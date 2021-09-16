Американские солдаты покидают: 30 фото как сдаются те, кто считал себя сильнее

Начавшись в Южном Вьетнаме война позже втянула и свереный, а также снова СССР и Китай, как поддержку вьетнамцам. Полномасштабное военное вмешательство США (март 1965 — 1973) позже названо многочисленными военачальниками как "ужасная ошибка".

По данным США, отражающим «американский» период войны, с 1965 по 1973 год в боях погибло до 250 тысяч солдат Южного Вьетнама. 58,200 американцев погибли или пропали без вести.