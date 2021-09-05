Отличный кавер из возмущений серого кота

1225
2
2
Музыка есть везде, в шуме дождя, в треске костра, даже в кошачьих воплях. Не верите? Смотрите сами.
Дэвид Скотт, также известный под псевдонимом The Kiffness, - южноафриканский музыкант, продюсер и исполнитель пародий, основатель и ведущий певец группы The Kiffness, увидев незамысловатый ролик, где кот очень недоволен поведением хозяйки, решил, что из мявканья может получиться отличный хит.
Он наложил звук на биты и бас. Идею подхватили музыканты со всего мира, и получился отличный микс из музыки и кошачьего мяуканья.
Но на этом дело не закончилось. Из лирической песни о том, что человек и кот создают музыку, получился суровый кошачий реп о непростой жизни усатых.
А вам нравится этот пушистый музыкант?
Источник:
Ссылки по теме:
- Котяра чудом обманул смерть на проезжей части
- Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука
- Видео: кот Беляш показал всё, что он думает о сметане
- Китайская студентка взяла с собой на пары кота
- Мужчина переделал комнату в доме для бездомных котеек
37
Понравилось37
Новости партнёров