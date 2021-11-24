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Обама, ABBA, Билли Айлиш и рэперы: самые интересные номинанты на «Грэмми-2022»

Обама, ABBA, Билли Айлиш и рэперы: самые интересные номинанты на «Грэмми-2022» (7 фото + 11 видео)

Автор:
24 ноября 2021 17:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ac/dc   АББА   Билли Айлиш   грэмми   музыка   обама   рок   рэп   
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Национальная академия искусства и техники звукозаписи объявила номинантов ежегодной премии «Грэмми». В этот раз она пройдет уже в 64 раз. Рассказываем о номинантах и о том, за что их отметили.

Номинанты будут бороться в следующих категориях (приготовьтесь): Запись года, Песня года, Лучший новый артист, Лучшее рэп-исполнение, Лучшее мелодичное рэп-исполнение, Лучшая рэп-песня, Лучший рэп-альбом, Лучшее сольное поп-исполнение, Лучшее парное поп-исполнение, Лучший традиционный поп-альбом, Лучший вокальный поп-альбом, Лучшее рок-исполнение, Лучшее метал-исполнение, Лучшая рок-песня, Лучший рок-альбом, Лучший альтернативный альбом, Лучший танцевальный/электронный альбом, Лучшая танцевальная/электронная запись, Лучшее R&B-исполнение, Лучшее традиционное R&B-исполнение, Лучшая R&B-песня, Лучший прогрессивный R&B альбом, Лучший R&B альбом, Лучший клип, Лучший музыкальный фильм, Best Engineered Album, Non-Classical, Продюсер года, не классика, Лучший комедийный альбом, Лучший латиноамериканский альбом, Лучший саундтрек-сборник к визуальному произведению, Лучший саундтрек к визуальному произведению, Лучшая песня для визуального произведения, Лучшая аудиокнига, сторителлинг или spoken word альбом.


Показательно, что уже несколько лет подряд рэп-исполнители выходят на первый план: больше всех категорий. Так что если давно хотели начать заниматься музыкой, но не знали, куда податься – верный путь к вершинам хит-парадов, однозначно, рэп. Ну или к латиносам можно податься, если не боитесь.

Среди номинантов тоже есть сюрпризы. Например, исполнитель Джон Батиста с песнями Freedom и We Are в стиле фанк и порой отсылающее к госпелам получил аж 11 номинаций. Его творчество, предсказуемо, пропитано борьбой за права чернокожих. В частности, в визуализации песни We Are присутствуют кадры с протестов BLM, а в клипе на песню Freedom прослеживаются африканские мотивы. Да и танцуют там только черные танцоры.

Также несколько категорий завоевали Джастин Бибер, исполнительница Doja Cat и певица H.E.R. У них по 8 номинаций.

Примечательнее всех из этих заявленных исполнителей, пожалуй, последняя. Первые двое известны как раз своим творчеством и тем, что «взрывают» соцсети по всему миру хитами, а вот H.E.R в прошлом году «ворвалась» в заголовки таблоидов с песней «Fight for you» к фильму «Иуда и черный мессия».

«Иуда и черный мессия» стал фильмом о председателе иллинойского отделения Партии Черных пантер в Чикаго в конце 60-х и его сотрудничестве с ФБР. В принципе, в прошлом году эта песня была особенно актуальной для американского общества - BLM-протесты, скандалы и так далее.

По 7 номинаций получили Билли Айлиш и Оливия Родриго. Первая –  по большей части за свою новую песню Happier Thfn Ever с нового одноименного альбома, в котором певица показала свой нестандартный подход к музыке и огромный рост как исполнительница.

А вторая – стала мало того, что номинантом как лучший новый исполнитель, так еще и набрала нехилую популярность в прошлом году благодаря завирусившимся в соцсетях песнях. Когда-то она была звездой Disney, а теперь покоряет мировые чарты.

Также в этом году исторический рекорд по количеству номинаций на Грэмми побил рэпер Jay-Z. В этом году он получил их всего 3, однако всего в карьере у него теперь 88 номинаций на статуэтку.

Интереснейшим камбэком года стало возвращение легендарной группы ABBA. Шведский квартет впервые за 40 лет выпустил альбом, и сразу «залетел» на Грэмми. Видимо, талант и правда не пропьешь.

Ностальгическое видео можно посмотреть ниже. В кадрах собраны фотографии из хроники, видео, да и в целом история группы. Признаться честно, проход группы сквозь года иногда пробирает до мурашек. Люди и правда сделали эпоху европейской, да и в целом мировой, музыки.

Не обошлось и без комичной ситуации. Певец The Weeknd ранее заявлял, что не хочет быть номинированным на премию ни разу в жизни. А все потому, что в 2020 году его альбом After Hours не получил ни одной номинации. Тогда он заявил, что «Грэмми» коррумпирована. Теперь его номинировали совместно с рэпером Канье Уэстом. Интересны дальнейшие шаги: переобуется ли певец?

Среди песен года отметился Эд Ширан с хитом Bad Habits, в котором выступает в качестве современного вампира.

В той же номинации, ожидаемо, оказался Lil Nas X с песней Call Me By Your Name. К слову, клип на песню вызвал немало споров в обществе. Мало того, что текст песни не совсем пристойный, так рэпер еще и позарился на религию. В частности, на падение в ад и ангелов, Бога и Сатану. И все роли он исполнил там сам.

А клип, к слову, сняла украинский режиссер Таня Муиньо, ныне очень востребованная в США. За этот клип она может получить свою статуэтку.

В номинации «Лучшее музыкальное видео» с рэпером поборется, к слову, легендарная группа AC/DC с видео на песню Shot in the Dark. Есть еще порох в пороховницах.

Интересны номинанты и в номинации Лучшая аудиокнига, сторителлинг или spoken word альбом. Там поборются между собой Дейв Шапелл и Барак Обама.

Да-да, у экс-президента США теперь может быть своя статуэтка. Специалисты отметили его книгу Promised Land (Земля обетованная).

И не секрет, что молодежь в США обожает Обаму. А еще молодежь ненавидит Дейва Шапелла, который не скрывает своего отношения к транс-персонам и ЛГБТ-сообществу в целом. В этом году из-за того, что комик выступает со своим стендап-шоу на Netflix и открыто говорит, что транс-женщины – это ну не совсем женщины, транс-активисты начали немаленькую забастовку. Нетфликс удалять шоу отказался.

К слову, жаришка может разгореться и в другой категории –  Лучший саундтрек к визуальному произведению. Там схлестнутся саундтреки к Бриджертонам, Дюне (музыку для которой писал Ханц Циммер), Мандалорцу, Ходу королевы и оскароносной Душе, которая целиком и полностью пропитана музыкой.

Сама церемония состоится 31 января 2022 года. Какие ваши ставки: кто получит заветную статуэтку?

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Метки: ac/dc   АББА   Билли Айлиш   грэмми   музыка   обама   рок   рэп   
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Nikita 24 минуты назад
В 2009 году было 2 номинанта на премию мира. Женщина (к сожалению не помню имени), которая во время войны вытаскивала людей из лагерей смерти и Обрак Бабама, с формулировкой "За выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами." И кто победил? Прааавильно! 44 президент...
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