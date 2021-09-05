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Сообщество Без кота и жизнь не та 958 постов • 389 подписчиков подписаться
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Отличный кавер из возмущений серого кота

Отличный кавер из возмущений серого кота (2 фото + 2 видео)

Автор:
05 сентября 2021 10:50
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   кавер   кот   лирика   музыка   рэп   
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Музыка есть везде, в шуме дождя, в треске костра, даже в кошачьих воплях. Не верите? Смотрите сами.

Дэвид Скотт, также известный под псевдонимом The Kiffness, - южноафриканский музыкант, продюсер и исполнитель пародий, основатель и ведущий певец группы The Kiffness, увидев незамысловатый ролик, где кот очень недоволен поведением хозяйки, решил, что из мявканья может получиться отличный хит.

А вам нравится этот пушистый музыкант? 

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Метки: видео   кавер   кот   лирика   музыка   рэп   
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SpoiltNail Час назад
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