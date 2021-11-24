"Вы убили мать моей дочери!": муж погибшей в Сочи в ДТП россиянки, потребовал с Ксении Собчак 2 млн. долларов

После личной встречи с "кровавой барыней" муж женщины, погибшей в автомобиле, в результате лобового столкновения с машиной Ксении Собчак, заявил, что телеведущая всех обманывает, рассказывая об аварии, и потребовал с нее 2 млн. долларов.
По словам Антона Тарасова, он лично встречался с Собчак, чтобы выяснить ее роль в аварии, случившейся 9 октября в Сочи, пишет КП-Новосибирск. На сегодняшний день с момента похорон прошло больше месяца. Сразу после аварии Антон Тарасов, заявил, что семье не нужна никакая помощь от Ксении Собчак. Однако после встречи с ведущей и адвокатом водителя «Майбаха» изменил свое мнение: "Я встречался с Собчак. Хотел выяснить ее роль в аварии, кого она наняла и так далее. Спросил у нее, имеет ли она отношение к адвокату водителя «Майбаха», она сказала: «Нет». Хотя я знал, что — да. То есть я столкнулся с полнейшей беспринципностью, с враньем. Она наврала даже в такой ситуации. Я смотрел интервью Собчак на Первом канале. Она же и там врет откровенно. Она говорит, что я ее сосед, что помогает мне".
Напомним, вскоре после смертельного ДТП Ксения Собчак приняла участие в программе «Пусть говорят». О пострадавшей семье Тарасовых Собчак заявила: «Как оказалось, они живут недалеко от нас. Мы почти соседи», «Раз судьба свела нас в какой-то одной точке, я уже говорила лично не раз всем родным, как смогу, тем помогу».
На самом деле, по словам Антона, помощь, которую телеведущая предложила его осиротевшей 7-летней дочери, недостаточна: "Ну это все вранье — как про соседство, так и про помощь. А чем она помогает-то? Я сказал им: перестаньте бряцать словом «помощь». Нам помогали учителя в садике, воспитатели дочке помогали общением. Я лично ни одной копейки не взял, ни одной услуги не принял".
Собчак на личной встрече предлагала Антону нанять психолога для девочки, а также устроить ребенка в хорошую школу. Антон от такой помощи отказался, потребовав компенсацию в размере $2 млн. «То, что у меня внутри, стоит намного дороже. И что у моего ребенка внутри и у бабушки моей дочки… Вы убили мать моей дочери! Это мне никакие деньги не компенсируют! После этого адвокат и Ксения испарились», — добавил муж погибшей.
Авария в Сочи случилась 9 октября. Mercedes, пассажиркой которого была Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка. В отношении водителя Mercedes Олега Цоя возбудили уголовное дело. После аварии Собчак, покинув место ДТП сразу отправилась в аэропорт.
Источник:
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Интересно как он вообще догадался требовать денег с нее, а не с водилы?
противоречивый человек
- Чё здесь делаешь?
- Да вот, часы потерял. теперь ищу.
Ну, мент думает - дай помогу. Искал-искал, весь перемазался - нету часов.
- Слушай, мужик. Нету тут никаких часов!
- Да я знаю. Я их вон там, возле забора потерял.
- А ЧЕ ТЫ ИХ ЗДЕСЬ ИЩЕШЬ???
- А тут светлее.
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Честно говоря, очень небесспорное утверждение. Она не врач, не спасатель, не участник. Какие нормы людской морали запрещают ей покидать место аварии?
При том, на минуточку, что как бы то ни было, сама Собчак за рулём не сидела, никого не сбивала. Ей не повезло дважды - оказаться в салоне этого автомобиля и быть объектом активной нелюбви всей страны, плюс от небольшого ума присочинила многажды, про сотрясение своё, ещё про что-то. Но пострадавший у меня в этой ситуации вызывает больше антипатии. Мог бы законтачить с Собчак, при случае ввернуть где-нибудь, что не такой она плохой человек, вон, помогла, чем смогла, и хотя рану не залечишь, но хоть дочка пристроена и обласкана. Но эти пострадавшие, которые становятся достоянием общественности, быстро соображают, как материальное поиметь.
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Но цену обозначил.