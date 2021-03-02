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«Замёрзший» российский город: люди бросили все и сбежали

«Замёрзший» российский город: люди бросили все и сбежали (14 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 07:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Цементнозаводск   в мире   видео   люди   погода   ужас   фото   холод   
4553
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Жутковатые изображения ниже демонстрируют покрытые снегом и льдом здания, расположенные в посёлоке Цементнозаводск.

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Метки: Цементнозаводск   в мире   видео   люди   погода   ужас   фото   холод   
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31  комментарий
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8k
Иван Акимов 53 минуты назад
Это не микрорайон идиот! Это посёлок! И сам цемзавод кстати до сих пор работает туда ходят автобусы! А люди переселены в близлежащий посёлок Северный.
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2k
Ivan 16 минут назад
В Воркуте, вдруг, оказалось само министерство федеральной службы исполнения наказаний, ФСИН, ранее ГУЛАГ? Или, может, один из лагерей, под управлением ГУЛАГа(если уж очень хочется модное слово вставить)?
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244
Алекс 47 минут назад
Когда-то там жили и работали люди.
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70
Breemans 51 минуту назад
По моему проблема в лени. Намного проще купить уголь в Китае. Чем содержать производство и инфраструктуру таких моногородов. Такие пробелы же есть и в Украине, в Англии были в 80е.
А этот, конкретно, город пока еще жив. Из трубы идет дым, техника на месте - если бы шахту закрыли, то технику перегнали бы в другие места.
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38k
Элек Мек Breemans Полчаса назад
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32k
Игорь Breemans Полчаса назад
Вагончик СГК - Север Газ Консалтинг (остальное под таким ракусом, что не идентифицировать)... Это подбаза строителей газопровода с Бабаненково (пусть местные поправят). Они ничего общего с шахтёрами не имеют.

Город загнивает давно, на фото да, брошенные квартиры, но я бы не сказал, что вот прям сейчас брошенные. Там заброшенного жилья и до этой зимы хватало.
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260
Юрий 58 минут назад
Строить жилые города и поселки в непригодных для этого местах, было плохой идеей. Но в СССР вопросы рентабельности были не столь актуальны, как идеология победы над всем и вся, включая природу. Мне другое непонятно, пошто уже 30 лет там народ мытарят? Переселить было гораздо дешевле, чем субсидировать. Ну сейчас вероятно Цементнозаводский расселили. В 2019 там вроде как только 80 семей оставалось.
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7k
Alexander Юрий 48 минут назад
У всего было ТЭО, идеология тут не причём.
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260
Юрий Alexander Полчаса назад
ТЭО применительно к Воркутлагу? Несомненно оно было. Только вот страна после 1953 года стала меняться а ТЭО осталось тем же. А после 1991 увы тоже.
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4k
Артем Кощеев 58 минут назад
Не от хорошей жизни люди там квартиры по 130 тысяч продают
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−22
нурбек Час назад
Прекрасные кадры будущего процветающей рашки:)))))
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12k
Терапевт нурбек 51 минуту назад
Так вы смотрите и запоминайте, где что и как исправлять надо, ведь в скором будущем под конвоем восстанавливать поедете с себе подобными.
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4k
Михаил нурбек 48 минут назад
это говорит какой то нурбек))), который свалил в Россию из своей страны загнивающей и теперь квакакет
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7k
Alexander нурбек 47 минут назад
Про Бостон глянь, идиот.
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ нурбек 47 минут назад
Бубек, не тебе судить.
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6k
Артём Час назад
"Цементнозаводском микрорайоне России"
Сразу видно, что автор не русский.
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ Артём 42 минуты назад
Нет, сразу видно что автор к тем местам ни какого отношения не имеет, запостил ради лайков. Стоянку бытовок и техники газовиков на фоткали. Луче бы фотки КСК сделал, что там с ним в настоящий момент. Это не микрорайон, а поселок Цементнозаводский. Для местных жителей Цементнозаводской, Цемзавод, Цем, ну и т.д. Ну или быть точнее бывший поселок.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
6k
45k
Albert GER Час назад
Круть!
Поправлю автора. По малолетства он может и не знать ГУЛАГ это некорректное название. Надо писать ВоркутЛаг. Это не один лагерь, а целое управление. Лагерей было там много под ним. Занимались добычей ископаемых и рубкой леса на Урале. Эти ж "миллиарды раб.рук", если по пистуну Солженицину, надо ж было чем-то развлекать на благо страны.
Но заметил на фото шото там шевелится - дым с труб идёт. Думаю ТЭС "гоняют".
Идея!
Вот "прибегут" полякоприбалтов к Путяре*(с) назад. И начнут они уголёк рубить для себя. Техника вон уже там. Дома даже с люстрами стоят, ждут своего часа. Даже стены чисто белые и Обамка в подъезде не насрал. Романтика!!!
А щирые хлопци знову стануть их стржець (чи охороняты, як вон там правидлове?). И сразу запануют)))
Хлопци, як вам мий концепт Нэньку взрятуваты?

Даже согласен поучаствовать- с проверкой приез
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12k
Роман Albert GER 49 минут назад
Всё правильно сказал, дружище!
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12k
Роман Albert GER 47 минут назад
От себя добавлю: половина фоток - это вахтовый городок СГК (Стройгазконсалтинг), который поставили при строительстве магистрального газопровода "Бованенково-Ухта". Сейчас техника и вагончики там законсервированы.
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Не Техас? Расходимся...
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3k
soar Борис Карабанов Час назад
Людей внутри нет, значит не Техас.
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Антон 2 часа назад
А чойто они мигрируют? По телеку же говорят, что в стране всё хорошо.
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3k
Горожанин Антон Час назад
Мигрирую, потому что есть куда и на что. А тебе, смотрю, невдомек, что людям на Крайнем Севере, в тундре, жить как-то некомфортно. Вот и мигрируют в теплые края России. Что в этом особенного? А то, что в России неплохо, говорят хотя бы миллионы бегущих в Россию голодных мигрантов из Украины. Беги)
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1k
Vitamin Лучший Друг Час назад
Телек наверное тоже просто замерз)
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298
Monher Антон Час назад
Рыба ищет где глубже, а человек где рыба.
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817
Лучший Друг Горожанин Час назад
Количество прибывших в Россию в 2018 году уменьшилось на 4%, до 565,7 тыс. человек.
Количество выбывших увеличилось на 17%, до 440,8 тыс. человек.

Где миллионы? Это разве что вахтовики на севера, так и у нас они также вахтами туда гоняют, да гастеры из средней Азии.

А уезжают с Украины в основном бегущие от русского мира на Донбассе
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3k
soar Антон Час назад
Потому и мигрируют, что хорошо, было бы плохо, тогда бы эмигрировали.
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