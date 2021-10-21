На острове Иводзима со дна океана поднялись затопленные японские корабли

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Весной 1945 года японский остров Иото (Иводзима) стал местом грандиозного сражения между Японией и США. Недавно в результате извержений островного вулкана остров поднялся, обнажив затопленные корабли.
На спутниковых снимках японского новостного агентства All Nippon News видны останки 24 японских транспортных судов, захваченных ВМС США.
Американцы переместили трофейные суда в западную часть Иводзимы и затопили их там, чтобы использовать в качестве волнореза, поскольку в то время на острове не было таких сооружений.
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Морское дно начало подниматься из-за сейсмической активности на горе Сурибати, особенно в западной части острова.
Японцы не стали поднимать затопленные суда, и если бы не нынешняя сейсмическая активность на горе Сурибати, это кладбище кораблей так и покоилось бы под водой.
Остров Иводзима использовался для создания военно-морской базы США перед штурмом материковой Японии.
На острове сегодня нет жителей. Он занят японскими военными после того, как был возвращен Японии в 1968 году.
Гора Сурибати, высота которой составляет 169 метров, входит в десятку самых опасных вулканов Японии.
В августе на спутниковых фотографиях был запечатлен момент извержения подводного вулкана Фукутоку-Оканоба, примерно в 5 км к северу от острова Южный Иводзима. Это привело к появлению нового острова в цепи Огасавара.
Ранее в октябре в Токио произошло землетрясение силой 6,1 балла, в результате чего здания начали раскачиваться, а движение транспорта остановилось.
Япония расположена на Тихоокеанском "огненном кольце", дуге интенсивной сейсмической активности, которая простирается через Юго-Восточную Азию и через Тихоокеанский бассейн. Страна регулярно подвергается землетрясениям.
В августе на спутниковых фотографиях был запечатлен момент извержения подводного вулкана Фукутоку-Оканоба, примерно в 5 км к северу от острова Южный Иводзима. Это привело к появлению нового острова в цепи Огасавара.
Ранее в октябре в Токио произошло землетрясение силой 6,1 балла, в результате чего здания начали раскачиваться, а движение транспорта остановилось.
Япония расположена на Тихоокеанском "огненном кольце", дуге интенсивной сейсмической активности, которая простирается через Юго-Восточную Азию и через Тихоокеанский бассейн. Страна регулярно подвергается землетрясениям.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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