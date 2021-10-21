На острове Иводзима со дна океана поднялись затопленные японские корабли

Гора Сурибати, высота которой составляет 169 метров, входит в десятку самых опасных вулканов Японии.



В августе на спутниковых фотографиях был запечатлен момент извержения подводного вулкана Фукутоку-Оканоба, примерно в 5 км к северу от острова Южный Иводзима. Это привело к появлению нового острова в цепи Огасавара.



Ранее в октябре в Токио произошло землетрясение силой 6,1 балла, в результате чего здания начали раскачиваться, а движение транспорта остановилось.



Япония расположена на Тихоокеанском "огненном кольце", дуге интенсивной сейсмической активности, которая простирается через Юго-Восточную Азию и через Тихоокеанский бассейн. Страна регулярно подвергается землетрясениям.