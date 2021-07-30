Великолепные цветные снимки французской армии во время Первой мировой войны

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На этих цветных фотографиях запечатлена жизнь французских войск во время Первой мировой войны, а также города и деревни, разрушенные в результате немецких обстрелов. Снимки, запечатлевшие ужасающие реалии войны, сделали Поль Кастельно и Фернан Кювилль с использованием техники фотохрома.
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На границе со Швейцарией: солдатов французской и швейцарской армии разделяет забор. Франция, 1917 г. (Фото Поля Кастельно)
Пулеметы прикрывают проход конвоя по территориям крайнего юга. Тунис, 1916 год. Фотограф Альберт Самама Чикли.
На границе со Швейцарией: швейцарские солдаты, французский солдат и женщина у окна. Швейцария, 1917 год. (Фото Поля Кастельно)
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