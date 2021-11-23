"Возвращаемся. Живых нет". "Амбарчик" уже развернулся в сторону аэродрома, но тут

Такие истории напоминают, что спасение приходит в минуты самого глубокого отчаяния и неверия в спасение. И откуда оно приходит, не знает никто.
10 сентябре 1941 года в Ленинград благополучно прибыл караван из пяти барж в сопровождении буксировочного катера. Одновременно с разгрузкой началась погрузка раненных и гражданского населения, эвакуация которого не останавливалась, несмотря на артиллерийские обстрелы и налеты немецкой авиации.
Караван
Над Ладогой стоял туман, который, как и низкая облачность, радовали капитана буксира, которому предстояло вести караван - туман и облака служили своего рода маскировкой от немецкой авиации.
До берега оставалось меньше половины, когда в небе послышался гул. Вслед за ним показались самолеты... с крестами.
А дальше начался ад...
Немецкие летчики не просто расстреливали тихоходные баржи - они буквально издевались над теми, кого обрекали на смерть от пуль или в холодной воде Ладоги. Сначала самолеты делали один или два "холостых" захода, и только потом открывали огонь. Пассажиры на баржах с ужасом смотрели на приближавшиеся самолеты и в панике спрыгивали за борт.
Самолеты выстраивались в очередь, чтобы накинуться на баржу, которая шла последней и превратить ее в месиво из деревянных обломков и тел. Пассажиры с других барж все это видели, осознавая, что они следующие.
Последний
Наконец остался один буксир. Капитан вел судно, стараясь как можно ближе подойти к берегу. Немцы, исполнив "ритуал" с "холостыми" заходами, расправились и с ним. Увидели, что буксир стал погружаться, сделали еще один заход, расстреливая тех, кто барахтался в воде и скрылись в облаках.
В 41-ю отдельную авиационную эскадрилью ВВС Балтийского флота поступил приказ направить в зону обстрела пассажирского конвоя на Ладоге спасательный самолет, летающую лодку МБР-2.
МБР-2, по прозвищу "амбарчик". Первый советский серийный гидросамолет самолет, созданный под руководством конструктора Г. М. Бериева. Сделан из дерева, поскольку металл нужен был для нужд армии и фронта. Во время войны выполнял не только спасательные операции, а также использовался для транспортировки, разведки и в даже качестве бомбардировщика.
Спасательная операция
Командир самолета, лейтенант Пресняков, поднял свой "амбарчик" в воздух в обозначенный квадрат. Оказавшись на месте, обнаружили лишь островки обломков затонувших барж. Раз за разом проходили низко над водой в поисках выживших, методично увеличивая площадь квадрата поисков. Предполагали, что обломки и людей могло отнести течением. Экипаж напряженно всматривался в темную гладь воды, в надежде заметить хоть какое-то движение, взмах руки. Ничего. Сгустившиеся облака, туман и кончающееся горючее диктовали свои условия. Командир отдал приказ:
-Возвращаемся. Живых нет.
Самолет, в последний раз пройдя как можно ниже к поверхности, пошел на разворот в сторону базы. В этот момент раздался взволнованный голос стрелка-радиста, который располагался в кормовой части самолета.
-Что-то вижу! Светлое..серое пятно!
Штурман посмотрел на командира - серое пятно..на серой воде.. но, как решит командир. С каждой секундой самолет удался все дальше. Горючего оставалось только добраться до базы.
-Разворачиваемся.
"Летающая лодка" сделав разворот, взяла курс на то место, где стрелок-радист что-то увидел, возможно, просто еще один обломок.
-Пройдем сразу, как можно ниже. Поутюжим тут все еще пол часа и можно самим уже можно не возвращаться..
Самолет снизился. Пресняков заметил впереди что-то торчащее из воды.
-Идем на вон ту палку! Посмотрим, что это..
Приблизившись, посмотрели вниз и обомлели...
-Мать честная..сколько же их...
Из воды торчала труба от рубки затонувшего буксира, а вокруг нее колыхался целый остров из человеческих тел.
Приводнив МБР-2, экипаж начал спасательную операцию.
Никогда такого не видели
Одного за другим, вытаскивали окоченевших людей из воды. Взлетать уже не собирались - людей было слишком много, больше тридцати. Одна надежда, что подоспеют катера Ладожской флотилии и помогут. Расчеты оправдались - людей продолжали вытаскивать, когда к "ковчегу" Преснякова уже подходил первый из катеров.
-Никогда такого не видели!, - рассказывали очевидны. - "Амбарчик" весь облепленный людьми, места живого нет. А они все достают и достают!
Чудо спасения
Капитан буксира, когда начался обстрел, повел свое судно на ближайшую мель. Немцы видели, что буксир стал тонуть и отстали. И слава богу потому, что погружение остановилось, когда рубка опустилась под воду на глубину в рост человека. На ее крыше как раз и спаслись те, кто смог уцелеть и добраться до тонущего буксира с других барж. А когда места на крыше уже не хватало, люди стали цепляться друг за друга, образовав "живой остров". Заметив такое, немцы бы наверняка довели начатое до конца...
Экипаж "амбарчика" поздравляли, а Пресняков никак не мог понять - что же такое "серое" стрелок увидел в воде. Если даже, оказавшись вблизи, экипаж самолета не сразу понял, что внизу люди, да еще живые - вокруг трубы колыхалась непонятная темная масса и никаких светлых пятен.
Взгляд Преснякова упал на беличью шубку, которая облепила одну из спасенных женщин. Шубка была мокрая и, возможно, что и серого цвета...
- "Неужели она..?"
...женщина прибилась к остальным одной из последних и ее шубка как раз и была тем самым светло-серым пятном, которое заметил стрелок-радист, когда обернулся назад.
Благодарите шубку...
Женщина, заметив, что летчик внимательно ее рассматривает, смутилась и тихо произнесла:
-Спасибо вам...
Пресняков нахмурился и покачал головой:
-Шубку свою благодарите, если б не она...- не стал договаривать, что самолет шел на базу и вернулись, что говорится, вопреки уже здравому смыслу.
Память о настоящем человеке
Рассказ написан по мотивам реального случая. Командир спасательного гидросамолета, "летающей лодки", МБР-2, Пресняков Александр Васильевич, реальный человек, который провел много спасательных операций, но такую, когда люди были спасены по счастливой случайности, только раз.
В октябре 1941 года Пресняков был представлен к ордену Красной Звезды, которую так и не получил - помешал другой случай, который снова вмешался в его жизнь и принятое им решение оказало влияние на его дальнейшую судьбу не самым благоприятным образом.
Пресняков совершил неразрешенный взлет, чтобы принять участие в боевой операции. Действовал в горячке, понадеявшись на авось, зная, что самолет имел техническую неисправность, которая к моменту вылета не была устранена. МБР-2 потерпел крушение. Экипаж выжил чудом. Штурман получил тяжелые травмы. Преснякову присудили 8 лет лагерей, направив отбывать наказание в действующую армию, что для самого летчика стало самым желанным "наказанием". Преснякова исключили из партии, орден не вручили.
Летчик не отчаялся и не озлобился, продолжал храбро сражаться. В январе 1944 года во время боевого задания самолет, пилотируемый Пресняковым, точным попаданием сброшенной бомбы, уничтожил штаб немецкой дивизии в районе Ропши. В апреле того же года МБР-2 Преснякова потопил немецкий тральщик водоизмещением 6 тыс. тонн и следом такой же крупный немецкий транспортник.
В июне 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий командования, за проявленное мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту Преснякову Александру Васильевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали Золотая Звезда.
Дослужился до заместителя командующего авиацией Тихоокеанского флота. Ушел в запас в звании генерал-майора в 1982 году. В 2010 году Александр Васильевич Пресняков ушел из жизни. Похоронен на городском кладбище в городе Феодосия. Благодаря его рассказам, удалось сохранить в памяти необычайно яркие эпизоды истории войны, об одном из который вы сейчас прочитали.
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