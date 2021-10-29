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Россия как она есть: честные фотографии Александра Петросяна, часть 2-я

Россия как она есть: честные фотографии Александра Петросяна, часть 2-я (46 фото)

Автор:
29 октября 2021 11:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   александр петросян   жизнь в России   стрит-фото   стрит-фотографии   фотограф   это родина моя   
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Александр Петросян - замечательный стрит-фотограф из Санкт-Петербурга, один из лучших. Он всегда старается показать настоящую Россию - без фильтров и приукрашивания действительности, показать всё как есть - и странности, и красоту, и уникальность. Снимки очень выразительные, эмоциональные, бьющие точно в цель - куда-то прямо в сердце, где живет любовь к родине. Первая часть - здесь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Россия   александр петросян   жизнь в России   стрит-фото   стрит-фотографии   фотограф   это родина моя   
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costa Час назад
А нормальные люди там бывают?
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Sanar 11 минут назад
А может Петросяну на родину свалить и там честные фотографии делать?
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