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Уличный фотограф из Нью-Йорка коллекционирует любопытные совпадения

Уличный фотограф из Нью-Йорка коллекционирует любопытные совпадения (41 фото)

Автор:
23 ноября 2021 14:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавные совпадения   картинка дня   случайные совпадения   стрит-фото   стрит-фотографии   так совпало   фотограф   
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Удивительно, насколько меняется восприятие мира, если постоянно смотреть на него через объектив фотоаппарата. Эрику Когану, стрит-фотографу из Нью-Йорка, удается подмечать множество интересных деталей, смешных моментов и поразительных совпадений прямо на улицах города.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавные совпадения   картинка дня   случайные совпадения   стрит-фото   стрит-фотографии   так совпало   фотограф   
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