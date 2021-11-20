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Потрясающие фотографии рок-звезд, сделанные Миком Роком

Потрясающие фотографии рок-звезд, сделанные Миком Роком (18 фото)

Автор:
20 ноября 2021 14:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: известные фотографии   музыканты   рок музыканты   рок-сцена   фото известные личности   фотограф   фотопортреты   
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18 ноября в возрасте 72 двух скончался легендарный фотограф Мик Рок. Его часто называют "Человеком, который снимал семидесятые". Мик Рок был официальным фотографом многих рок-музыкантов и получил премию Diesel U Music Legends за свой вклад в музыку. Вот некоторые из его работ.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: известные фотографии   музыканты   рок музыканты   рок-сцена   фото известные личности   фотограф   фотопортреты   
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8  комментариев
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28k
АнтонПолднев 2 часа назад
Подписи бы не помешали. Некоторых не признал
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57k
Парагвайский шпион Час назад
Узнал Квинов, Боуи, молодого Оззи. Остальные кто? Хоть бы подписал, аффтор!
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108k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Пару-тройку лиц узнал...
А все остальные КТО???
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17
Виктор Чубаров 2 часа назад
увидел двух , ну трёх рок звёзд.
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