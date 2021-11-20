Потрясающие фотографии рок-звезд, сделанные Миком Роком

Мик Рок (22 ноября 1948 - 18 ноября 2021) фотографировал таких музыкантов, как Queen, Дэвид Боуи, T. Rex, Сид Барретт, Лу Рид, Игги Поп и The Stooges, The Sex Pistols, Оззи Осборн, The Ramones, Джоан Джетт, Talking Heads, Roxy Music, Thin Lizzy, Geordie, Mötley Crüe и Blondie.



Многие рок-музыканты стали его приятелями и друзьями. Мик Рок начал карьеру еще будучи студентом. В 1977 году он переехал в Нью-Йорк и увлекся андеграундной музыкальной сценой, пионерами которой стали The Ramones, Talking Heads и Blondie. Фотографии Мика Рока передавали революционный дух этого времени и сделали его одним из самых востребованных фотографов в мире.