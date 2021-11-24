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Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 46

Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 46 (22 фото)

Автор:
24 ноября 2021 12:28
Метки: Разное   картинки   позитив   
2347
22
Подборка юмора, сатиры и другое.
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Метки: Разное   картинки   позитив   
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40k
dima423 5 часов назад
Комментарий к фото
Охотник из КПРФ ходил вокруг машины и присел отдохнуть на пенек, вдруг затрещали сучья, внезапно появился лось, он, как кабан, вышел из высокой травы, и издав предсмертный стон остановился. Охотник залюбовался трупом. Он и не думал что за лося можно присесть)
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11k
Проктолог-иллюзионист 2 часа назад
Де Тревилль бы еще волне благороден и честен)
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108k
Барон Мюнхгаузен. 3 часа назад
Вот не хочу тебя троллить, но в посте "Картинки в чёрно-белых тонах" нет ни одной ч/б картинки. Кроме надписи

Ты либо название смени (не могу понять чем именно оно тебе понравилось), либо делай так, чтобы пост соответствовал названию.
Или ты просто не воспринимаешь то, что пишешь?

Или это у тебя такая аллегория?
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33k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
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4k
Виктор Штурмаревич 4 часа назад
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28k
АнтонПолднев 4 часа назад
Похоже у молоденькой девушки-консультанта просто есть чувство юмора.
А прикол про кожу дермантина, велюра, замши и т.д., я ещё в младшей группе детского сада слышал...
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Анна Анна 4 часа назад
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1k
Анна Анна 4 часа назад
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1k
Анна Анна 4 часа назад
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11k
Александр 4 часа назад
Почему он пишет Насте, а ответил какой-то мужик?
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−23
ferulalala 5 часов назад
Подняли настроение))))
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108k
Барон Мюнхгаузен. 5 часов назад
Дай мне ХОТЬ ОДИН ШАНС!!!!!!!!!
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Кaleidoscope
так себе
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А ещё они называли тебя дранной шкурой
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