов (4 фото)

Автор:
02 ноября 2021 08:02
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   биология   в мире животных   животные   интересное   калифорнийский кондор   партеногенез   познавательное   
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Ученые опубликовали исследование, в котором рассказали о двух птенцах калифорнийского кондора, вылупившихся из неоплодотворенных яиц. Оба новорожденных самца унаследовали 100% ДНК от матерей, а значит, те сами оплодотворили яйца. Это явление называется партеногенез: оно встречается у некоторых беспозвоночных, но подобные случаи у этого вида птиц ученые наблюдали впервые.

Птенцы, получившие обозначения SB260 и SB517, родились в 2001 и 2009 году соответственно. Исследователи, работающие в зоопарке Сан-Диего, узнали о том, что птенцы родились в результате бесполого размножения, только после их смерти: один скончался в 2003 году в возрасте двух лет, а другой – в 2017 в возрасте восьми лет.

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Калифорнийский кондор – крупнейшая наземная птица в Северной Америке с размахом крыльев 290 сантиметров и весом до 14 килограмм. Кондоры попали в список исчезающих видов США с 1967 года и вскоре после этого оказались на грани исчезновения. С тех пор над возрождением популяции кондоров работают специальные программы разведения, включая программу в зоопарке Сан-Диего, в рамках которой и родились оба птенца.

В калифорнийском зоопарке птенцов приветствовали с распростертыми объятиями, но ученые тогда даже не подозревали, что птицы родились в результате девственного размножения, поскольку у обеих самок уже были птенцы, рожденные от других самцов. У одной из них было 11 птенцов, а у второй, прожившей в паре с одним самцом 20 лет, было 23 птенца.

Ученые рассказали, что открытие было неожиданным – они не искали доказательства партеногенеза, а просто проводили рутинные генетические исследования, чтобы установить отцовство. Результаты показали, что в обоих яйцах были мужские хромосомы ZZ, но все маркеры они унаследовали от матерей.

Оба птенца испытывали проблемы со здоровьем, которые в конечном итоге привели к их смерти. SB260, рожденный в 2001 году, умер через два года после того, как его выпустили на волю. Исследователи отмечают, что птенец был мелковат и с трудом адаптировался в обществе диких кондоров. У SB517, который родился в 2009 году и умер в 2017 году, был искривленный позвоночник, из-за чего у него возникали проблемы с ходьбой, и его так и не выпустили на волю.

Ученые не могут сказать наверняка, были ли эти проблемы со здоровьем связаны с тем, как родились птенцы, но подобные проблемы ранее встречались среди других животных, рожденных в результате девственного размножения. Однако «команда планирует продолжить заниматься генотипированием в будущем в надежде выявить другие случаи партеногенеза», — говорится в пресс-релизе зоопарка Сан-Диего.


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Метки: Ynews   биология   в мире животных   животные   интересное   калифорнийский кондор   партеногенез   познавательное   
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