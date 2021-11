Обама, ABBA, Билли Айлиш и рэперы: самые интересные номинанты на «Грэмми-2022»

Номинанты будут бороться в следующих категориях (приготовьтесь): Запись года, Песня года, Лучший новый артист, Лучшее рэп-исполнение, Лучшее мелодичное рэп-исполнение, Лучшая рэп-песня, Лучший рэп-альбом, Лучшее сольное поп-исполнение, Лучшее парное поп-исполнение, Лучший традиционный поп-альбом, Лучший вокальный поп-альбом, Лучшее рок-исполнение, Лучшее метал-исполнение, Лучшая рок-песня, Лучший рок-альбом, Лучший альтернативный альбом, Лучший танцевальный/электронный альбом, Лучшая танцевальная/электронная запись, Лучшее R&B-исполнение, Лучшее традиционное R&B-исполнение, Лучшая R&B-песня, Лучший прогрессивный R&B альбом, Лучший R&B альбом, Лучший клип, Лучший музыкальный фильм, Best Engineered Album, Non-Classical, Продюсер года, не классика, Лучший комедийный альбом, Лучший латиноамериканский альбом, Лучший саундтрек-сборник к визуальному произведению, Лучший саундтрек к визуальному произведению, Лучшая песня для визуального произведения, Лучшая аудиокнига, сторителлинг или spoken word альбом.

Показательно, что уже несколько лет подряд рэп-исполнители выходят на первый план: больше всех категорий. Так что если давно хотели начать заниматься музыкой, но не знали, куда податься – верный путь к вершинам хит-парадов, однозначно, рэп. Ну или к латиносам можно податься, если не боитесь.

Среди номинантов тоже есть сюрпризы. Например, исполнитель Джон Батиста с песнями Freedom и We Are в стиле фанк и порой отсылающее к госпелам получил аж 11 номинаций. Его творчество, предсказуемо, пропитано борьбой за права чернокожих. В частности, в визуализации песни We Are присутствуют кадры с протестов BLM, а в клипе на песню Freedom прослеживаются африканские мотивы. Да и танцуют там только черные танцоры.