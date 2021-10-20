Призраки прошлого: у берегов Японии со дна поднялись затопленные корабли времён Второй мировой

У берегов Японии из-за землетрясения всплыли на поверхность корабли, которые были потоплены американскими войсками во время битвы за Иводзиму. Десятки лет судна находились под водой.
Затопленные корабли-призраки времён Второй мировой появились на поверхности в районе острова Иводзима.
地殻変動で沈没船が陸上に…小笠原諸島で噴火相次ぐ— フィリピン留学ナビ Web制作・強運馬券 (@kimtaku) October 17, 2021
アメリカ軍が港を作ろうとして船を沈めた跡。硫黄島は日本の中で110ある活火山のうちで一番変化が激しい火山 pic.twitter.com/p8BbnmNvli
На берегу лежит 24 заброшенных судна. Снятое с воздуха видео опубликовано телесетью All Nippon News. Во время Второй мировой войны эти судна захватили американские войска и потопили. После битвы они служили волнорезами на берегу острова Иводзима.
Источник:
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Автор, ты как себе это представляешь?
Исходя из контекста, под водой, скорее всего, находились судА,
сУдна находятся под кроватью в больнице.