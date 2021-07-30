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Великолепные цветные снимки французской армии во время Первой мировой войны

Великолепные цветные снимки французской армии во время Первой мировой войны (25 фото)

Автор:
30 июля 2021 08:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: война   исторические снимки   история   первая мировая война   цветные фотографии начала 20 века   
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На этих цветных фотографиях запечатлена жизнь французских войск во время Первой мировой войны, а также города и деревни, разрушенные в результате немецких обстрелов. Снимки, запечатлевшие ужасающие реалии войны, сделали Поль Кастельно и Фернан Кювилль с использованием техники фотохрома.

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Метки: война   исторические снимки   история   первая мировая война   цветные фотографии начала 20 века   
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