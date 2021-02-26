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Квартирники: как это было

Квартирники: как это было (15 фото)

Автор:
26 февраля 2021 16:19
Сообщество : СССР
Метки: СССР   квартирник   музыка   музыканты   ностальгия   рок   
1941
15
Сегодняшним подросткам сложно будет понять, что такое квартирник и зачем он нужен, когда в этом мире есть Spotify и Clubhouse.
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Метки: СССР   квартирник   музыка   музыканты   ностальгия   рок   
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12  комментариев
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8k
krivsan 2 часа назад
творческие личности + хорошая атмосфера с друзьями,большое дело
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70
Племянник Путина Полчаса назад
у нас были квартирники у нынешних вписка, по факту так и так сплошное млядство.
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9k
Максим 39 минут назад
Начинайте сыпать минусы) У каждого из них одна две песни которые помнят те кому за 40 лет. Фанаты не в счёт. А называют их творческими личностями. Я вот думаю, будет ли молодняк лет через 30 вспоминать как элджнй чеченцы гасили, а моргенштерн бросил вызов тимати)
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204
bylbatarasich 2 часа назад
Автор, 2 одинаковых фото с разными указаниями, определитесь пожалуйста кто на фото))))
Армен Григорян и группа "Крематорий" или Майк Науменко и Константин Кинчев
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22k
minimalism Автор поста bylbatarasich 2 часа назад
О! спасибо, поправлю сейчас)) спасибо)
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11k
geminisf 2 часа назад
>Многие группы не имели разрешения на концертную деятельность<
Какого хрена они тогда разъезжали по Союзу и давали концерты во Дворцах спорта с афишами по всему городу?
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
В 80-е было ново, в 90-е интересно. После-скучно и неактуально...
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312
Nane First NameLast 2 часа назад
Чисто утилитарный вопрос. Как они с соседями договаривались? Это ж ужас. Я в своё время свои S-90B раскочегаривал. Мне просто щиток отрубали. Не отрезали, а именно предохранители выкручивали. Никто из соседей не приходил скандалить. Милицию(тогда ещё) никто не вызывал. Я потом переосмыслил своё поведение и стал ходить на кабаки и на вылазки на природу. Там хоть обгорланся. Людям ты не мешаешь спать. Уже лет 30 так и делаю.
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40k
Соломей 2 часа назад
тогда было от души и тогда был только портняк, а потом пошла наркота и все скатилось к черту.и большая часть склеила ласты. а у остальных уехала кукуха.
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38k
Элек Мек 2 часа назад
Рекомендую.
Ссылка www.youtube.com
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312
Nane First NameLast Элек Мек 2 часа назад
Аж вспомнилась общага.
Когда коменду посылали прямым текстом н.а.х.у.й. И она сваливала. Потом строчила миллион кляуз, но нам было ПОХ. Она не тот путь выбрала))


И с местными пи.з.д.или.с.ь. С переменным успехом. Там кого больше было - тот, как правило и побеждать. И пятками быстро-быстро приходилось сверкать. Но своих никогда не оставляли. Даже если кто-то споткнулся, а там толпа местных летит - возвращались! Но розочки и трубы в зарубах строго пресекались!
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26k
InfoVoin 3 часа назад
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