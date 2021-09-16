Американские солдаты покидают: 30 фото как сдаются те, кто считал себя сильнее

Они всегда и везде первые, они всем показывают какие они сильные, они постоянно что-то где-то миротворят и вмешиваются ради мира во всем мире. Но потом уходят, чаще всего поджав хвост и напрочь забыв о том, что хотели изменить этот мир по своему образу и подобию.
Все военные конфликты армии США, после Второй мировой
1950 год, амеркианские войска в Корее потерпели сокрушительное поражение. Противостояние приняло неожиданный оборот, когда в дело встпил Китай, а корейской стороне вооружением помогал СССР. Китайский лидер предупредил американцев - перецйдете 39-ю параллель и мы вступим в войну, американццы перешли и получили сокрушительное поражение, будучи оркуженными потеряли большое количество техники и личного состава... Боевые действия завершились там же, где и начались - на 38-й параллели. США не решили ни одной поставленной задачи, однако, не сдлоав никаких выводов, через 12 лет вторглись во Вьетнам.
Начавшись в Южном Вьетнаме война позже втянула и свереный, а также снова СССР и Китай, как поддержку вьетнамцам. Полномасштабное военное вмешательство США (март 1965 — 1973) позже названо многочисленными военачальниками как "ужасная ошибка".
По данным США, отражающим «американский» период войны, с 1965 по 1973 год в боях погибло до 250 тысяч солдат Южного Вьетнама. 58,200 американцев погибли или пропали без вести.
Согласно недавно рассекреченным данным США, во время войны во Вьетнаме ВВС США потеряли 9 929 летательных аппаратов из-за поражения огнём с земли и том числе 3744 самолёта из-за «технических сбоев», из которых 5 607 вертолетов всех типов, а также 578 БПЛА (БПЛА упали в основном на севере Вьетнама).
До 1966 года после переворота против президента Хуана Боша страной управляет военная хунта, пришедшая к власти с помощью США. Началась гражданская война в ответ США интервенируют с 42 тысячами морских пехотинцев и проводят выборы, в результате которых победителем становится Хоакин Балагер, служивший около 30 лет диктатору Трухильо. В тесном сотрудничество с американцами Балагер управляет страной следующие 35 лет.
Всего в стране было развёрнуто 42 600 военнослужащих США, 1130 военных из Бразилии, 250 — из Гондураса, 184 — из Парагвая, 160 — из Никарагуа, а также 3 офицера из Сальвадора. Коста-Рика, не имеющая вооружённых сил, прислала 21 полицейского. Американские войска официально ушли в 1966 году
В результате вторжения в Камбоджу погибло более четырех сотен американцев и около тысячи южновьетнамских солдат. Коммунисты потеряли более тринадцати тысяч человек, хотя многие полагают, что эта цифра завышена. Подобные меры отсрочили крупные наступления северян, которые вынуждены были перегруппировываться. Несмотря на уничтожение многих военных баз, лагерей и припасов, американские генералы считали, что основные стратегически важные точки борцов из Северного Вьетнама уничтожены не были.
Операция "Орлиный коготь" по освобождению американских заложников в американском посольстве в Тегеран закончилаьс полным провалом. Спасать захваченных заложников (53 человека) решили вертолетами, но что-то поло не а к- один вертолет упал в море, другой попал в бюру, оставшиеся высадились не в пустые, а около трассы и были сразу же раскрыты местным населнием. Поломки, неправильные расчеты по времени и прочие негоразды привели к тому, что среди военнослужащих США пояывились потери 7 человек, а также прибывшие на место высадки вертолеты были вскоре брошены, а оставшие военнослужашие в спешке эвакуированы.
В 1981 году администрация Р. Рейгана провозгласила Сальвадор «полем сражения с международным коммунизмом». Правительство Сальвадора получило свыше 1 млрд долларов, а также вооружение и военное снаряжение для переформирования правительственных войск. Всего, в военно-гражданских операциях США на территории Сальвадора участвовало свыше 5 тыс. граждан США, погибших 22 человека.
Военная операция Израиля в Ливане, не без активного участия США. Операция «Мир Галилее» (осада Бейрута) широко освещалась средствами массовой информации. Осада Бейрута отражена в работах целого ряда арабских авторов, ей посвящены литературно-художественные произведения, стихотворения, картины и кинофильмы.
В результате госпереворота к власти приходит новое правительство, ориентирующееся на Советский Союз. Это приводит к вторжению США в Гренаду. Целью операции была ликвидация последствий произошедшего ранее вооружённого переворота, в результате которого радикалами было свергнуто правительство страны и казнён его руководитель. США вышло победителем
В качестве акта возмездия за ливийские террористические акты США бомбят объекты в Триполи и Бенгази (Операция каньон Эльдорадо) - одна из значимых веонных операций США с использованием воздушных войск.
По мнению экспертов, в ходе этого конфликта американцы впервые обосновали свою агрессию стремлением «восстановить демократию». Однако, как отмечают аналитики, реальной целью операции было установление в Панаме лояльного Вашингтону режима. В результате переворота в правительстве Панамы официальный Вашингтон готовил военное вторжение на территорию Панамы под предлогом защиты демократии и находящихся в стране американских граждан. Американцы, захватившие лидера повстанцев, нашли у него 50 мешков с кокаином. В СМИ это преподносилось в качестве одного из наглядных доказательств его причастности к наркоторговле Позже они же признались, что это была мука.
Международная коалиция во главе с США освобождает Кувейт, оккупированный Ираком
В коалиции приняли участие почти все бывшие союзники СССР по соцлагерю, и сам Советский Союз, уже находившийся на грани распада, впервые поддержал США.
Американские войска были официально выведены в 2011 году. Однако после начала гражданской войны и территориальной экспансии ИГИЛ (запрещенная в России организация) администрация Обамы приняла решение о возвращении американских войск в Ирак в 2014 году.
Колин Пауэлл демонстрирует модель ампулы с бациллами сибирской язвы в Совете Безопасности ООН. 5 февраля 2003 года.
Позже США признало - никаких бацилл не было
Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года.
Совет Безопасности ООН не давал разрешения на бомбардировку Югославии. Эксперты называют действия альянса грубейшим нарушением международного права. В результате натовских атак в Югославии погибли около 2000 мирных жителей. По мнению аналитиков, агрессия против европейской страны позволила США в дальнейшем использовать силы НАТО для военного вмешательства в дела других суверенных государств.
В ответ на террористические акты 11 сеньтября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне США начинают Войну в Афганистане, которая официально завершилась в 2014 году. С 2015-го действия постепенно возобновляются. В 2021 году связи с захватом власти движением "Талибан" над Афганистаном военные действия США на территории Афганистана прекратились.США оставили много военной техники общей ценой на 85 миллиардов долларов.
Иракская война, в которой участвует также ряд американских союзников. После свержения режима Саддама Хусейна начинается многолетняя оккупация, характеризованная высоким уровнем насилия в стране, которое стоило жизни, по разным данным, до 655 тысячам иракцев
Воздушные удары и ракетный обстрел страны в рамках Первой интервениции в Ливию. Итогом явилось свержение и убийство главы государства Муаммара Каддафи.
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Корея: после войны Южная Корея полностью под контролем США, благодаря американским инвестициям и открытому для корейских товаров рынку США южнокорейцы влегкую доказывают, что коммунизм - провальная идеология. При чем настолько успешно, что Китаю приходится срочно пересматривать государственную идеологию и начинать немного двигаться в сторону капитализма.
Вьетнам - в ту же копилку: штаты тупо раздолбили страну, коммунизм не построен, СССР тратит бешеные ресурсы на восстановление Вьетнама что б хоть как-то показать, что при коммунизме не сплошная разруха. Бомбить - не строить, это дешево и весело (относительно).
Вообще до развала СССР большая часть конфликтов была направлена на то, что б посрамить коммунистическую идеологию и показать, что в странах с коммунизмом жить плохо (а попробуй хорошо поживи, когда тебя проутюжили как следует бомбардировщики и артиллерия).
Из современных:
- Югославия, окончательный развал и человек, взявший курс на объединение помер в тюрьме
- Афганистан - весьма удачно создали и хорошо вооружили целое государство с радикальным исламом
- Ливия - они почти не совались, там преимущественно Франция работала, а вот реквизированные миллиарды стабфонда Кадаффи достались США
Ну и так далее. Те, кто думает, что американцы воюют за какие-то идеи или ради водружения своего флага куда-то сильно ошибаются. Американцы воюют за ресурсы и точка. И ресурсы они получают. И какая разница, что они откуда-то ушли, если сливки уже собраны, а после ухода амеров остается только тлеющий гражданский конфликт и разваленная страна?
Аффтар, ты бы хоть вики почитал штоли?
- Слыш, ты че ты тут стоишь? Вали нах отсюда, это мой двор ну тд.
Я завожу машину и уезжаю подбирать подругу.
Так вот, наверняка этот абориген потом неделю гордился тем, как от него "позорно сбежали"
Автор имеет достаточно слабое понятие о той войне. После массированного вступления в войну Китая американцы сначала откатились назад, но после серии наступлений и отступлений все вернулось на круги своя - ко все той же 38 параллели. Последними наступали американцы, но они решили что больше эту параллель переходить не стоит, что война стала бессмысленной. В итоге война закончилась там где и началась, откуда КНДР напала на Южную Корею в самом начале. Так что основную задачу свою США выполнили - они защитили Южную Корею, ставшую сейчас передовым государством. Впрочем, СССР и Китай свои задачи тоже выполнили, они защитили КНДР и сохранили режим Кимов у власти! Только КНДР не добилась поставленных целей, ее агрессия ни к чему не привела (кроме более чем миллиона смертей).
Примерно Штаты были в Афганистане 2 дольше, а потерь в 3 раза меньше.
Это такой туповатый ход автора по псевдопатриотизму?
Если пьяный машет руками, а оппонент ушел от боя, это не значит, что он испугался.
Ненавижу прям такие лизоблюдские статейки.
Я уверен, что среднестатический америкос горд, что его родители за 60 могут позволить себе путешествия по миру.
А мне печально что наши родители (дедушки/бабушки) получают нищенские пенсии, да и обычные работяги/специалисты получают низкие по международным нормам ЗП.
Вот развивалась бы страна наша я бы гордился.
а письками меряться мне не охота, мне важно чтоб у нас в стране была достойная жизнь, а не радоваться, что у америкосов или на Украине плохо.
да ну?это кто вам так навешал на уши?
У меня две знакомые семьи живут там и они периодически к нам приезжают, а я пока не могу позволить себе такое.
Да и повторюсь мне по большей части все равно что там, живут и пусть живут.
Мне важнее как я живу, и как в какой стране будут жить мои дети.
и то что у нас имея деньги можно уйти от наказания (вот накануне так сказать, миллионер по обочине на лексусе въехал в поворачивающую тойоту, в тойоте погибла!!! женщина и пострадал ребенок, он компенсировал 1,1млн за авто и 17млн сверху, всё он не виноват, так получилось) вот хочется жить в справедливой стране.
Куча подобных примеров.
Хочу, надеюсь, что будем ездить по хорошим дорогам, получать достойные зп и пенсии, питаться качественными продуктами, качественное обучение детей, качественную пусть простую медицину.
Даже взяв потери во 2-й мировой войне у СССР в 2 с лишним раза больше чем у агрессора фашистской Германии.
Победа досталась очень горькой.
А сколько погибло молодых ребят в Чеченской войне бестолковой безрезультатной, а столько чеченцов никогда не видел как в последнее время.
За то в Грозный вкладываются бюджетные средства, 1 из самых льготных регионов и при этом они везде. Как кролики плодятся что ли.
Тут бесконечно можно вспоминать. И все равно всей правды не узнаем. Держат нас за стадо. Показывают по ящику, то что им нужно.
Подобно этой желтой статье.
Что мы имеем, врагов вокруг себя? Даже "Бацька" усатый нет нет, да огрызается на РФ, ну как денюшки понадобились сразу глазками луп-луп.
Кольцо сузилось дружественных стран. Отчасти остались одни мусульмане.
Да, что тут говорить, порой думаешь, в православной стране живешь или мусульманской.
В минус американской армии можно поставить Корею и Вьетнам. Там они здОрово получили по щам. С натяжкой бегство из Афгана-2021 - тут хз, история слишком свежа, чтобы делать выводы. С оговоркой можно еще назвать Иран-80 и Сомали-92 - т.к. там действовали спецподразделения, а не регулярная армия.
В остальных же случаях, по моему скромному мнению, поставленная задача была выполнена. Вспомнить только Панаму и Мануэля Норьегу. Даже если предположить, что Норьега не был связан с наркотой ( во что, читая его биографию, верится с большим трудом), то как могли штаты допустить, чтобы Панамский канал, ворота между мирами, перешёл под контроль коммунистов? У них от Кубы изжога дикая, а тут еще это... Эффективно провернули операцию. Все довольны, кроме СССР и самого Норьеги.
А в целом я с Вами согласен.
2021 год и кажется ничего не меняется, все те же приёмы навязывания "исключительной" демократии.