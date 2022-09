Учёные впервые нашли ключ к бессмертию медуз

По данным исследования, опубликованного в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, у "бессмертной" медузы вида Turritopsis dohrnii впервые обнаружили ген, отвечающий за то самое бессмертие. Изначально медузы проходят несколько стадий развития - яйцо, личинка, полип, и эфира, из которой вырастает особь медузы. Но особенность и главное отличие медуз Turritopsis dohrnii в том, что это - единственный известный вид, способный из любой стадии жизни возвращаться к стадии полипа. Эти медузы не могут умереть "от старости" - вместо того, чтобы умереть, они трансформируются в версию полипа и развиваются заново. Этот цикл может продолжаться бесконечно. При этом, эти медузы крошечные - диаметр их колокола составляет всего около 4,5 миллиметров.