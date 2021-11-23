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Российские школьники взяли 8 золотых и 2 серебряные медали на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике

Российские школьники взяли 8 золотых и 2 серебряные медали на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике (1 фото)

Автор:
23 ноября 2021 18:04
Метки: Победа   новости   олимпиада   школьники   
273
1

Восемь золотых медалей и две серебряные суммарно завоевали члены обеих команд Российской Федерации на Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике (IOAA 2021). Олимпиада проходила в городе Боготе (Колумбия) в дистанционном формате, в ней приняли участие 48 стран и 62 команды (основные и гостевые). Для российской гостевой команды, которая включала кандидатов в сборную на следующий год, мероприятие стало тренировочной олимпиадой.

Соревнование состояло из пяти туров (теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный). Ребята решали теоретические задачи и выполняли практические задания, некоторые из которых были разработаны на основе научных статей.


В основной золотые медали получили:

  • Илья Беспятый (Республика Мордовия);
  • Елисей Жданов (г. Москва);
  • Илья Просяной (г. Москва);
  • Данила Шкиндеров (г. Москва).

Серебряную медаль получил Андрей Ажакин (г. Москва).


В гостевой команде золотые медали завоевали:

  • Екатерина Бобкова (г. Москва);
  • Алексей Живин (г. Москва);
  • Виктория Красоткина (Московская область);
  • Максим Пермяков (Республика Мордовия).

Серебряную медаль получил Максим Раменский (Республика Мордовия). Абсолютным победителем олимпиады стал Максим Пермяков (Республиканский лицей для одарённых детей, г. Саранск, Республика Мордовия).

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Метки: Победа   новости   олимпиада   школьники   
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Mixan 4 часа назад
Я частенько читаю тут на фишках такие новости про наших умников и умниц ,занимающих призовые места в международных олимпиадах ...МОЛОДЦЫ,горжусь !!!!!! Но вот почему то в центральных СМИ об этом молчек всегда . Это что,специально делается ? Про этого Рашкина уже по десятку раз показали ,про всяких трансгендеров и прочую грязь тоже ..
Идет подмена ценностей у молодежи .всяких блогеров-дибилов и т.д. прям рекламируют А таких парней и девушек (Будущее России) как то скромно замалчивают ..Это уже серьезно настораживает ,кто у нас засел в наших или не наших уже СМИ ..?
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5k
tayrt Час назад
За пределами России, в развитых странах, их знания будут цениться, так что желаю им искренней удачи за рубежом
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29k
MatveiVainrub Час назад
Ну дык поздравления . Молодцы вобще ребята
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12k
ss 4 часа назад
Молодцы, ребята! Поздравляю!
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2k
Frank Borman 4 часа назад
После награждения командир команды школьников заявил: конечно, мы знали, что вся эта Астрономия и Астрофизика, это все фуфло. Ведь Земля же плоская, стоит на трех слонах, которые стоят на черепахе, которая плавает в Мировом океане. А сверху хрустальный купол с дырочками, в которые проходит свет. Эти дырочки и есть звезды. Иманно так нас учит наш батюшка, который преподает нам Заком Божий. Но мы все таки решили приколоться и приняли участи в этом цирке. И, неожиданно для себя, выиграли.
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15k
dimitr 4 часа назад
и Россия им всем выдала по миллиону долларов и навороченному бмв, как спортсменам нашим?
Или просто поблагодарили?
Или даже не поблагодарили...
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Hunde Beißer2 5 часов назад
Второй ботан слева одеться после экзамена не успел?
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