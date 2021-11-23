Кадыров хочет продавить закон о запрете национальных преступников в СМИ

Рамзан Ахматович Кадыров крепко взъелся на представителей СМИ. По его мнению, шайтаны от журналистики вовсю хайпуют на «лицах кавказской национальности» и таким образом увеличивают рейтинги и количество просмотров.

Но вот представители СМИ отчего-то не согласны с Рамзаном Ахматовичем. Например, Маргарита Симоньян осмелилась высказать свое мнение. Да и другие представители массмедиа тоже отнеслись к возможному запрету довольно прохладно.