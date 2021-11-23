"Возвращаемся. Живых нет". "Амбарчик" уже развернулся в сторону аэродрома, но тут

Командир самолета, лейтенант Пресняков, поднял свой "амбарчик" в воздух в обозначенный квадрат. Оказавшись на месте, обнаружили лишь островки обломков затонувших барж. Раз за разом проходили низко над водой в поисках выживших, методично увеличивая площадь квадрата поисков. Предполагали, что обломки и людей могло отнести течением. Экипаж напряженно всматривался в темную гладь воды, в надежде заметить хоть какое-то движение, взмах руки. Ничего. Сгустившиеся облака, туман и кончающееся горючее диктовали свои условия. Командир отдал приказ:



-Возвращаемся. Живых нет.



Самолет, в последний раз пройдя как можно ниже к поверхности, пошел на разворот в сторону базы. В этот момент раздался взволнованный голос стрелка-радиста, который располагался в кормовой части самолета.



-Что-то вижу! Светлое..серое пятно!



Штурман посмотрел на командира - серое пятно..на серой воде.. но, как решит командир. С каждой секундой самолет удался все дальше. Горючего оставалось только добраться до базы.



-Разворачиваемся.



"Летающая лодка" сделав разворот, взяла курс на то место, где стрелок-радист что-то увидел, возможно, просто еще один обломок.



-Пройдем сразу, как можно ниже. Поутюжим тут все еще пол часа и можно самим уже можно не возвращаться..



Самолет снизился. Пресняков заметил впереди что-то торчащее из воды.



-Идем на вон ту палку! Посмотрим, что это..



Приблизившись, посмотрели вниз и обомлели...



-Мать честная..сколько же их...



Из воды торчала труба от рубки затонувшего буксира, а вокруг нее колыхался целый остров из человеческих тел.



Приводнив МБР-2, экипаж начал спасательную операцию.



Никогда такого не видели

Одного за другим, вытаскивали окоченевших людей из воды. Взлетать уже не собирались - людей было слишком много, больше тридцати. Одна надежда, что подоспеют катера Ладожской флотилии и помогут. Расчеты оправдались - людей продолжали вытаскивать, когда к "ковчегу" Преснякова уже подходил первый из катеров.



-Никогда такого не видели!, - рассказывали очевидны. - "Амбарчик" весь облепленный людьми, места живого нет. А они все достают и достают!





Чудо спасения

Капитан буксира, когда начался обстрел, повел свое судно на ближайшую мель. Немцы видели, что буксир стал тонуть и отстали. И слава богу потому, что погружение остановилось, когда рубка опустилась под воду на глубину в рост человека. На ее крыше как раз и спаслись те, кто смог уцелеть и добраться до тонущего буксира с других барж. А когда места на крыше уже не хватало, люди стали цепляться друг за друга, образовав "живой остров". Заметив такое, немцы бы наверняка довели начатое до конца...



Экипаж "амбарчика" поздравляли, а Пресняков никак не мог понять - что же такое "серое" стрелок увидел в воде. Если даже, оказавшись вблизи, экипаж самолета не сразу понял, что внизу люди, да еще живые - вокруг трубы колыхалась непонятная темная масса и никаких светлых пятен.



Взгляд Преснякова упал на беличью шубку, которая облепила одну из спасенных женщин. Шубка была мокрая и, возможно, что и серого цвета...



- "Неужели она..?"



...женщина прибилась к остальным одной из последних и ее шубка как раз и была тем самым светло-серым пятном, которое заметил стрелок-радист, когда обернулся назад.



Благодарите шубку...

Женщина, заметив, что летчик внимательно ее рассматривает, смутилась и тихо произнесла:



-Спасибо вам...



Пресняков нахмурился и покачал головой:



-Шубку свою благодарите, если б не она...- не стал договаривать, что самолет шел на базу и вернулись, что говорится, вопреки уже здравому смыслу.



Память о настоящем человеке

Рассказ написан по мотивам реального случая. Командир спасательного гидросамолета, "летающей лодки", МБР-2, Пресняков Александр Васильевич, реальный человек, который провел много спасательных операций, но такую, когда люди были спасены по счастливой случайности, только раз.



В октябре 1941 года Пресняков был представлен к ордену Красной Звезды, которую так и не получил - помешал другой случай, который снова вмешался в его жизнь и принятое им решение оказало влияние на его дальнейшую судьбу не самым благоприятным образом.



Пресняков совершил неразрешенный взлет, чтобы принять участие в боевой операции. Действовал в горячке, понадеявшись на авось, зная, что самолет имел техническую неисправность, которая к моменту вылета не была устранена. МБР-2 потерпел крушение. Экипаж выжил чудом. Штурман получил тяжелые травмы. Преснякову присудили 8 лет лагерей, направив отбывать наказание в действующую армию, что для самого летчика стало самым желанным "наказанием". Преснякова исключили из партии, орден не вручили.



Летчик не отчаялся и не озлобился, продолжал храбро сражаться. В январе 1944 года во время боевого задания самолет, пилотируемый Пресняковым, точным попаданием сброшенной бомбы, уничтожил штаб немецкой дивизии в районе Ропши. В апреле того же года МБР-2 Преснякова потопил немецкий тральщик водоизмещением 6 тыс. тонн и следом такой же крупный немецкий транспортник.



В июне 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий командования, за проявленное мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту Преснякову Александру Васильевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали Золотая Звезда.