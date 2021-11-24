"Вы убили мать моей дочери!": муж погибшей в Сочи в ДТП россиянки, потребовал с Ксении Собчак 2 млн. долларов

По словам Антона Тарасова, он лично встречался с Собчак, чтобы выяснить ее роль в аварии, случившейся 9 октября в Сочи, пишет КП-Новосибирск. На сегодняшний день с момента похорон прошло больше месяца. Сразу после аварии Антон Тарасов, заявил, что семье не нужна никакая помощь от Ксении Собчак. Однако после встречи с ведущей и адвокатом водителя «Майбаха» изменил свое мнение: "Я встречался с Собчак. Хотел выяснить ее роль в аварии, кого она наняла и так далее. Спросил у нее, имеет ли она отношение к адвокату водителя «Майбаха», она сказала: «Нет». Хотя я знал, что — да. То есть я столкнулся с полнейшей беспринципностью, с враньем. Она наврала даже в такой ситуации. Я смотрел интервью Собчак на Первом канале. Она же и там врет откровенно. Она говорит, что я ее сосед, что помогает мне".

Напомним, вскоре после смертельного ДТП Ксения Собчак приняла участие в программе «Пусть говорят». О пострадавшей семье Тарасовых Собчак заявила: «Как оказалось, они живут недалеко от нас. Мы почти соседи», «Раз судьба свела нас в какой-то одной точке, я уже говорила лично не раз всем родным, как смогу, тем помогу».