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Учёные впервые нашли ключ к бессмертию медуз

Учёные впервые нашли ключ к бессмертию медуз

Автор:
10 сентября 2022 09:00
Сообщество : Животные
Метки: Открытия   бессмертие   животные   исследования   медуза   медузы   природа   ученые   фото   
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Среди более 2 тысяч видов медуз, вид Turritopsis dohrnii - самый интересный и загадочный. Эти малютки размером с человеческий ноготь считаются бессмертными. Недавно учёным удалось приоткрыть завесу тайны этих медуз, и прочитать их "ген бессмертия".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   бессмертие   животные   исследования   медуза   медузы   природа   ученые   фото   
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4  комментария
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1k
Алексей Попов 22 минуты назад
Ученые все что-то находят, а польза где-то есть? Зубы выращивают, глазки лечат, ножки удлиняют - но где то в другой вселенной... Наверно я живу в параллельной вселенной где просто записаться к терапевту - проблема, а уж зарплату получить на уровне среднестатистической - надо в депутаты наверно избираться. Ежели чо - в госинституте оклад - 16000 руб. :-)))
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17k
scorpick 21 минуту назад
Доктор пациенту:
- Если вы бросите курить, это прибавит вам 5 лет жизни. Если завяжете с алкоголем, то прибавите ещё 10 лет. Общение с женщинами тоже очень большая нагрузка в вашем возрасте, так что отказ от этого даст вам как минимум ещё 5 лет.
- Доктор, скажите, а все эти годы прибавятся к старости или к молодости?
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53k
zloykoyot Час назад
Короче можно радоваться за потомков, лет через 40 они будут вечномолоды.
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113
iskra zloykoyot 14 минут назад
Или будут периодически превращаться в полипов,теряя память. Идеальный материал для рабовладельцев.
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