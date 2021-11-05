FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Музыкальный портал 816 постов • 339 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Музыкальный портал 
Abba выпустила новый альбом спустя 40 лет

Abba выпустила новый альбом спустя 40 лет (2 фото)

Автор:
05 ноября 2021 11:13
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: АББА   возвращение группы   музыка   новый альбом   популярная группа   шоу бизнес   
808
2
Легендарная шведская группа выпустила альбом, который поклонники ждали почти полвека.
"Спасибо за то, что ждали" говорится на сайте группы, в которой вышла информация о выходе нового альбома Voyage. В пластинке представлены 10 треков, два из которых были представлены ранее.
Альбом доступен на стриминговых сервисах. 
Последний альбом группы был выпущен в 1982 году. Вскоре группа распалась, но песни Abba давно стали классикой. Невозможно представить предновогоднюю суету без легендарной песни, ставшей гимном Нового года "Happy New Year".  3 сентября текущего года Abba устроила грандиозное шоу с виртуальными клонами, тогда и было объявлено о том, что в ноябре будет выход нового альбома. И вот это свершилось.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Музыкальный портал"
Метки: АББА   возвращение группы   музыка   новый альбом   популярная группа   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
212
Mixan 2 часа назад
Я не фанат ,но это видео собрало 147 млн просмотров ..Наслаждайтесь коллеги !

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Михаил Гривин 13 минут назад
На Youtube Music есть. Пощелкал немного - ну АББА, да, звучат как в 80-е, вполне узнаваемо. Но тут я неожиданно понял, что мне не хочется 80-х, хотя это молодость и всё такое. Лет через 20 станут старпёром, буду о 80-х ностальгировать - тогда и АББУ снова начну слушать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сидор Матрасыч Кадыков 50 минут назад
В сердце, в памяти навсегда. Умерла так умерла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
216
Мурчелло 2 часа назад
Есть кто нибудь на фишках,кто полвека ждал альбом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Viktor 2 часа назад
А где песни ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Пересильд впервые рассказала о своих трудностях на МКС Пересильд впервые рассказала о своих трудностях на МКС "Ждем повтора истории с Брежневой": поклонники раскритиковали новый состав группы "ВИА Гра" "Ждем повтора истории с Брежневой": поклонники раскритиковали новый состав группы "ВИА Гра" "Бабуль, остановись!": 62-летняя Мадонна снова оголилась, и это понравилось далеко не всем "Бабуль, остановись!": 62-летняя Мадонна снова оголилась, и это понравилось далеко не всем После обвинения в расизме продажи альбома кантри-исполнителя выросли на 14% После обвинения в расизме продажи альбома кантри-исполнителя выросли на 14% Не верь глазам своим: как неуклюжая Сьюзан Бойл стала звездой Не верь глазам своим: как неуклюжая Сьюзан Бойл стала звездой "Мне по@уй, ребят!": Моргенштерн не поддержал оппозиционеров, растянувших флаг на концерте в Белоруссии "Мне по@уй, ребят!": Моргенштерн не поддержал оппозиционеров, растянувших флаг на концерте в...
Nika
пишу, летаю, читаю.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5605



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
3
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Традиционные китайские единоборства оказались пшиком
3
277
Традиционные китайские единоборства оказались пшиком
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
На COP23 собранной для борьбы с потеплением, Байден боролся со сном
0
46
На COP23 собранной для борьбы с потеплением, Байден боролся со сном
Пересильд впервые рассказала о своих трудностях на МКС
Пересильд впервые рассказала о своих трудностях на МКС
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Россия#сша#актеры#приколы#прикольные#смешные#познавательно#gif
#интересно#подборка#кино#прикол#животные#сарказм#интересное#фотографии#фильм#искусство
#факты#история#СССР#картинки#забавно#Вакцинация#новости#коронавирус#роль#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться