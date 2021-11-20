Потрясающие фотографии рок-звезд, сделанные Миком Роком

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18 ноября в возрасте 72 двух скончался легендарный фотограф Мик Рок. Его часто называют "Человеком, который снимал семидесятые". Мик Рок был официальным фотографом многих рок-музыкантов и получил премию Diesel U Music Legends за свой вклад в музыку. Вот некоторые из его работ.
Мик Рок (22 ноября 1948 - 18 ноября 2021) фотографировал таких музыкантов, как Queen, Дэвид Боуи, T. Rex, Сид Барретт, Лу Рид, Игги Поп и The Stooges, The Sex Pistols, Оззи Осборн, The Ramones, Джоан Джетт, Talking Heads, Roxy Music, Thin Lizzy, Geordie, Mötley Crüe и Blondie.
Многие рок-музыканты стали его приятелями и друзьями. Мик Рок начал карьеру еще будучи студентом. В 1977 году он переехал в Нью-Йорк и увлекся андеграундной музыкальной сценой, пионерами которой стали The Ramones, Talking Heads и Blondie. Фотографии Мика Рока передавали революционный дух этого времени и сделали его одним из самых востребованных фотографов в мире.
Многие рок-музыканты стали его приятелями и друзьями. Мик Рок начал карьеру еще будучи студентом. В 1977 году он переехал в Нью-Йорк и увлекся андеграундной музыкальной сценой, пионерами которой стали The Ramones, Talking Heads и Blondie. Фотографии Мика Рока передавали революционный дух этого времени и сделали его одним из самых востребованных фотографов в мире.
Его ретроспектива в Токийском музее фотографии Метрополитен в 2003 году была названа "одной из самых захватывающих выставок изображений поп-культуры, когда-либо достигавших этих берегов". В конце 2006 года Мик Рок получил премию Diesel U Music Legends за свой вклад в музыку.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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