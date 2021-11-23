Российские школьники взяли 8 золотых и 2 серебряные медали на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике

Восемь золотых медалей и две серебряные суммарно завоевали члены обеих команд Российской Федерации на Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике (IOAA 2021). Олимпиада проходила в городе Боготе (Колумбия) в дистанционном формате, в ней приняли участие 48 стран и 62 команды (основные и гостевые). Для российской гостевой команды, которая включала кандидатов в сборную на следующий год, мероприятие стало тренировочной олимпиадой.