«Замёрзший» российский город: люди бросили все и сбежали

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Жутковатые изображения ниже демонстрируют покрытые снегом и льдом здания, расположенные в посёлоке Цементнозаводск.
Снимки были сделаны среди заброшенных зданий населённого пункта, находящегося в 17 км от угледобывающего города Воркута.
Стоит сказать, что зимой в данном регионе обычно фиксируются очень низкие температуры — до минус 50 градусов по Цельсию.
Стоит сказать, что зимой в данном регионе обычно фиксируются очень низкие температуры — до минус 50 градусов по Цельсию.
На фотографиях отчётливо видно, как снег сковал не только постройки, но также полы и мебель внутри квартир некогда жилых домов, тогда как на окнах образовались огромные сосульки.
На других кадрах можно наблюдать как холод и снег укрыли плотным одеялом брошенные грузовики и другую колёсную и не только технику.
Добавим, что ежегодная миграция из региона с 2013 года на фоне низких температур и роста безработицы превратила некоторые местные поселения в города-призраки.
Добавим, что ежегодная миграция из региона с 2013 года на фоне низких температур и роста безработицы превратила некоторые местные поселения в города-призраки.
Угледобывающий город Воркута известен как самый восточный и самый холодный город в Европе с коротким прохладным летом и чрезвычайно холодной и снежной зимой. Здешнее население составляет 70 548 человек. Когда-то в городе располагался лагерь ГУЛАГ, который был создан в годы управления страной Сталиным.
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А этот, конкретно, город пока еще жив. Из трубы идет дым, техника на месте - если бы шахту закрыли, то технику перегнали бы в другие места.
Город загнивает давно, на фото да, брошенные квартиры, но я бы не сказал, что вот прям сейчас брошенные. Там заброшенного жилья и до этой зимы хватало.
Сразу видно, что автор не русский.
Поправлю автора. По малолетства он может и не знать ГУЛАГ это некорректное название. Надо писать ВоркутЛаг. Это не один лагерь, а целое управление. Лагерей было там много под ним. Занимались добычей ископаемых и рубкой леса на Урале. Эти ж "миллиарды раб.рук", если по пистуну Солженицину, надо ж было чем-то развлекать на благо страны.
Но заметил на фото шото там шевелится - дым с труб идёт. Думаю ТЭС "гоняют".
Идея!
Вот "прибегут" полякоприбалтов к Путяре*(с) назад. И начнут они уголёк рубить для себя. Техника вон уже там. Дома даже с люстрами стоят, ждут своего часа. Даже стены чисто белые и Обамка в подъезде не насрал. Романтика!!!
А щирые хлопци знову стануть их стржець (чи охороняты, як вон там правидлове?). И сразу запануют)))
Хлопци, як вам мий концепт Нэньку взрятуваты?
Даже согласен поучаствовать- с проверкой приез
Количество выбывших увеличилось на 17%, до 440,8 тыс. человек.
Где миллионы? Это разве что вахтовики на севера, так и у нас они также вахтами туда гоняют, да гастеры из средней Азии.
А уезжают с Украины в основном бегущие от русского мира на Донбассе