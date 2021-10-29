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Россия как она есть: честные фотографии Александра Петросяна, часть 1-я

Россия как она есть: честные фотографии Александра Петросяна, часть 1-я (46 фото)

Автор:
29 октября 2021 11:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   александр петросян   жизнь в России   стрит-фото   уличные фотографии   фотограф   это родина моя   
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46
Александр Петросян - замечательный стрит-фотограф из Санкт-Петербурга, один из лучших. Он всегда старается показать настоящую Россию - без фильтров и приукрашивания действительности, показать всё как есть - и странности, и красоту, и уникальность. Снимки очень выразительные, эмоциональные, бьющие точно в цель - куда-то прямо в сердце, где живет любовь к родине.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Россия   александр петросян   жизнь в России   стрит-фото   уличные фотографии   фотограф   это родина моя   
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7  комментариев
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7k
Андрей 2 часа назад
Что за привычка теперь во все фотографии HRD пихать, аж глаза выедает. Это красиво по их мнению?
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42k
Крайт 57 минут назад
Россия- она разная.
Где-то меланхоличная, где-то строгая, где-то смешная, где-то справедливая, где-то жестокая, где-то добрая, где-то невероятная, где-то категоричная...
Но это Россия! Россиюшка Наша!!!
Какая бы не была, всё-равно любим Мы Её и Россиюшку бережём и храним для наших Потомков!!!
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1k
Konstantin 2 часа назад
Талант отыскать негативное теперь называется _честные_фотографии_
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