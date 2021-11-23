Уличный фотограф из Нью-Йорка коллекционирует любопытные совпадения

Эрик родился в Санкт-Петербурге и в пятилетнем возрасте переехал с родителями в США. Он вырос в Нью-Джерси, но сейчас живет и учится в Нью-Йорке - и этот город очень ему нравится. Поэтому как только выдается свободная минутка, Эрик выходит бродить с фотоаппаратом и искать новые экземпляры для своей коллекции.



Вся прелесть таких фотографий в том, что они не постановочные, а спонтанные. И при этом в них есть художественная составляющая.