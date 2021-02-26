Квартирники: как это было

Про место и время квартирника узнавали через "своих". Частенько все собирались дома непосредственно у одного из участников группы.

В зависимости от количества зрителей выступление проходило в спальне, или зале, или на кухне. Нередко было так много людей, что они сидели везде - на балконе или даже в коридоре.