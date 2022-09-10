Учёные впервые нашли ключ к бессмертию медуз

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Среди более 2 тысяч видов медуз, вид Turritopsis dohrnii - самый интересный и загадочный. Эти малютки размером с человеческий ноготь считаются бессмертными. Недавно учёным удалось приоткрыть завесу тайны этих медуз, и прочитать их "ген бессмертия".
По данным исследования, опубликованного в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, у "бессмертной" медузы вида Turritopsis dohrnii впервые обнаружили ген, отвечающий за то самое бессмертие. Изначально медузы проходят несколько стадий развития - яйцо, личинка, полип, и эфира, из которой вырастает особь медузы. Но особенность и главное отличие медуз Turritopsis dohrnii в том, что это - единственный известный вид, способный из любой стадии жизни возвращаться к стадии полипа. Эти медузы не могут умереть "от старости" - вместо того, чтобы умереть, они трансформируются в версию полипа и развиваются заново. Этот цикл может продолжаться бесконечно. При этом, эти медузы крошечные - диаметр их колокола составляет всего около 4,5 миллиметров.
В новом исследовании учёные изучили гены этого вида - они обнаружили, что у Turritopsis dohrnii в два раза больше генов, отвечающих за восстановление и защиту ДНК, по сравнению с обычными медузами. Исследователи также проследили разницу во многих других генах - например, связанных со стволовыми клетками, репликацией и межклеточной коммуникацией. Кроме того, им удалось найти связь между генами "бессмертия" медузы и процессами, отвечающими за долголетие человека.
Кроме этого, исследователи нашли отличия в белках, связанных с теломерами этих медуз - участками хромосом, которые препятствуют соединению с другими хромосомами, - а это, в свою очередь, несёт важнейшую защитную функцию. Ученые полагают, что теломеры каким-то образом помогают медузе удлинять концы хромосом, и вместе с тем - избегать клеточного старения. Теперь специалисты надеются, что будущие исследования откроют ключи к вечной молодости и методы, предотвращающие старение людей. Но перед этим им предстоит изучить ещё множество особенностей бессмертной медузы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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