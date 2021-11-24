Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 46

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Подборка юмора, сатиры и другое.
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Авторский пост
Ссылки по теме:
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- «Веселые картинки» 80-90х годов
- Пятничный позитив
- Позитивные фразочки в картинках
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Ты либо название смени (не могу понять чем именно оно тебе понравилось), либо делай так, чтобы пост соответствовал названию.
Или ты просто не воспринимаешь то, что пишешь?
Или это у тебя такая аллегория?
А прикол про кожу дермантина, велюра, замши и т.д., я ещё в младшей группе детского сада слышал...
К тебе по-хорошему, ты же хамишь как гопник.
ПНХ, дебил!
Жалуйся, паршивец. Что-что, а жаловаться ты умеешь, говнюк.
А фаллоимитатор (кстати, снова предлагаю тебе подучить русский язык) засунь себе в жопу, если там ещё есть место. Или достань те, которые уже там торчат.
Твоих и моих.
И уже на этом основании попробуй сделать выводы кто из нас прав...
Хотя, о чём это я? Выводы и Кал-п?????
Дебилы не умеют делать выводы, они любят гулять по полю с граблями.
Bye bye stupid guy!!!
хотя Bye bye stupid gay!! было бы вернее.