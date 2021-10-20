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Призраки прошлого: у берегов Японии со дна поднялись затопленные корабли времён Второй мировой

Призраки прошлого: у берегов Японии со дна поднялись затопленные корабли времён Второй мировой (3 фото)

Автор:
20 октября 2021 12:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Япония   вторая мировая война   интересное   корабль   призраки   судно   
1962
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У берегов Японии из-за землетрясения всплыли на поверхность корабли, которые были потоплены американскими войсками во время битвы за Иводзиму. Десятки лет судна находились под водой.

Затопленные корабли-призраки времён Второй мировой появились на поверхности в районе острова Иводзима.

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На берегу лежит 24 заброшенных судна. Снятое с воздуха видео опубликовано телесетью All Nippon News. Во время Второй мировой войны эти судна захватили американские войска и потопили. После битвы они служили волнорезами на берегу острова Иводзима.

Источник:

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Метки: Ynews   Япония   вторая мировая война   интересное   корабль   призраки   судно   
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11  комментариев
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786
Кактус Час назад
Могу поверить, что сильной волной могло выбросить на берег (очень сильной). Но чтоб трясло и они такие против уклона морского дна на берег сами...))))
Автор, ты как себе это представляешь?
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29k
Fat Lynx 4 минуты назад
Щаз исчо и Гадзила вылизет
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570
Добрый Самаритянин 43 минуты назад
"Десятки лет судна находились под водой."...
Исходя из контекста, под водой, скорее всего, находились судА,
сУдна находятся под кроватью в больнице.
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5k
Ruk 52 минуты назад
вот что Фукусима животворящяя делает
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16k
Топпер Харли Час назад
Это японцам намек, не буди лихо!
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24k
Dobry vojak Svejk Час назад
Ага, разу понял, о чём корреспонденты там говорят ))) Оригамо, жемаза тайда ё томо ... И так два раза ))
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