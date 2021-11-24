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Ученые засняли удивительный процесс - формирование крыла внутри бабочки-куколки

Ученые засняли удивительный процесс - формирование крыла внутри бабочки-куколки (7 фото + 1 гиф)

Автор:
24 ноября 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: бабочка   бабочки   дикая природа   животные   исследования   природа   ученые   фото   
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Ученые проследили за тем, как формируются чешуйки крыльев у куколки бабочки-репейницы. Это первый подобный опыт, так как ранее исследователи могли провести анализ только по снимкам отдельных стадий формирования крыла. Теперь ученые планируют использовать "технологию" бабочки для создания высокоэффективных солнечных батарей и других разработок.
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Метки: бабочка   бабочки   дикая природа   животные   исследования   природа   ученые   фото   
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