18 потрясающих фотографий, которые принесли авторам минуту славы

Совсем не обязательно быть профессиональным фотографом и иметь кучу дорогостоящего оборудования, чтобы сделать потрясающий снимок. Классное фото может получится даже с помощью смартфона, главное, это оказаться в нужном месте и в нужное время. Пользователи, чьи работы вы увидите в этом посте, решили показать свои шедевры миру, и получили огромную порцию восхищения. Взгляните!

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Это мой гид, во время подъема на вершину Монблана 0 Источник:

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Огнедышащий дракон на крыше банка Гринготтс, в Косом переулке 0 Источник:

Одна из статуй на пляже Кросби 0 Источник:

Свеча на снегу 0 Источник:

Я сделал двести кадров ныряющих уток, пока не получился этот шедевр 0 Источник:

Ледник Саскачеван, национальный парк Джаспер в Канаде 0 Источник:

Целующиеся гуанако 0 Источник:

Снежные лучи 0 Источник:

Фотография с дрона, между 2 озерами в Южной Австралии 0 Источник:

Контраст теней 0 Источник:

Я наполнил салон автомобиля противотуманной смесью и установил лампу за головой 0 Источник:

У меня закружилась голова от этой пешеходной тропы 0 Источник:

Это всего лишь бутылка с замороженной водой 0 Источник:

Шторм повалил несколько деревьев, и превратил туннель в заколдованный лес 0 Источник:

Мне удалось заснять обнимашки сурикатов 0 Источник:

Разгар снежной бури 0 Источник:

Потребовалось полтора часа съемок 0 Источник: