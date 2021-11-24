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"Вы убили мать моей дочери!": муж погибшей в Сочи в ДТП россиянки, потребовал с Ксении Собчак 2 млн. долларов

"Вы убили мать моей дочери!": муж погибшей в Сочи в ДТП россиянки, потребовал с Ксении Собчак 2 млн. долларов (2 фото)

Автор:
24 ноября 2021 15:36
Сообщество : Истории
Метки: Сочи   дтп   компенсация   собчак   
2974
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После личной встречи с "кровавой барыней" муж женщины, погибшей в автомобиле, в результате лобового столкновения с машиной Ксении Собчак, заявил, что телеведущая всех обманывает, рассказывая об аварии, и потребовал с нее 2 млн. долларов.

По словам Антона Тарасова, он лично встречался с Собчак, чтобы выяснить ее роль в аварии, случившейся 9 октября в Сочи, пишет КП-Новосибирск. На сегодняшний день с момента похорон прошло больше месяца. Сразу после аварии Антон Тарасов, заявил, что семье не нужна никакая помощь от Ксении Собчак. Однако после встречи с ведущей и адвокатом водителя «Майбаха» изменил свое мнение: "Я встречался с Собчак. Хотел выяснить ее роль в аварии, кого она наняла и так далее. Спросил у нее, имеет ли она отношение к адвокату водителя «Майбаха», она сказала: «Нет». Хотя я знал, что — да. То есть я столкнулся с полнейшей беспринципностью, с враньем. Она наврала даже в такой ситуации. Я смотрел интервью Собчак на Первом канале. Она же и там врет откровенно. Она говорит, что я ее сосед, что помогает мне".

Напомним, вскоре после смертельного ДТП Ксения Собчак приняла участие в программе «Пусть говорят». О пострадавшей семье Тарасовых Собчак заявила: «Как оказалось, они живут недалеко от нас. Мы почти соседи», «Раз судьба свела нас в какой-то одной точке, я уже говорила лично не раз всем родным, как смогу, тем помогу».

На самом деле, по словам Антона, помощь, которую телеведущая предложила его осиротевшей 7-летней дочери, недостаточна: "Ну это все вранье — как про соседство, так и про помощь. А чем она помогает-то? Я сказал им: перестаньте бряцать словом «помощь». Нам помогали учителя в садике, воспитатели дочке помогали общением. Я лично ни одной копейки не взял, ни одной услуги не принял".

Собчак на личной встрече предлагала Антону нанять психолога для девочки, а также устроить ребенка в хорошую школу. Антон от такой помощи отказался, потребовав компенсацию в размере $2 млн. «То, что у меня внутри, стоит намного дороже. И что у моего ребенка внутри и у бабушки моей дочки… Вы убили мать моей дочери! Это мне никакие деньги не компенсируют! После этого адвокат и Ксения испарились», — добавил муж погибшей.

Авария в Сочи случилась 9 октября. Mercedes, пассажиркой которого была Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка. В отношении водителя Mercedes Олега Цоя возбудили уголовное дело. После аварии Собчак, покинув место ДТП сразу отправилась в аэропорт.

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Метки: Сочи   дтп   компенсация   собчак   
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26k
Григорий 2 часа назад
Дайте таблетки от жадности, да побольше, побольше.
Интересно как он вообще догадался требовать денег с нее, а не с водилы?
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2k
Sergius SPb 7 минут назад
Решил хайпануть? Лошадка виновата в том, что сидела на заднем сиденье авто?
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1k
yuriyakpp 16 минут назад
Ууууу….
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945
Довер Иванович Полчаса назад
Как это дело большого резонанса не получила?
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27k
lem02 Полчаса назад
"...потребовав компенсацию в размере $2 млн. «То, что у меня внутри, стоит намного дороже..." то есть он с ценой еще не определился? Это первый взнос?
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5k
Bartello 49 минут назад
Странно, даже если собчак и была в автомобиле и есть запись, где она подгоняет водителя и требует ехать по встречке, у водителя есть выбор или согласиться или высадить буйного на обочине или игнорировать требования и за любой из этих выбранных вариантов именно водитель несёт ответственность. (ну только если ему нож у горла не держали).
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24k
seka64 Час назад
Да уж... Требовать компенсацию с пассажира такси - это нечто... Дивного ума человек... Даже если Ксения и подгоняла, принятие решения и вся ответственность всё равно на водителе.
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20k
Ego sum qui sum Час назад
"Это мне никакие деньги не компенсируют! " "Хочу 2 миллиона $"
противоречивый человек
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−164
Андрей Час назад
Идет мент. Смотрит - фонарь стоит, под фонарем лужа, в луже мужиксидит.
- Чё здесь делаешь?
- Да вот, часы потерял. теперь ищу.
Ну, мент думает - дай помогу. Искал-искал, весь перемазался - нету часов.
- Слушай, мужик. Нету тут никаких часов!
- Да я знаю. Я их вон там, возле забора потерял.
- А ЧЕ ТЫ ИХ ЗДЕСЬ ИЩЕШЬ???
- А тут светлее.
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21k
Влад Час назад
Ксения повела себя нехорошо покинув место трагедии, не по людски с моральной точки зрения чем, кстати, весьма испортила себе репутацию и потеряла деньги, но в гибели его жены то она чем виновата? Железная логика у мужика - она виновата потому что с нее есть что взять. Что то этот гражданин пытающийся сделать бизнес на смерти своей жены мне откровенно отвратителен.
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30k
Растрелли В.В. Час назад
По факту получит максимум 2 млн. рублей и то с водителя. Попиариться на Ксюшади не получится.
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14k
Мария Коненкова Час назад
А губа не дура у мужика. От учителей и соседей помощь "не принял". От Собчак помощь в виде психолога и престижной школы для дочки - не принял. А 2 ляма, причем долларов - на это у него хватает и гордости, и принципов. Еще поломаться как кокетка, мол, не залечите вы своими долларами мою душевную травму, но вот два ляма я бы принял.
При том, на минуточку, что как бы то ни было, сама Собчак за рулём не сидела, никого не сбивала. Ей не повезло дважды - оказаться в салоне этого автомобиля и быть объектом активной нелюбви всей страны, плюс от небольшого ума присочинила многажды, про сотрясение своё, ещё про что-то. Но пострадавший у меня в этой ситуации вызывает больше антипатии. Мог бы законтачить с Собчак, при случае ввернуть где-нибудь, что не такой она плохой человек, вон, помогла, чем смогла, и хотя рану не залечишь, но хоть дочка пристроена и обласкана. Но эти пострадавшие, которые становятся достоянием общественности, быстро соображают, как материальное поиметь.
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794
Карл Такойто 2 часа назад
На что он вообще рассчитывает? Это даже не её личный водитель а просто из службы проката или того же Uber,короче обычный таксист хотя и на Майбахе. Ну и каким образом он ее как пассажирку такси по закону собирается подтянуть на выплату хотя бы какой то компенсации?
Отбросив даже моральную сторону-правильно это или нет,что он суду скажет?)) На основании чего пассажир такси должен платить за косяки водителя,где такое видано
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14k
Booka1a 2 часа назад
молодец, попиарился, теперь можно бложек заводить, подписчики валом пойдут))
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37k
Андрей 2 часа назад
Вы убили мать моей дочери! Это мне никакие деньги не компенсируют!
_________________________________________________________________

Но цену обозначил.
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58k
pynh 2 часа назад
А должна? Она за рулем была? Шел бы он нахер с такими требованиями.
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40k
dima423 2 часа назад
Просил бы сразу душу, че уж мелочиться))
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5k
Станислав 2 часа назад
То есть этот идиот похоронил возможность дочери БЕСПЛАТНО учиться в одной из самых престижных школ Москвы, этот идиот отказался от психологической помощи ребенку, крича что ему ничего не надо и тут же требует 2 ляма баксов? Это эгоизм высшей степени!
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48k
noName 2 часа назад
Не питаю любви к ксюшади,но она пассажир.Она могла и имела полное право накуй послать этого "вдовца"
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542
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
ну с двумя миллионами найти новую жену не сложно..
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2k
веселый просто 2 часа назад
2 миллиона с пассажира? Хорошо у чувака кукушку тряхануло.
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А ещё они называли тебя дранной шкурой
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