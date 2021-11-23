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Кадыров хочет продавить закон о запрете национальных преступников в СМИ

Кадыров хочет продавить закон о запрете национальных преступников в СМИ (9 фото)

Автор:
23 ноября 2021 15:56
Сообщество : Жить в России
Метки: журналист   закон   запрет   кадыров   национальность   преступник   сми   чечня   
657
9

У него вообще много предложений. Например, или вообще запретить любые упоминания, или указывать «лицо славянской национальности». Вот что ему ответили.

Рамзан Ахматович Кадыров крепко взъелся на представителей СМИ. По его мнению, шайтаны от журналистики вовсю хайпуют на «лицах кавказской национальности» и таким образом увеличивают рейтинги и количество просмотров.

Но вот представители СМИ отчего-то не согласны с Рамзаном Ахматовичем. Например, Маргарита Симоньян осмелилась высказать свое мнение. Да и другие представители массмедиа тоже отнеслись к возможному запрету довольно прохладно.

×

Рамзан Ахматович их жалеть не стал и прошелся по «всяким журналистам» в своем Телеграмм-канале:

Кто-то из журналистов скромно промолчал и не стал комментировать это гневное послание. Ну а кто-то все-таки осмелился высказаться. Например, журналист Евгений Попов.

Вообще дело говорит. А то у нас любят «запрещать и не пущать». Многие его поддержали.

Кадыров пока взял паузу. Видно, что этот вопрос с национальностью его очень задел.


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Метки: журналист   закон   запрет   кадыров   национальность   преступник   сми   чечня   
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66k
Максим 2 часа назад
В принципе не вопрос.. Давайте называть всех. Вот только в СМИ обычно обозреваются самые громкие скандалы и преступления. И вот тут -то 90% это приезжие, выходцы с Кавказа и всякие получившие гражданство чурки. И да - мы не против чтоб в Чеченских газетах писали национальность русских, которые изобьют в центре города чеченского парня или будут рассекать на завышенных Ладах, стреляя в воздух по главной улице.
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2k
AUTOMAN 4 минуты назад
мы же не дослушали преданных патриотов, депутатов Чечни, и героя России Р.А. Кадырова - а они же хотели продлить свою речь о недопустимости указания национальности и религиозной принадлежности преступников примерно следующей формулировкой: преступники и правонарушители не имеют национальности и религии, поэтому любой человек, нарушивший законы Российской Федерации, подлежит обязательному наказанию в соответствии с действующим законодательством, и при этом ни одна диаспора не встанет на его защиту,,и, мало того, еще и осудит подобное недостойное поведение, потому что преступив закон такой человек позорит честное имя настоящих законопослушных патриотов России, кроме того, при попытке самого гражданина получить какие либо привелегии, ссылаясь на свою национальность или религию (самостоятельно либо с привлечением третьих лиц), такой персонаж, а также группа ему сочувствующих, подлежит привлечению к ответственности, помимо совершенного преступления, еще и за разжигание межнациональной розни, а, кроме того, все истинные законопослушные патриоты России, имеющие такую же национальность, своим священным долгом будут считать порицание подобного рода поведения.
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18k
Шуруп 7 минут назад
чё вы с учёным спорите ?
Полюбасу наука рулитна...
)))
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144
Aleks51961 9 минут назад
А может устроить из Чечни Анклав с жесткими границами по всему периметру и каждому совершившему преступление в России, пусть даже мелкое, навсегда запретить въезд на Большую землю.
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7k
Natrogrii 11 минут назад
Имена и фамилии тоже запретят публиковать? там ведь и так всё очевидно(даже и без фото)...
Ушат Помоев, Рулон Обоев, Квартет Гобоев, Улов Налимов, Букет Левкоев, Рекорд Надоев, Отряд Ковбоев, Подрыв Устоев
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119k
arek14 17 минут назад
После запрета указывать национальность преступника в СМИ, журналисты стали писать "уроженец горного кишлака в окрестностях Ачхой-Мартана"
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1k
Руслан 18 минут назад
Ну Симоньяны и Поповы вряд ли по своей воле лезут на рожон. Они давно уже не журналисты и мнения у них своего нет. Видимо, реально, команда сверху - от силовиков, к примеру. Вряд ли они очень любят Кадырова в частности и приезжих - в общем
Это же конкуренты за пирог, как ни крути, а пирог становится всё меньше. Вот подковерные игры и обостряются, вылезая на всеобщее обозрение. Так что наезд на мигрантов и кавказцев в последнее время очень уж показательный. Так что, самое интересное - впереди
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928
Александр Куканов 23 минуты назад
А я согласен, чтобы не называть национальность отдельных преступников...

НО! только в том случае, если слово "диаспора" заменят на "бандформиование". И судили по закону о терроризме всех участников. Группировка есть группировка. Раз ее члены совершают преступления - значит банда! Раз одна группа из нескольких (как правило) человек совершает преступление, а потом некая организация-диаспора пытается повлиять на правосудие, смягчить и/или отменить наказание вовсе - это террористическая организация и есть.

Не хотите слышать в новостях о преступниках по национальному признаку, то прежде всего сами осудите своих же преступников!
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94
kurganzero Полчаса назад
Значит Рамзану Ахматовичу не нравится когда национальность. Имеет ли он право не хотеть? Имеет полное. Но вот вопрос почему он не хочет? За всех ли россиян он переживает или за определённую группу? Непонятно мне пока
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436
Dr.Gonzo kurganzero 10 минут назад
Пусть рамзан у себя шото меняет, русским зачем это навязывать ?
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408
Снежный Барс Полчаса назад
Кадырка - сбреешь бороду, а там дырка
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143
Корюшка Полчаса назад
зачем национальности называть?)))) там по рожам всё понятно
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3k
Убийца Прохиндеев 46 минут назад
Если "вопрос его очень задел", пусть приструнит своих баранов в волчьей шкуре, ибо шариатская республика так и замыслена, иначе пусть перестает быть шариатской.
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436
Dr.Gonzo Убийца Прохиндеев 7 минут назад
Я с вами обеими согласн )))
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1k
Андрей 34рус Час назад
Класс, задача из мира животных: Вася идет по узкой тропинке и перед ним 2 бассейна, в каждом по 1 акуле плавает, обойти нельзя - только вплавь! Вопрос, в какой бассейн вы нырнете? Правильно дети - хйу его знает, и там, т там может быть 3,14здос.
Хорошо класс, вносим ясность в задачу, в левом бассейне плавает китовая акула, в правом - тигровая. В какой бассейн нырнем? Правильно дети, в левый, ибо китовая акула не хищник для человека и ей в принципе похйу на вас!
Натянув данную шутку на будние проблемы, получаем, что знать опасность в лицо - необходимо!
А что касается "обид" кавказский и азиатских парней скажу так - воспитывайте своих правильно, с любовью ко всей Родине и ее жителям, а не лицам своей национальности или своего аула.
Дети, урок закончен.
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12k
Енот Полиграфович Час назад
Отключите им инет. Все равно толку от них никакого, одни проблемы.
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20k
Мерзавец... 2 часа назад
Давно уже пора эту обезьяну бородатую пристрелить, буквально!
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4k
livaneth 2 часа назад
А кто-то еще помнит, что Рамзан Ахматович своего первого Русского в 16 лет убил?
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1k
Палыч 2 часа назад
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194
Пётр 2 часа назад
Не надо называть национальность, просто публикуйте их фото..... Будем как в анекдоте.... Бьют не по паспорту, а по лицу....
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Вот пущай дыров забирает обезьян к себе в аул. Будут там по горам скакать да головы друг другу резать. Вот только дыров боится своих макак, старается самых диких держать на расстоянии от себя.
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