Российские школьники взяли 8 золотых и 2 серебряные медали на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике

Восемь золотых медалей и две серебряные суммарно завоевали члены обеих команд Российской Федерации на Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике (IOAA 2021). Олимпиада проходила в городе Боготе (Колумбия) в дистанционном формате, в ней приняли участие 48 стран и 62 команды (основные и гостевые). Для российской гостевой команды, которая включала кандидатов в сборную на следующий год, мероприятие стало тренировочной олимпиадой.
Соревнование состояло из пяти туров (теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный). Ребята решали теоретические задачи и выполняли практические задания, некоторые из которых были разработаны на основе научных статей.
В основной золотые медали получили:
- Илья Беспятый (Республика Мордовия);
- Елисей Жданов (г. Москва);
- Илья Просяной (г. Москва);
- Данила Шкиндеров (г. Москва).
Серебряную медаль получил Андрей Ажакин (г. Москва).
В гостевой команде золотые медали завоевали:
- Екатерина Бобкова (г. Москва);
- Алексей Живин (г. Москва);
- Виктория Красоткина (Московская область);
- Максим Пермяков (Республика Мордовия).
Серебряную медаль получил Максим Раменский (Республика Мордовия). Абсолютным победителем олимпиады стал Максим Пермяков (Республиканский лицей для одарённых детей, г. Саранск, Республика Мордовия).
Источник:
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Идет подмена ценностей у молодежи .всяких блогеров-дибилов и т.д. прям рекламируют А таких парней и девушек (Будущее России) как то скромно замалчивают ..Это уже серьезно настораживает ,кто у нас засел в наших или не наших уже СМИ ..?
Или просто поблагодарили?
Или даже не поблагодарили...