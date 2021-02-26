Квартирники: как это было

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Сегодняшним подросткам сложно будет понять, что такое квартирник и зачем он нужен, когда в этом мире есть Spotify и Clubhouse.
Но для человека, заставшего СССР, это слово имеет совершенно особое значение. Это не только домашний концерт, а совершенно особенное мероприятие, на котором можно было встретить любимого музыканта, поговорить с ним и просто отлично провести время, разговаривая до рассвета на тесной кухоньке, заедая портвейн куском ржаного хлеба.
Квартирник на "Гражданке" в Питере, 1991 год.
Многие группы не имели разрешения на концертную деятельность, поэтому квартирники порой были единственной возможностью явить публике свои песни.
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Пётр Мамонов. Москва, 1985 год
В выступлениях обычно принимали участие очень маленькое количество музыкантов, играющих на акустических инструментах.
Исполнялись не только собственные песни, но и других авторов, устраивали "джемы", играя импровизации на заданную музыкальную тематику.
Исполнялись не только собственные песни, но и других авторов, устраивали "джемы", играя импровизации на заданную музыкальную тематику.
Майк Науменко и Константин Кинчев
Про место и время квартирника узнавали через "своих". Частенько все собирались дома непосредственно у одного из участников группы.
В зависимости от количества зрителей выступление проходило в спальне, или зале, или на кухне. Нередко было так много людей, что они сидели везде - на балконе или даже в коридоре.
В зависимости от количества зрителей выступление проходило в спальне, или зале, или на кухне. Нередко было так много людей, что они сидели везде - на балконе или даже в коридоре.
Александр Митта и Юрий Визбор
Кстати, на квартирниках исполнялись не только песни, но и стихотворения, или читалась свеженаписанная проза. После шло оживленное обсуждение прочитанного.
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Метки: СССР квартирник музыка музыканты ностальгия рок
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Армен Григорян и группа "Крематорий" или Майк Науменко и Константин Кинчев
Какого хрена они тогда разъезжали по Союзу и давали концерты во Дворцах спорта с афишами по всему городу?
И с местными пи.з.д.или.с.ь. С переменным успехом. Там кого больше было - тот, как правило и побеждать. И пятками быстро-быстро приходилось сверкать. Но своих никогда не оставляли. Даже если кто-то споткнулся, а там толпа местных летит - возвращались! Но розочки и трубы в зарубах строго пресекались!