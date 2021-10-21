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На острове Иводзима со дна океана поднялись затопленные японские корабли

На острове Иводзима со дна океана поднялись затопленные японские корабли (8 фото)

Автор:
21 октября 2021 11:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Иводзима   Япония   военная история   вторая мировая   вторая мировая война   землетрясение   
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Весной 1945 года японский остров Иото (Иводзима) стал местом грандиозного сражения между Японией и США. Недавно в результате извержений островного вулкана остров поднялся, обнажив затопленные корабли.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Иводзима   Япония   военная история   вторая мировая   вторая мировая война   землетрясение   
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2  комментария
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Viktor Час назад
Япония расположена на Тихоокеанском "огненном кольце", дуге интенсивной сейсмической активности, которая простирается через Юго-Восточную Азию и через Тихоокеанский бассейн. Страна регулярно подвергается землетрясениям
Да ты шо !
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Дрочер Полоумный 56 секунд назад
Скоро там Кракен появится
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