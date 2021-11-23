Кадыров хочет продавить закон о запрете национальных преступников в СМИ

У него вообще много предложений. Например, или вообще запретить любые упоминания, или указывать «лицо славянской национальности». Вот что ему ответили.
Рамзан Ахматович Кадыров крепко взъелся на представителей СМИ. По его мнению, шайтаны от журналистики вовсю хайпуют на «лицах кавказской национальности» и таким образом увеличивают рейтинги и количество просмотров.
Но вот представители СМИ отчего-то не согласны с Рамзаном Ахматовичем. Например, Маргарита Симоньян осмелилась высказать свое мнение. Да и другие представители массмедиа тоже отнеслись к возможному запрету довольно прохладно.
Рамзан Ахматович их жалеть не стал и прошелся по «всяким журналистам» в своем Телеграмм-канале:
Кто-то из журналистов скромно промолчал и не стал комментировать это гневное послание. Ну а кто-то все-таки осмелился высказаться. Например, журналист Евгений Попов.
Вообще дело говорит. А то у нас любят «запрещать и не пущать». Многие его поддержали.
Кадыров пока взял паузу. Видно, что этот вопрос с национальностью его очень задел.
Источник:
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Полюбасу наука рулитна...
)))
Ушат Помоев, Рулон Обоев, Квартет Гобоев, Улов Налимов, Букет Левкоев, Рекорд Надоев, Отряд Ковбоев, Подрыв Устоев
НО! только в том случае, если слово "диаспора" заменят на "бандформиование". И судили по закону о терроризме всех участников. Группировка есть группировка. Раз ее члены совершают преступления - значит банда! Раз одна группа из нескольких (как правило) человек совершает преступление, а потом некая организация-диаспора пытается повлиять на правосудие, смягчить и/или отменить наказание вовсе - это террористическая организация и есть.
Не хотите слышать в новостях о преступниках по национальному признаку, то прежде всего сами осудите своих же преступников!
Хорошо класс, вносим ясность в задачу, в левом бассейне плавает китовая акула, в правом - тигровая. В какой бассейн нырнем? Правильно дети, в левый, ибо китовая акула не хищник для человека и ей в принципе похйу на вас!
Натянув данную шутку на будние проблемы, получаем, что знать опасность в лицо - необходимо!
А что касается "обид" кавказский и азиатских парней скажу так - воспитывайте своих правильно, с любовью ко всей Родине и ее жителям, а не лицам своей национальности или своего аула.
Дети, урок закончен.