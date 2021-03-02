«Замёрзший» российский город: люди бросили все и сбежали

На других кадрах можно наблюдать как холод и снег укрыли плотным одеялом брошенные грузовики и другую колёсную и не только технику.



Добавим, что ежегодная миграция из региона с 2013 года на фоне низких температур и роста безработицы превратила некоторые местные поселения в города-призраки.