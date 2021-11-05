Abba выпустила новый альбом спустя 40 лет

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Легендарная шведская группа выпустила альбом, который поклонники ждали почти полвека.
"Спасибо за то, что ждали" говорится на сайте группы, в которой вышла информация о выходе нового альбома Voyage. В пластинке представлены 10 треков, два из которых были представлены ранее.
Альбом доступен на стриминговых сервисах.
Альбом доступен на стриминговых сервисах.
Последний альбом группы был выпущен в 1982 году. Вскоре группа распалась, но песни Abba давно стали классикой. Невозможно представить предновогоднюю суету без легендарной песни, ставшей гимном Нового года "Happy New Year". 3 сентября текущего года Abba устроила грандиозное шоу с виртуальными клонами, тогда и было объявлено о том, что в ноябре будет выход нового альбома. И вот это свершилось.
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