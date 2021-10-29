Россия как она есть: честные фотографии Александра Петросяна, часть 1-я

Александр Петросян - замечательный стрит-фотограф из Санкт-Петербурга, один из лучших. Он всегда старается показать настоящую Россию - без фильтров и приукрашивания действительности, показать всё как есть - и странности, и красоту, и уникальность. Снимки очень выразительные, эмоциональные, бьющие точно в цель - куда-то прямо в сердце, где живет любовь к родине.

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