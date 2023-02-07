18 потрясающих фотографий, которые принесли авторам минуту славы

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Совсем не обязательно быть профессиональным фотографом и иметь кучу дорогостоящего оборудования, чтобы сделать потрясающий снимок. Классное фото может получится даже с помощью смартфона, главное, это оказаться в нужном месте и в нужное время. Пользователи, чьи работы вы увидите в этом посте, решили показать свои шедевры миру, и получили огромную порцию восхищения. Взгляните!
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