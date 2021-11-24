Ученые засняли удивительный процесс - формирование крыла внутри бабочки-куколки

Благодаря специальной системе освещения, ученым удалось проследить формирование высокодетализированных структурных особенностей крыла бабочки. В течение нескольких дней после начала метаморфозы, клетки быстро выстраивались в ряды, в конечном счете разделяясь на чередующийся узор из чешуек. По мере того, как каждая чешуйка достигала своего окончательного размера, было видно, что на ней вырастают длинные тонкие "ниточки". Считается, что они отвечают за окрас бабочки, и помогают крыльям сбрасывать дождь, влагу и избыточное тепло.